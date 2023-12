Pris dans un piège à pédophiles tendu par des étudiants en 2018: 60 jours de prison les week-ends

La décision a été rendue la semaine dernière par le juge Pierre Lortie, un long délai qui s’explique par les démarches entreprises par la défense pour contester la peine minimale de six mois de prison prévue à cette époque dans le Code criminel. Le poursuivant demandait une peine de détention ferme de 12 mois et la défense, un sursis accompagné de 240 heures de travaux communautaires.

Depuis cette date, plusieurs avocats de la défense ont contesté les peines minimales du Code criminel canadien en plaidant qu’elles ne respectaient pas l’article 12 de la Charte canadienne protégeant les citoyens contre les peines cruelles et inusitées, et plusieurs dossiers du genre étaient en attente de la décision des tribunaux supérieurs avant de prononcer les sentences. La Cour d’appel du Québec leur a donné raison en août 21 et la Cour suprême du Canada a confirmé le jugement le 3 novembre dernier.

Piège étudiant

Les événements reprochés à M. Boivin s’étaient déroulés entre le 24 et le 26 octobre 2018. Récemment séparé, il s’était inscrit à «Réseau contact», un site de rencontres en ligne pour adultes. Parallèlement, les étudiants du cours d’éthique d’une école secondaire de Chicoutimi avaient décidé de piéger des cyberprédateurs sans en aviser ni leur professeur ni la direction de l’école, et placé une annonce sur le même site au nom de Juliette 146, déclarant que cette personne fictive avait plus de 18 ans.

Jeannot Boivin a répondu à l’annonce en croyant avoir affaire à une adulte et la conversation a rapidement porté sur le sexe. Mais après 30 minutes d’échanges, Juliette 146 dit qu’elle a menti sur son âge et qu’elle a 15 ans, presque 16.

«-Ah bon tu aimes sa le sexe (sic)?, lui dit-il.

- Oui, j’aimerais bien expérimenter.

- Hummmm oui, moi aussi avec toi.»

Ils se fixent un rendez-vous, les étudiants avisent les policiers, Jeannot Boivin ne se présente pas, mais des accusations sont portées. Après le plaidoyer de culpabilité, le juge Lortie a ordonné la confection d’un rapport présentenciel et sexologique qui a été analysé lors des plaidoiries sur sentence en juillet dernier.

On y apprend qu’après ses échecs amoureux, l’accusé souffrait d’isolement et a peut-être cherché une personne mineure moins confrontante et plus vulnérable, bien qu’il ne se dise pas attiré par les mineures. La sexologue estime que le risque de récidive est faible mais recommande tout de même un processus de psychothérapie portant sur le sentiment d’isolement et de solitude. On ne le classe pas comme pédophile.

Facteurs atténuants

Pour déterminer sa peine, Pierre Lortie a considéré son plaidoyer de culpabilité, l’absence d’antécédents judiciaires, le respect de ses conditions de remise en liberté pendant plusieurs années qui se sont écoulées depuis les événements, sa stabilité sociale et l’effet dissuasif que le processus judiciaire a eu sur lui comme des facteurs atténuants, sans perdre de vue que les crimes contre les enfants sont préoccupants. Par ailleurs, le juge a estimé que la négation d’une excitation sexuelle envers les jeunes laissait des zones d’ombre. Il a considéré que le fait de fréquenter un site pour adulte, que les échanges avec une personne fictive ont été très courts et qu’il ne se soit pas présenté au rendez-vous sont des facteurs neutres.

Alors que la poursuite demandait un an de prison ferme et la défense des travaux communautaires, le juge Pierre Lortie a opté pour 60 jours de détention pouvant être purgés pendant 30 fins de semaine.