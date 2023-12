Coups de feu et explosion à Hérouxville : le repaire des Hells Angels serait visé

«Y’a de la police partout avec des mitrailles, ils évacuent des maisons, il y a des possibilités de bombes, c’est la maison des Hells», raconte un témoin en émoi.

La Sûreté du Québec (SQ) relate avoir procédé à des vérifications et confirme «que des coups de feu ont endommagé une propriété et que des explosifs pourraient avoir été utilisés». On ne confirme pas pour l’instant que l’incident est lié aux Hells Angels ou à leur présence dans la municipalité.

Les autorités rapportent ne pas avoir retrouvé de blessés «jusqu’à présent».

Le périmètre de sécurité couvre une large de portion du rang Saint-Pierre. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

Les policiers indiquent que le rang Saint-Pierre est fermé à la circulation et que deux résidences sont présentement évacuées.

«Des spécialistes de la SQ vont sécuriser les lieux et la DECM [crimes majeurs] fera enquête sur cet événement», précise-t-on.

Une enquête est en cours. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

Plus de détails à venir.