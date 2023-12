La famille de Louis-Georges Dupont demande à la Ville de réhabiliter sa mémoire

C’est dans la foulée de la diffusion d’un documentaire à Radio-Canada, la semaine dernière, que la famille de M. Dupont a décidé de faire cette annonce.

«Il faut que la police de Trois-Rivières arrête de cacher la vérité. Que la Ville prenne ses responsabilités et ce sera déjà ça», a martelé Robert Dupont, un des enfants du sergent-détective.

La famille de Louis-Georges Dupont se bat depuis un demi-siècle pour que la lumière soit faite sur les circonstances de son décès. Le policier a été retrouvé mort dans son véhicule de service, le 10 novembre 1969, peu de temps après qu’il ait témoigné contre des confrères corrompus devant la Commission de police. À ce jour, la version officielle des autorités demeure un suicide, même si cette version a été démentie à maintes reprises par la famille Dupont et par des experts, dont l’ancien policier français Stéphane Berthomet.

«Le matin de sa disparition, il avait dit à sa fille, en l’amenant à l’école, de sortir par l’autre côté de la voiture, parce qu’ils étaient suivis, observés. Il lui a dit de l’attendre bien sagement à la sortie des classes qu’il vienne la chercher. Ce n’est pas le comportement de quelqu’un qui va se suicider», a réitéré M. Berthomet devant les médias, lundi matin.

«L’argent, ça ne répare pas tout»

La famille insiste d’ailleurs pour dire qu’elle souhaite réhabiliter la mémoire de Louis-Georges Dupont, et non une nouvelle enquête, malgré la découverte de nouveaux éléments de preuve et témoignages. Robert Dupont assure par ailleurs que si sa famille et lui font une telle demande, ce n’est pas pour obtenir un montant d’argent en guise de réparation.

Robert Dupont, fils de Louis-Georges Dupont (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

«S’il y a des réparations, ce n’est pas à moi d’en décider. Même si oui, cet événement a retardé l’obtention de mon diplôme et que ma vie aurait probablement été très différente. Mais l’argent, ça ne répare pas tout. Qu’on commence par reconnaître les torts causés à ma famille», soutient-il.

M. Dupont affirme avoir approché par le passé l’ancien maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque.

«Le maire Lévesque avait une certaine ouverture à l’époque. Il m’a dit qu’il fallait qu’il en parle à Québec et après ça, ce n’était plus le même homme», explique-t-il.

La lettre portant la demande de la famille Dupont à la Ville devait être envoyée dans la journée, lundi. M. Dupont n’exclut pas la possibilité de faire de même avec les autres paliers de gouvernement, en s’adressant directement aux premiers ministres Justin Trudeau et François Legault.

Parmi les nouveaux éléments de preuve abordés dans le documentaire produit par Stéphane Berthomet, on retrouve notamment le fait que Louis-Georges Dupont a été retrouvé dans des habits différents de ceux avec lesquels il était parti travailler, le 5 novembre 1969, et qui étaient trop grands pour lui. Un photographe affirme également avoir vu des clichés du corps du défunt sur lesquels ont voyait qu’il avait été atteint par une deuxième balle, au niveau de l’épaule, un autre élément qui renforce la conviction de la famille que M. Dupont a été abattu.

Selon des photos présentées lundi par le fils de Louis-Georges Dupont, celui-ci portait un manteau couvert de boue et son visage était tuméfié lorsqu'il a été retrouvé dans son véhicule de service, le 10 novembre 1969. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

Deux conseillers favorables

Dans l’assistance, lundi, se trouvaient deux conseillers municipaux, soit Dany Carpentier et Pierre Montreuil. Interrogés après la conférence de presse, tous deux se sont montrés ouverts à la demande de la famille Dupont.

«Je souhaite que son nom apparaisse sur la liste des policiers qui sont morts en devoir, confirme M. Montreuil, conseiller du district du Carmel. J’aimerais que ce soit fait rapidement, en 2024, pour permettre à la famille de faire son deuil.»

M. Carpentier, conseiller du district de La Vérendrye, abonde dans le même sens.

Les conseillers Pierre Montreuil (à gauche) et Dany Carpentier (à droite) se disent favorables à ce que la Ville reconnaisse que Louis-Georges Dupont est mort en service. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

«Je souhaite que la Ville reconnaisse cette erreur, et qu’elle reconnaisse que ces façons de faire (de la police) sont dépassées», mentionne-t-il.

Le conseiller dit d’ailleurs avoir amené la question devant le conseil municipal en 2022, après avoir été approché par la famille de Louis-George Dupont. Le sujet n’a toutefois jamais été discuté en dehors du huis clos, explique-t-il.

Contacté par Le Nouvelliste, le cabinet du maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, a indiqué ne pas vouloir commenter la demande de la famille Dupont avant d’avoir pu prendre connaissance de sa lettre.