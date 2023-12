Le jouet, d’hier à aujourd’hui

Il est vrai que certaines caractéristiques peuvent être gage de longévité, lorsqu’il est question de jouet. Que l’on parle de la solidité des matériaux ou de la simplicité du concept. Mais la popularité d’un jeu intemporel s’explique parfois par une raison beaucoup plus émotive: l’attachement que l’adulte a lui-même eu envers ce jouet étant enfant.

« C’est beaucoup de nostalgie. Ce sont les parents qui viennent les chercher, ce ne sont pas les enfants qui le demandent. Souvent, les parents viennent pour trouver un jeu de leur enfance, en disant qu’ils aimeraient jouer avec leurs enfants », indique Caroline Girard, la gérante de Boutique Lydie, situé à Chicoutimi-Nord.

Le téléphone Fisher-Price est toujours aussi vendu de nos jours (Rocket Lavoie / Le Quotidien)

Les exemples sont nombreux: Monsieur Patate, Light Brite, Etch a sketch, Playmobil, Hasbro, Fisher-Price et son légendaire téléphone à roulette, etc. Toutes ces marques ont d’abord conquis les enfants d’hier, avant de captiver les enfants d’aujourd’hui. Selon la copropriétaire des succursales de la Galerie du jouet au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Audrey Tremblay, ils sont d’ailleurs encore très populaires de nos jours, alors que certaines entreprises bénéficient aussi d’une large clientèle adulte. C’est le cas de la mythique compagnie LEGO, qui produit des ensembles de blocs beaucoup plus complexes étant destinés aux plus vieux, comme des répliques de voitures, de console électronique ou de machinerie lourde.

« C’est vraiment fait pour les papas. Souvent, ce que je vois, ce sont des gars de la construction qui sont en congé après la période de Noël et qui passent se chercher de gros « kits ». Et ils capotent! », raconte en souriant Mme Tremblay. Elle cite aussi en exemple d’autres modèles LEGO plus ambitieux, comme le AT-AT ou le Faucon Millemium de la saga Star Wars, pouvant se détailler au-delà de 1000 $.

Ces items ne sont évidemment pas les seuls dérivés du grand écran qui trouvent leur place dans les étalages. La capacité de mettre à jour ses thématiques, selon la culture populaire actuelle, est d’ailleurs un autre élément qui permet aux jouets de perdurer dans le temps.

« Un jeu de Serpents et échelles peut devenir un jeu de Serpents et échelles de Toupie et Binou. Ou un jeu de mémoire reste un jeu de mémoire, même si ce sont des images du bébé de Cocomelon. Peu importe l’âge, ce sont beaucoup des thèmes issus des médias », soutient Audrey Tremblay.

Encore genrés, les jouets?

L’apparition de jouets non genrés, aux couleurs plus neutres, est aussi un autre exemple de l’adaptation dont les fabricants doivent faire preuve. Des entreprises se sont d’ailleurs positionnées en faveur de produits plus appropriés, comme LEGO, qui a récemment fait son mea culpa à propos de la gamme plus stéréotypée qu’elle proposait à sa clientèle féminine.

« Quand une multinationale avoue qu’elle n’était pas à jour, et que maintenant elle veut l’être, ça montre une très très grande tendance », croit Mme Tremblay.

Mais même si l’intention des créateurs est bien présente, les consommateurs, eux, ne sont pas toujours au rendez-vous. Du moins pour l’instant.

« On le voit surtout chez les anciennes générations, comme les grand-parents, où ce n’est pas encore rentré. Mais les jeunes jeunes parents, oui, on voit une tendance où les parents vont préférer les jouets non genrés », mentionne quant à elle Caroline Girard.

Les jouets les plus populaires de 2023

Audrey Tremblay et Patrice Turcotte, de la Galerie du jouet (Katherine Boulianne/Le Quotidien)

Encore à la recherche d’idées cadeaux? Le Quotidien s’est entretenu avec des conseillers de boutiques de jouets et de grands magasins afin de connaître les jeux qui font fureur en 2023. Pour l’inspiration, c’est juste ici!

La liste du Père Noël

Selon le Père Noël lui-même (le vrai!), rencontré à la Maison du Père Noël, voici ce que les enfants demandent le plus cette année.

• Console Nintendo Switch et autres gadgets électroniques

• Animaux en peluche

• Blocs LEGO

• Voitures téléguidées

• Matériel de bricolage

• Maquillage

• Articles dérivés de la Pat’ Patrouille et autres personnages de Disney

• Vêtements