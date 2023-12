Écoles fermées depuis un mois: «des pertes, c’est certain» pour les apprentissages

C’est du moins l’avis de deux spécialistes en éducation, après 19 jours de grève générale illimitée pour les 66 000 membres de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), qui représentent notamment des enseignants en Outaouais, à Québec et à Granby. La grève du Front commun avait déjà entraîné la fermeture des établissements deux jours plus tôt.

«On sait qu’à l’été (neuf semaines de suspension des cours), il y a une perte qui est significative, ça on le sait, c’est documenté. Ce que je lis souvent, c’est qu’à partir de trois semaines, là les acquis commencent à être plus affectés, c’est plus difficile», note Isabelle Plante, professeure au département de didactique de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

Celle-ci soutient qu’après deux semaines d’absence de scolarisation, il peut y avoir des pertes mais celles-ci sont facilement récupérables, citant l’exemple de la lecture chez les tout-petits du préscolaire ou du début du premier cycle du primaire, chez qui les enjeux peuvent être perceptibles lors d’une absence prolongée.

«Ce qu’on voit souvent (comme enjeux) chez les jeunes plus défavorisés ou qui ont des difficultés, là on les décuple. Dans certains cas, les élèves reviennent (après les vacances) en septembre et ne savent plus lire, c’est de cet ordre-là, les orthopédagogues doivent intervenir. Ça revient vite, en un mois, un mois et demi, mais c’est beaucoup de temps perdu, explique-t-elle. Alors on peut s’imaginer qu’à une quatrième semaine (de fermeture), et si on en a une cinquième, sans compter que ce sera associé au congé de Noël, c’est sûr qu’il va y avoir des pertes. Surtout que les parents n’étaient pas prêts à cette durée-là.»

Quelque 66 500 enseignants affiliés à la FAE sont en grève générale illimitée depuis le 23 novembre. (Simon Séguin-Bertrand/Archives Le Droit)

«Une addition de conditions difficiles»

S’il est prouvé qu’une semaine de relâche peut être bénéfique pour les enfants après une séquence de sept ou huit semaines d’école parce qu’on est «fatigué, usé», souligne Mme Plante, surpasser deux semaines d’arrêt peut avoir des impacts tangibles.

«Après, les enfants commencent aussi à se désorganiser car ils n’ont plus de routine de travail, de planification. Ils se demandent quoi faire sans écran, car c’est ça aussi notre réalité, l’enjeu. Moi, je commence sincèrement à être préoccupée, c’est le mot que j’utiliserais, pour les pertes pour ces enfants-là. Ceux qui ont aussi vécu la pandémie (en 2020 et 2021), c’est comme une addition de conditions difficiles pour eux», lance l’experte.

De l’avis de Mme Plante, sans retour sur les bancs d’école avant le 22 décembre – et à supposer que la réouverture aura lieu le 9 janvier comme le prévoit le calendrier –, l’arrêt totalisera sept semaines, et «c’est sûr qu’il y aura des dommages».

Un bref retour souhaitable

Aussi court soit-il, un retour en classe avant Noël pour faire le pont et avoir une reprise de contact avant le retour en janvier aurait été «souhaitable», précise-t-elle, et ce même si, particulièrement au primaire, ces dernières journées avant le long congé sont souvent consacrées à des activités spéciales.

«Il y a quand même une petite routine établie, plein de petites choses, comme la phrase du jour, un petit jogging mathématique. L’idée est de rester actif, ce sont de petites affaires mais ce n’est quand même pas perdu. [...] Ça les remet dans le bain, ça donnerait aussi la possibilité pour les enseignants de fournir certaines choses, des activités à faire dans le temps des Fêtes sous forme ludique», de dire Mme Plante.

La professeure en éducation à l'UQAM, Isabelle Plante. (Courtoisie UQAM/Courtoisie UQAM)

La professeure ajoute «qu’en termes de motivation, fondamentalement, pour que les jeunes restent accrochés, il faut soutenir leur intérêt», autrement on ratera la cible.

«L’autre chose qui me préoccupe: ce sont les fameuses inégalités scolaires. C’est sûr qu’il y a des familles où il va y avoir un meilleur soutien et où les grands-parents vont les amener dans des musées, etc. Mais il y en a pour qui ce n’est vraiment pas le cas: ils ne font rien du tout à la maison. Ce n’est pas un reproche, c’est pas tout le monde qui est en télétravail, dit-elle. Et au primaire, les enfants sont pas mal tous dans le même bateau, car c’est majoritairement un réseau public, mais au secondaire, on va vraiment voir une incidence, des disparités, car les élèves au privé ne sont pas en grève, eux continuent à progresser.»

«Un filet social incroyable»

Pour imager les disparités qui sont à géométrie très variable – elle craint que les écarts ne se creusent encore davantage –, Isabelle Plante souligne que dans des milieux favorisés, il y a même des élèves qui ne perdront bien, voire progresseront dans certains apprentissages.

