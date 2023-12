Hells Angels attaqués: il pourrait être difficile de délier les langues

Mercredi, c’était le retour au calme sur le rang Saint-Pierre et il était de nouveau possible de circuler devant la maison rouge et blanche des Hells Angels. Rien à voir avec la veille, où des coups de feu tirés sur le repaire ont forcé un déploiement policier.

La Sûreté du Québec confirme par ailleurs que des engins explosifs ont été saisis, mais qu’ils n’ont pas détonné. Des expertises seront faites sur le matériel.

Preuves

Les engins saisis pourraient contenir des preuves importantes, selon l’ex-enquêteur Roger Ferland, maintenant enseignant en techniques policières au cégep Garneau.

«Ils vont assurément faire des prélèvements sur ces armes explosives là, pour savoir de quelle nature elles sont et pour voir si on peut retracer de l’ADN, ou ne serait-ce qu’une empreinte digitale quelque part.»

Ces étapes seront d’autant plus cruciales que les Hells Angels ne collaborent pas aux enquêtes policières, ou très faiblement. Reste qu’une enquête des crimes majeurs est en cours.

«Leur sécurité à eux, ils peuvent se l’offrir à l’interne. Mais la sécurité des voisins, c’est quand même les policiers qui l’ont en ce moment.»

Il pourrait par ailleurs être assez ardu pour les policiers d’aller chercher des témoignages, même chez les civils. Certains pourraient préférer ne pas s’en mêler, par crainte de représailles.

«Ça va compliquer l’enquête policière, ça, c’est certain.»

Autrement, il a déjà été documenté que des Hells Angels aient acheté le silence de voisins ou les aient payés pour signaler des allées et venues anormales, voire suspectes.

Selon la compréhension de Roger Ferland, il y a actuellement un ou plusieurs groupes qui ne veulent plus se soumettre à l’autorité des Hells Angels ni à d’autres organisations criminelles, en leur payant un pourcentage sans arrêt.

«À cause de ça, ça crée des conflits à plusieurs endroits. Ça avait débuté à Montréal, ça a créé une bonne tension entre les gangs et les structures officielles. Et là, c’est en train de s’étendre un peu partout au Québec. »

En s’attaquant de la sorte à leur symbole, on a voulu leur lancer un message, selon Roger Ferland.

«Le fait qu’on tire, [mardi], sur un local, et qu’on mette des explosifs en avant du local des Hells, pour moi, c’est un puissant message qui s’attaque à un symbole, pour dire que même les HA de Trois-Rivières, qui étaient reconnus pour être influents et puissants, avec Casper Ouimet et compagnie. Eux autres aussi, il n’y a personne qui va les respecter en ce moment.»