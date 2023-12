Un jeune conducteur en prison pour avoir mis la vie de ses amis en danger

Le jeune conducteur a pris le chemin du pénitencier pour 18 mois, jeudi au palais de justice de Montmagny. Il avait été reconnu coupable de quatre chefs de conduite dangereuse causant des lésions corporelles.

Martineau avait son permis de conduire depuis moins d’un an au moment du drame, le 10 juillet 2021.

Ce soir-là, avec ses bons amis âgés de 14 et 15 ans à bord, Thomas Martineau décide de changer l’itinéraire et de faire un détour sur la côte de Honfleur, qui a un dénivelé de 8 % sur 300 mètres et une vitesse maximale de 80 km/h.

Il la descend d’abord, très rapidement. La passagère assise à l’avant lui dit qu’elle a peur. «Si tu as peur là, regarde bien comment tu vas avoir peur tantôt», répond-il.

Thomas Martineau fait demi-tour et remonte la côte, encore plus rapidement qu’il ne l’a descendue. Les quatre passagers lui disent alors de ralentir — seulement d’eux d’entre eux se rappellent des moments précédents l’accident. En apercevant un véhicule en sens inverse, Martineau perd le contrôle de la voiture dans une violente embardée et termine sa course dans un fossé.

«Il s’agit d’une triste affaire dans laquelle l’insouciance et la témérité ont contribué à bouleverser la vie d’adolescents et des membres de leur famille», signale le juge Sébastien Proulx, en rendant sa décision sur la peine, jeudi.

Thomas Martineau, aujourd’hui âgé de 20 ans, n’a aucun souvenir des événements. Il a été reconnu coupable après un procès par admission, où il n’a jamais nié avoir causé l’accident, malgré ses troubles de mémoire.

Lourdes séquelles

Léa* se souvient de tout. Elle a entendu ses amis «agoniser» et les services d’urgence intervenir. Elle est hantée par ces souvenirs. La jeune femme a dû quitter son emploi et abandonner le cheerleading. Elle est restée paralysée au bas du corps pendant 48 heures et doit maintenant composer avec une baisse d’énergie et une forte fatigue.

Valérie* est restée dans le coma pendant 18 jours. Elle a subi un traumatisme crânien sévère et plusieurs fractures. Elle est suivie entre autres par un neurologue, un physiothérapeute et un ergothérapeute. Elle a aujourd’hui de gros problèmes de concentration et peine à terminer son parcours scolaire.

Simon* ne peut plus faire de sport. Il a reçu une greffe de la peau et a subi un traumatisme crânien sévère. Il est souvent fatigué et a des problèmes de concentration. Il calcule les pertes financière liées à sa réadaptation à 20 000 $.

Philippe* a été contraint d’utiliser un fauteuil roulant pendant plusieurs semaines. L’accident l’a laissé avec de nombreuses fractures et des morceaux de verres dans le dos. Il a quitté son emploi et a toujours des douleurs à la colonne vertébrale.

«C’est fort probablement en raison du dévouement des secouristes et par l’avancement de la médecine qu’il n’y a pas eu de morts dans le présent dossier. Les utilisateurs de la route ont le droit d’être en sécurité et la conduite d’un moyen de transport est un privilège», note le juge Proulx.

La prison

«Il y a des causes plus difficiles que d’autres», exprime le juge vers la fin de l’audience.

Le magistrat est d’avis que l’accusé a des remords sincères. Il est habité par d’importants regrets et est rongé par la honte depuis l’accident. Selon un rapport réalisé par un agent de probation, les gestes de Martineau sont attribuables à de l’impulsivité, une recherche d’adrénaline, le besoin d’impressionner et de l’insouciance. Le risque de récidive est donc considéré comme faible.

Toutefois, les gestes s’expliquent par un mauvais choix du conducteur, pas par la spontanéité, nuance le juge.

Depuis son arrestation en janvier 2022, le jeune homme a de sévères conditions à respecter. Ses amis ont également coupé les ponts avec lui, avant même que l’interdiction de contact ne soit prononcée par le Tribunal. Toutes les personnes impliquées proviennent d’un petit milieu, où les liens d’amitié sont forts.

«Il ne peut être exclu qu’il ait perdu des amitiés et qu’il ait dû subir de l’ostracisme dans son petit village et ailleurs dans les autres communautés du sud de la M.R.C. de Bellechasse. Tout comme pour les victimes, le délinquant ne pourra jamais exclure de sa mémoire les événements du 10 juillet 2021», note le juge.

La Couronne proposait une peine de 2 ans de prison, considérant les graves conséquences de la conduite de Martineau. Le juge Proulx estime que cette peine est trop importante pour un jeune homme à peine majeur sans expérience.

La défense suggérait pour sa part une peine de 90 jours à purger de façon discontinue, ce qui était une peine trop clémente aux yeux du magistrat.

Comme facteurs aggravants, le Tribunal retient notamment la gravité des infractions — vitesse excessive, témérité, refus d’arrêter —, le nombre de victimes mineures et l’ampleur des conséquences sur leur vie ainsi que l’abus de confiance.

Le Tribunal prend aussi en considération le jeune âge de l’accusé, son inexpérience, sa collaboration à l’enquête, les excuses sincères aux victimes et la présence de regrets comme facteurs atténuants.

Le juge Proulx ne peut pas non plus ignorer que Thomas Martineau n’en était pas à son premier épisode de conduite dangereuse. De son propre aveu, il a avoué rouler vite entre les villages de la MRC de Bellechasse, parfois au son de la musique qu’il écoute.

En février 2021, quelques mois avant la violente embardée dans la côte de Honfleur, Martineau avait fait un premier accident. Ses parents lui avaient rappelé l’importance d’être prudent. Malgré cet avertissement, le jeune homme a continué ses épisodes de vitesse sur les routes.

Toutefois, Martineau a un comportement exemplaire depuis son arrestation, il respecte toutes les conditions de sa remise en liberté.

Pour toutes ces raisons, le juge Proulx estime que la peine appropriée est une période de détention ferme de 18 mois, suivie d’une probation d’un an et 240 heures de travaux communautaires.

«Le délinquant doit être isolé de la société afin qu’il poursuive la réalisation de l’objectif de la réflexion et que ceux de la dénonciation et de la dissuasion soient totalement atteints.»

Thomas Martineau a donc pris le chemin de la prison, jeudi, sous les yeux des quatre victimes et leur famille.

«Vous avez une dette envers la société, et vous aurez certainement le courage de l’affronter», souligne le juge avant que les constables procèdent à l’incarcération du jeune accusé.

*Noms fictifs