«Ils continuent de lire, leurs parents les font voyager, font plein d’activités, il y a vraiment deux mondes et il faut quand même prendre ça en considération, sans pour autant devenir alarmiste. Il faut quand même réaliser que l’école, c’est un filet social incroyable, mentionne l’experte. J’aimerais ça être plus optimiste, ça n’enlève rien à la cause (des enseignants), j’y crois, je pense que les gains qu’ils vont faire, par exemple s’ils réussissent à avoir plus d’aide en classe, ça va sincèrement aider pour la suite du parcours de ces jeunes-là.»

Le calendrier scolaire devait en principe se terminer ce vendredi avant les vacances des Fêtes. (Archives Le Droit, Simon Séguin-Bertrand/Archives Le Droit, Simon Séguin-Bertrand)

Aux parents qui culpabilisent parce qu’ils voudraient que leur enfant continue un minimum d’apprentissages tout en ayant sur les épaules le fardeau de vouloir être performants au travail en cette période atypique, la professeure lance un avertissement. Pas question de sentir une pression indue.

«On peut faire un horaire avec nos jeunes, ne serait-ce que 15 minutes de lecture. L’idée n’est pas de remplacer l’enseignant, mais de ne pas perdre les acquis, il y a une très grosse différence entre les deux. Il y a plusieurs applications sites et applications disponibles en ligne gratuitement, comme AlloProf, Netmath, Duolingo, etc, explique Mme Plante. Plus les élèves vieillissent, plus ça peut être long, comme les leçons. Au premier cycle, ça peut être 20 minutes par jour, au troisième ça peut aller à une heure. L’idée est qu’ils ne soient pas complètement laissés à eux-mêmes.»

La spécialiste souligne qu’un bon suivi académique à la maison réside avant tout dans la qualité et la régularité, pas dans la quantité ou la durée.

«Si on essaie de tout faire en une heure, c’est moins efficace que quatre ou cinq jours semaine, par période de 15 minutes. Ce n’est pas de l’école maison, mais c’est de dire qu’on n’est pas non plus en vacances, les enfants sont très aptes à comprendre ça, plusieurs vont même le verbaliser en disant qu’ils s’ennuient», note Mme Plante.

Au total, 12 centres de services scolaires sont affectés par la fermeture des écoles sans interruption depuis le 21 novembre. (Photothèque Le Soleil/Photothèque Le Soleil)

Continuum

Professeur en didactique du français au Département des sciences de l’éducation de l’Université du Québec en Outaouais (UQO), François Vincent pense que lorsqu’on surpasse trois semaines d’arrêt, le tout est «non négligeable» sur les apprentissages des élèves, même s’il y a des nuances.

«J’ai de la difficulté à voir les choses avec un point de bascule, c’est-à-dire à partir de quel moment c’est dramatique alors qu’avant c’était correct. Je pense que c’est vraiment un continuum. [...] Chaque élève est différent, il n’y a pas d’effets semblables sur chacun, soutient l’expert. Certains ne seront absolument pas affectés, d’autres oui, mais il y a quand même des facteurs de risque plus grands pour ceux qui ont des troubles d’apprentissage ou viennent de milieux socio-économiques défavorisés aussi. C’est préoccupant, il faut commencer à penser au retour, à l’espérer le plus rapidement possible.»

Selon M. Vincent, au moins deux prises de données, dont l’une réalisée aux États-Unis, prouve sans équivoque que les arrêts prolongés ont des impacts sur les apprentissages.

«Il n’y a pas de surprise: plus ça dure longtemps, plus ça a des effets. Il y a inévitablement des retards. (Après plus de trois semaines), il y a des effets sur résultats scolaires, oui, mais également sur l’anxiété et ce n’est pas à négliger non plus, on l’avait vécu pendant la COVID, et on le revit encore», lance-t-il.

Des membres en grève du Front commun et de la FAE, la semaine dernière, en Outaouais. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

Il cite aussi les résultats du Programme pour le suivi des acquis des élèves (PISA) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), dévoilés plus tôt ce mois-ci et qui concluent que même si les jeunes Québécois se classent parmi les meilleurs en mathématiques, les données ont chuté partout sur le globe, une conséquence directe de la pandémie, dit-il.

«Il y a une certaine incertitude par rapport au retour (à l’école) et c’est vrai du primaire jusqu’au Cégep. Certains ne savent pas trop ce qui va se passer avec leurs examens, d’autres vivent de l’isolement, certains ont besoin de la routine de l’école et se retrouvent déstabilisés. Ça peut avoir aussi des effets sur la motivation, ils doivent vivre des réussites et là ils sont un peu en attente», mentionne François Vincent.

L’importance d’écouter

Soulignant à grands traits l’importance de la santé mentale, qu’on a selon lui eu tendance à oublier durant la pandémie, le professeur de l’UQO croit qu’il faut d’abord et avant tout demeurer attentif aux besoins des jeunes.

«Je pense que pour soutenir nos enfants, il faut avant tout les écouter, comprendre dans quel état ils sont, ne pas trop axer sur les retards dans l’apprentissage des objets de savoir scolaire et surtout ne pas leur transmettre notre propre anxiété par rapport à la situation. Je pense qu’il faut éviter de les laisser à eux-mêmes, garder la communication ouverte. Mais on est dans des situations où on est un peu prisonnier, on ne peut pas suppléer pour ce qui se fait à l’école», termine-t-il.

Près de 370 000 élèves sont affectés par le débrayage des membres de la FAE.