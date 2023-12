Une vingtaine d’enfants s’envole vers le pôle Nord!

Très tôt samedi matin, un groupe de jeunes entre 3 et 9 ans et leurs parents s’est rendu à l’aéroport de Québec pour vivre une expérience hors du commun. Ils ont partagé un petit-déjeuner, puis embarqué à bord d’un avion réservé pour leur périple.

L’engin a décollé pour un voyage d’une quinzaine de minutes, jusqu’à la résidence du père Noël et de la mère Noël. Sur place, chaque enfant a reçu un cadeau personnalisé de la part du père Noël, à partir de la lettre que chacun lui avait adressée.

Très tôt samedi matin, 21 jeunes ont pris part à une aventure féérique au pôle Nord. (Frédéric Matte/Le Soleil)

Au terme de leur aventure nordique, les tout-petits ont repris l’avion et admiré les paysages aériens de la ville de Québec, avant d’atterrir à l’aéroport. En mettant les pieds au sol, les jeunes ont brandi fièrement leurs cadeaux du père Noël, émerveillés par un voyage hors de l’ordinaire.

Pour conclure l’activité, les petits voyageurs ont reçu des bas de Noël remplis de livres et de gâteries de la part des lutins de Noël. La journée restera longtemps gravée dans la mémoire de ces 21 enfants de Québec.

Une vingtaine d'enfants se sont envolés vers le pôle nord pour rencontrer le père noël. (Frédéric Matte)

Un moment magique pour des enfants défavorisés

L’aéroport de Québec s’est associé pour une troisième année avec PAL Airlines pour offrir cette expérience unique à des enfants plus vulnérables.

«Souvent, on s’aperçoit que ce n’est pas tous les enfants qui ont la chance de prendre l’avion. Au retour à l’école, les enfants ont des amis qui sont allés en Floride, à Disney. Donc on a décidé de mettre sur pied un concours qui donnera la chance d’aller faire un tour d’avion», explique Louis Gosselin, directeur des ventes chez PAL Airlines.

Certains des petits voyageurs ont été sélectionnés par le Centre de pédiatrie sociale de Québec et le CISSS de la Capitale-Nationale, et sept enfants ont remporté un concours avec la station de radio WKND. «On est allés à plusieurs endroits à Québec pour recruter des jeunes qui sont un peu plus défavorisés pour leur faire vivre une autre expérience de Noël», relate M. Gosselin.

Chaque enfant avait préalablement adressé au père Noël sa liste de souhaits. (Frédéric Matte/Le Soleil)

Au Centre de pédiatrie sociale de Québec, il s’agit d’une deuxième année dans le projet, qui est un succès auprès des participants. «C’est un beau souvenir et une expérience inoubliable, sans aucun doute», assure le directeur général du Centre, Jean-Christophe Nicolas.

«C’est vraiment un privilège pour eux, ce sont des enfants qui n’ont pas toujours des histoires à raconter après les fêtes. Ils ont des moments difficiles parfois, donc ce moment-là de magie c’est extraordinaire.» — Jean-Christophe Nicolas, directeur général du Centre de pédiatrie sociale de Québec

Le Centre de pédiatrie sociale de Québec accompagne environ 400 jeunes «en situation de grande vulnérabilité» annuellement, en offrant des soins médicaux et psycho-sociaux. Si le temps des fêtes peut apporter son lot de défis pour les enfants en situation de vulnérabilité, c’est surtout une période de générosité et de festivités, insiste Jean-Christophe Nicolas.

«C’est un moment joyeux et c’est ça qu’on veut leur faire vivre aussi. Des moments uniques, des moments différents pour qu’ils puissent oublier pendant un moment leurs difficultés à la maison», témoigne le directeur général.

L'expérience sera assurément inoubliable pour la vingtaine de jeunes qui ont eu la chance de participer. (Frédéric Matte/Le Soleil)

Destination pôle Nord

Dans la Capitale, l’expérience du vol vers le pôle Nord s’améliore d’année en année, souligne Louis Gosselin. «On a commencé on était trois commanditaires, et là on est à 12 ou 13. En ayant certains commanditaires, on est capable d’offrir aux jeunes les cadeaux qu’ils veulent», renchérit-il. Les entreprises Réno Jouet, Toys “R“ Us, Cookie Bluff, Galeries de la Capitale font notamment partie du lot.

Cette année, PAL Airlines a également offert des vols vers le pôle Nord à des enfants de Moncton, au Nouveau-Brunswick, et de Saint John’s, à Terre-Neuve. La compagnie aérienne offre cette aventure féérique depuis déjà 12 ans dans les provinces de l’Atlantique.