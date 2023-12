Agression sexuelle violente: il croyait à un jeu et voulait l’impressionner

Olivier Murray était accusé d’agression sexuelle et d’avoir communiqué avec une personne pour obtenir des services sexuels. Il avait fait appel à une escorte et les choses avaient mal tourné.

Lorsqu’il a plaidé coupable, le 23 janvier dernier au Palais de justice de Roberval, il a reconnu avoir persisté dans la relation sexuelle alors que sa victime lui demandait d’arrêter. Pour sa défense, il soutenait qu’il y avait eu un malentendu, croyant que les protestations de l’escorte étaient une forme de jeu.

Mais la jeune femme âgée aujourd’hui de 38 ans a eu peur.

Fin de semaine au Casino de Charlevoix

Vers le 10 septembre 2020, le client de Me Francis Boucher avait fait la connaissance de la victime sur la plateforme d’échanges en ligne pour adultes JALF, une abréviation pour «jouer avec les fantasmes».

Il avait appris que celle-ci était en fait une escorte et il avait décidé de retenir ses services pour une fin de semaine au Casino de Charlevoix moyennant de l’argent et des cadeaux, mais sans entente précise pour des services sexuels. Le 25 septembre, elle avait accepté d’aller le rencontrer dans une halte routière de Saint-Félicien tout en précisant qu’il n’y aurait, alors, aucune activité sexuelle allant au-delà d’un baiser.

Néanmoins, dès que la plaignante a pris place dans le véhicule de l’accusé, il y a eu rapidement un début d’activité sexuelle et elle lui a fait une fellation. À ce moment, les choses ont mal tourné. L’homme est devenu très directif et a voulu avoir une relation sexuelle complète. Madame a pris peur et s’est soumise à ses demandes par crainte pour sa sécurité. Ils sont sortis du véhicule et sont allés dans un sentier où ils ont eu une relation complète avec condom. Mais au moment où elle veut y mettre un terme et tente de remonter son pantalon, il lui dit : «Sérieux, si tu me laisses pas finir, je vais devenir méchant». Elle s’exécute et parvient à y mettre un terme en simulant l’orgasme, ce qui déclenche le même phénomène chez l’individu.

Plus tard dans la journée, il a repris contact avec elle pour lui demander d’évaluer sa performance. Elle lui reproche alors d’avoir continué malgré son refus et c’est alors qu’il évoque un malentendu, disant qu’il croyait à un jeu et voulait l’impressionner. Il croyait qu’elle était consentante et avait eu du plaisir.

Il a donc été accusé de ne pas avoir pris des mesures raisonnables pour s’assurer de ce consentement.

Flou entourant l’affaire

Étant donné tout le flou entourant l’affaire, Me Boucher avait demandé la confection d’un rapport présentenciel et sexologique pour s’assurer que la version et les excuses données à la victime étaient sincères et la poursuite était d’accord afin d’en savoir davantage sur le degré de dangerosité de l’accusé.

Me Francis Boucher défendait l’accusé (COURTOISIE/COURTOISIE)

Vendredi, rapports présentenciel et sexologique en main, les deux parties divergeaient au moment des plaidoiries sur sentence, la Couronne réfutant la thèse du malentendu en faisant témoigner la victime qui en avait long à dire sur les effets qu’ont eus les événements sur elle. Au bout de trois ans, elle dit s’en être sortie, mais ce fut au prix de gros efforts. Au terme de son témoignage, elle a demandé au juge Lortie de lever l’ordonnance protégeant son identité. Elle n’a pas dit pourquoi, tout en étant consciente des conséquences que cela aurait pour elle.

Son prénom est Vanessa. Nous préférons taire son nom de famille pour deux raisons. La première est que cela n’apporterait rien pour la compréhension des événements. Elle n’a aucun lien de parenté avec l’accusé qu’elle ne connaissait pas. La seconde, c’est qu’elle est mère de quatre enfants. Peu importe ses motivations, son prénom lui permettra de dire à qui elle voudra qu’il s’agit bien d’elle tout en favorisant un certain anonymat pour ses enfants.

