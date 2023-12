Tirs à l’arbalète sur des policiers: Harvey-Girard plaide coupable à une accusation réduite

L’homme de 37 ans, qui était détenu depuis les événements, avait été envoyé en thérapie à sa demande, à la fin du mois de septembre. Mais il en avait été expulsé au bout de quelques semaines en raison de désaccords avec sa thérapeute et est retourné en détention.

Après plusieurs remises de son dossier, il est apparu à bout de patience dans le local de visioconférence du centre de détention de Québec jeudi matin et voulait plaider coupable. Son avocat, Charles Cantin, a expliqué à la juge Sonia Rouleau qu’il vivait des conditions de détention exécrables (c’est ce qui explique pourquoi la détention préventive est toujours créditée par un facteur de 1,5), et qu’il avait d’ailleurs été victime de voies de fait la veille.

«Je suis tanné»

L’accusé s’est montré découragé quand il a appris qu’il ne pourrait régler son dossier jeudi matin parce que la Couronne voulait faire entendre les policiers qui souhaitaient témoigner des conséquences que le siège a eues sur eux lors des représentations sur sentence, et que ceux-ci n’étaient pas présents.

«Ça fait un an qu’on me reporte et je veux m’en débarrasser. Je suis tanné; ça fait un an que ça traîne. Je veux régler ça drette là», s’est plaint l’accusé. De son côté, Me Cantin mettait également de la pression car il estime que compte tenu du temps écoulé, son client a déjà purgé sa peine.

Me Charles Cantin (ARCHIVES LE QUOTIDIEN, ROCKET LAVOIE/ARCHIVES LE QUOTIDIEN, ROCKET LAVOIE)

Finalement, la juge Rouleau a proposé d’entendre les plaidoyers de culpabilité puis reporter les plaidoiries sur sentence rapidement dans une division spéciale, et à la demande de son avocat, elle a ordonné à la détention de Québec d’amener l’accusé au Palais de justice de Chicoutimi mardi prochain.

La Couronne fera défiler quelques policiers dont le nombre n’est pas encore déterminé alors que de son côté, la défense fera entendre l’accusé ainsi que quatre ou cinq témoins. Les deux parties ont aussi remis à la juge Rouleau les deux rapports psychiatriques qui ont été rédigés pour la poursuite et la défense afin qu’elle en prenne connaissance avant les plaidoiries.

Siège

Selon les faits relatés par la procureure aux poursuites criminelles et pénales Allyson Aubry-Lachance, les événements auraient commencé le 7 mars au soir lorsque l’accusé a monté le ton au domicile de ses parents en raison de ses démêlés avec a DPJ. Le lendemain matin, il est parti en emportant un couteau, une machette et son arbalète et sa mère, qui a craint pour la sécurité de son fils, a appelé les policiers.

Ceux-ci l’ont cherché en vain toute la journée, mais le soir, il a communiqué avec ses parents qui s’étaient réfugiés à l’hôtel et ceux-ci ont constaté qu’il appelait du téléphone de la maison. Ils ont donc averti les policiers qui sont intervenus et tout a dégénéré. Au cours du siège, qu’il disait vouloir tenir au moins 20 heures pour battre le record de son voisin Kevin Tremblay avec qui il jasait au téléphone, il a tiré trois flèches en direction des policiers, une qui a crevé le pneu d’une autopatrouille, deux qui ont atteint le fourgon de l’escouade tactique et une qu’il a lancée en l’air. Il invitait, en même temps, les policiers à le tirer «pour se faire plaisir».

Jeudi, Joël Harvey-Girard a reconnu les faits, notamment d’avoir tiré dans le pneu d’une autopatrouille, dans le pare-brise du véhicule blindé de la SQ, et visé un projecteur en tirant en l’air. Mais il a tenu à préciser que lorsqu’il visait les policiers, ce n’était pas dans le but de tirer mais pour les voir de près grâce à sa lunette de visée.