Marie-Christine Lafrenière, l’étudiante qui fait rayonner la recherche et les sciences

Pour la Louisevilloise d’origine qui a l’habitude des laboratoires depuis plusieurs années, il était en effet inconcevable de travailler si fort dans l’ombre, et aussi longtemps, pour finalement présenter le fruit de ses recherches à un groupe restreint de chercheurs.

C’était pourtant la triste réalité de ses collègues étudiants-chercheurs qui faisaient partie de ce club sélect.

Place aux lucioles

Marie-Christine a eu l’idée de créer le podcast Les Lucioles. (Yannick Mallette-Pognon/Courtoisie)

Telle une véritable luciole, Marie-Christine a donc eu l’idée de créer un podcast du même nom afin de mettre la lumière sur ces chercheurs de l’ombre.

«Je trouvais ça dommage que le département ne permette pas de faire rayonner la recherche des étudiants, donc on ne savait pas vraiment ce que nos collègues des autres laboratoires faisaient. Avec le podcast Les Lucioles, ça permet de vulgariser les différentes recherches et de les faire rayonner à l’extérieur des silos académiques pour que ça soit plus concret et que ça rejoigne le grand public», explique celle qui concentre son mémoire sur le devenir des métaux de terres rares dans le fleuve Saint-Laurent, qui sont utilisés à grande échelle dans la production d’appareils électroniques, d’agents de contraste médicaux, de voitures électriques, d’éoliennes, ou même de fertilisants.

Vulgariser la recherche

Si la jeune étudiante originaire de Louiseville a été en mesure de faire briller les chercheurs grâce à son podcast, elle ne s’est toutefois pas arrêtée qu’à ce médium. Cette volonté de sortir les chercheurs de l’ombre va encore plus loin pour cette dernière.

Conférences pour vulgariser des propos scientifiques, création d’une bande dessinée pour faire comprendre le sujet d’une recherche, soumission d’un manuscrit, les projets sont nombreux pour la jeune femme.

«Je pense que le devoir du scientifique est de s’assurer que sa recherche contribue à la société et qu’elle se rende à la société, donc c’est important de créer cet espace-là pour partager ce qu’on fait.» — Marie-Christine Lafrenière

D’ailleurs, sortir la recherche des laboratoires n’était peut-être pas une mince tâche, mais les bénéfices sont beaucoup plus grands qu’espérés pour la Louisevilloise.

Marie-Christine a découvert très tard qu’elle avait un véritable intérêt pour le domaine de la science. (Radio-Cananda)

«Autant au niveau de l’étudiant-chercheur qu’avec son propre entourage, c’est bénéfique, par exemple, le podcast, parce que le domaine scientifique c’est quelque chose qui favorise un peu l’isolement donc si on peut aussi utiliser cette plateforme pour expliquer ce qu’on fait pour nos familles, ça leur permet de mieux comprendre.»

La science: véritable révélation

Marie-Christine était toutefois loin de se douter qu’elle se retrouverait un jour dans la peau d’une chercheuse, comme celles et ceux qu’elle avait l’habitude de voir dans les documentaires de Canal D avec son père.

«Ça ne m’est jamais venu à l’esprit que ça pouvait être moi qui sois là à la place de ces chercheurs que je voyais. Je me disais que c’était quelque chose d’incroyable qu’on voyait seulement à la télé.» — Marie-Christine Lafrenière

D’ailleurs, le domaine de la science, de l’écologie et de la recherche, Marie-Christine ne savait même pas qu’elle y avait un véritable intérêt, même si tout la prédestinait à ce monde depuis son enfance.

«La petite fille de Louiseville n’avait pas ça en tête au départ. Même au cégep, je ne m’étais pas rendu compte que j’avais un intérêt pour la science. Mais si je regarde en arrière, dans mes cours, plus jeune, si j’avais le choix d’un sujet en français par exemple, je parlais des bélugas et du fleuve», raconte celle qui étudiait en danse-études au secondaire.

Et signe que ce domaine est le bon pour celle qui souhaite se porter à la défense de la protection des milieux aquatiques dans le futur, dont le fleuve Saint-Laurent, elle a été, au cours des dernières années, la récipiendaire de plusieurs bourses. La plus récente est celle de 5000$ remise par la Fondation Desjardins pour son implication dans le milieu académique.

