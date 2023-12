5 M$ pour vendre plus que la chemise carreautée aux touristes l’hiver

Montréal, Québec et Gatineau constituent les trois principales portes d’entrée touristiques au Québec.

La ministre Caroline Proulx annoncera vendredi que son gouvernement attribue 2 millions $ à Tourisme Montréal, 2 millions $ à Destination Québec cité et 1 million $ à Tourisme Outaouais pour aider les trois organismes à vendre l’hiver dans leur région à la fois aux Québécois, mais surtout aux étrangers.

Il s’agit des premières sommes publiques spécifiquement dédiées au tourisme hivernal depuis 2020. Le ministère du Tourisme mettait déjà de l’argent en tourisme d’hiver par le biais d’autres enveloppes plus globales ou à l’aide de subventions directes à des événements précis.

«La majorité des gens viennent nous visiter entre mai et octobre. Même que la période a tendance à s’allonger plus tôt en mai et plus tard en octobre», a déclaré la ministre Proulx, en entrevue au Soleil.

«Mais avec les changements climatiques, le rebond de voyages post-pandémiques et l’aspect ultra sécuritaire du Québec, on a une belle occasion pour pousser plus le tourisme hivernal.» — Caroline Proulx, ministre québécoise du Tourisme

Elle rentre à peine d’une tournée de promotion dans les États de la Nouvelle-Angleterre. Mme Proulx a fait entre autres valoir le «rabais de 30 %» dont profitent nos voisins américains quand ils viennent nous visiter, grâce à un taux de change favorable pour eux.

Cette année, le Québec a accueilli deux fois et demie plus de touristes étrangers en été (mois de juin, juillet et août), soit 1,22 million de personnes, qu’en hiver (janvier, février et mars), 486 000.

Ministre québécoise du Tourisme, Caroline Proulx souhaite développer davantage le tourisme d'hiver. (Alain Dion/La Voix de l'Est)

En janvier, février et mars, les touristes au Québec proviennent à :

70 % du Québec;

15 % des autres provinces canadiennes;

10 % des États-Unis;

5 % des autres pays (excluant les États-Unis).

Tandis que les dépenses touristiques au Québec en janvier, février et mars viennent à :

45 % des touristes québécois;

20 % des touristes des autres provinces canadiennes;

20 % des touristes des États-Unis;

15 % des touristes des autres pays (excluant les États-Unis).

L’objectif de la ministre est d’augmenter la proportion des la clientèle en provenance des États-Unis et de l’Ontario, pour ainsi augmenter les recettes touristiques.

De la musique au Carnaval

Mme Proulx souligne qu’il ne faut pas sous-estimer les promenades en traîneau à chiens tant prisées des Français, par exemple, ou encore la mise en valeur des relations avec les Premières Nations, comme à Wendake.

Mais les Américains, pour leur part, sont friands d’une «autre forme de tourisme». Tels les festivals de musique, dehors, même en hiver.

«Quand on regarde la programmation du prochain Carnaval de Québec, on est loin des duchesses. On a tout un volet qui est plus à la saveur Osheaga et Festival d’été de Québec», illustre la ministre du Tourisme, à propos de la programmation musicale annoncée pour cet événement prévu du 25 janvier au 11 février prochains.

Le gouvernement du Québec a déplié 1 million $ de plus cette année pour le Carnaval, qui célèbre son 70e anniversaire, pour un total combiné de 2,8 millions $ provenant du ministère du Tourisme et du Secrétariat de la Capitale-Nationale.

Après les Américains et les Français, les Mexicains, les Anglais et les Brésiliens sont les touristes étrangers les plus visés par Québec et la ministre Proulx.

Tourisme écoresponsable

Adjoint gouvernemental au Tourisme et député de Portneuf, Vincent Caron souligne l’importance de «se mettre au goût du jour».

«Il faut promouvoir nos valeurs et nos traditions sur lesquelles le Québec s’est bâti. Mais il ne fait pas juste travailler pour la veste carreautée. Il faut se démarquer mondialement.» — Vincent Caron, adjoint gouvernemental au Tourisme et député de Portneuf

L’élu de la Coalition avenir Québec (CAQ) est lui-même un Français débarqué à Saint-Raymond de Portneuf pour ouvrir sa propre auberge en bordure du lac Sept-Îles.

Il souhaite voir le Québec ajouter une corde à son arc et développer une expertise en tourisme écoresponsable pour tout le secteur.

M. Caron a fixé l’objectif d’augmenter de 35 % le nombre de touristes visitant la région métropolitaine de Québec d’ici 2040.