Dérapage

Pendant plus de 30 minutes où l’émotion étranglait sa voix, elle a décrit ce qu’elle a vécu comme un choc post-traumatique: «J’ai perdu 150 livres et j’ai failli perdre mes enfants. J’ai dû me résoudre à les confier à leurs (2) pères quand je me suis rendu compte que je n’étais plus en mesure d’en prendre soin. Cela a mis un terme à ma carrière dans la fonction publique fédérale car j’ai pris une série de mauvaises décisions pour fuir la réalité. J’ai consommé de l’alcool, de la cocaïne, j’ai fait des excès de vitesse et les contraventions se sont tellement accumulées que j’ai perdu mon permis de conduire. J’ai changé d’apparence. Monsieur le juge, la femme que vous voyez aujourd’hui n’est pas la même qu’il y a trois ans. Maintenant je suis forte et j’ai travaillé fort pour guérir mon cancer de l’étincelle, comme je l’appelle.»

Vanessa explique qu’en septembre 2020, elle était séparée de son dernier conjoint et vivait temporairement des problèmes financiers qui l’ont poussée à travailler comme escorte à trois ou quatre reprises.

Elle n’a pas précisé devant le tribunal si elle comptait se faire rémunérer pour les services à venir, mais elle dit avoir compris rapidement qu’elle s’était fait piéger: «Tu vois la voiture et c’est pas la même qu’il t’a dit; mais ça peut arriver. Mais quand t’ouvres la portière et que tu vois que c’est pas le même homme que la photo, là tu comprends que t’es dans un piège. Je m’en suis voulu longtemps, mais il m’a dit qu’il était un homme important, qu’il avait beaucoup d’argent et qu’il avait fait une enquête sur moi et pouvait s’en prendre mes enfants. J’ai vraiment eu peur de perdre la vie et pour mes enfants ce jour-là.»

Le profil Facebook sans beaucoup de photos ni d’amis au nom de Justin Bond avait éveillé sa méfiance, mais il lui avait dit qu’il était un homme puissant et connu et voulait être discret. Il voulait l’amener au casino et lui faire rencontrer des gens importants puis la combler de bijoux, de robes et de cadeaux. Mais dès qu’elle est tombée dans le piège, elle dit ne pas avoir su comment s’en sortir. «Ce n’est pas la relation sexuelle qui fait mal. Mais enlever à quelqu’un son pouvoir personnel et devenir aussi intrusif et menaçant; je ne pense pas qu’il était conscient du mal qu’il a fait dans ma vie et celle de mes enfants.»

Malentendu?

Selon la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Maïka Rousseau, ce témoignage constitue un facteur aggravant et demande une peine sévère et dissuasive de deux ans moins un jour de prison ferme, car la prison dans la société ne refléterait pas la gravité du crime. Me Rousseau demande 21 mois de détention pour l’agression sexuelle et trois mois pour la tentative d’obtenir des services sexuels.

Me Maïka Rousseau, procureure au DPCP de Roberval (LE QUOTIDIEN, NORMAND BOIVIN/LE QUOTIDIEN, NORMAND BOIVIN)

La défense, qui suggère plutôt une peine de 12 mois dans la communauté, admet les deux infractions mais conteste l’intention criminelle derrière les menaces. Car avant la première rencontre où rien ne devait se passer, les deux avaient eu des discussions portant sur la domination et Olivier Murray a cru à un jeu et n’a jamais voulu faire de réelles menaces. À une question de Me Boucher, Vanessa a admis avoir écrit qu’elle avait déjà joué à la domination lors de relations sexuelles passées, ajoutant: «Je suis assez dominante, t’as besoin d’avoir une sacré paire de couilles pour me dominer au lit». Elle soutient que cette discussion n’avait rien à voir avec les événements du 25 septembre puisque de toute façon, il avait été convenu qu’il n’y aurait aucun acte sexuel; tout au plus un simple baiser. La fellation tout comme la suite, explique Vanessa, sont venues de la peur qui l’a habitée dès qu’elle s’est rendu compte qu’elle avait devant elle un autre homme que celui du profil.

Pour Me Rousseau, il n’y a jamais d’ambiguïté dans la notion du consentement. Peu importe ce qui est convenu au départ, dès que l’un des deux partenaires demande d’arrêter, y faire défaut devient une agression sexuelle: «Il n’a jamais été question d’adopter ce genre de comportement avec M. Murray. Il s’est présenté sous une fausse identité, elle s’est sentie piégée», a plaidé la procureure, ajoutant qu’il y a eu de la part de l’accusé une forme de préméditation car il avait pris soin de se fabriquer une fausse identité.