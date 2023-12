Pincé pour leurre informatique grâce à la vigilance de deux mamans

Jean-François Villeneuve, de Lévis, a reconnu sa culpabilité sur deux chefs de leurre et un chef de contacts sexuels, vendredi dernier au palais de justice de Québec.

L’homme de 38 ans n’a jamais nié avoir commis les infractions. Il avait formulé des aveux complets lors de son arrestation, en juillet 2023.

«Il dit être attiré par les jeunes filles. Il aurait voulu des photos d’elles, mais ne les aurait pas touchées. Il est conscient que ce qu’il a fait n’a pas de sens», souligne Me Anne-Frédérique Coulombe dans un exposé des faits lu devant la juge Marie-Claude Gilbert.

Discussions déplacées

Entre le 20 juin et le 1er juillet 2023, Villeneuve entame une discussion sur Messenger, l’application de messagerie de Facebook, avec une adolescente de 12 ans. Il la connaît puisqu’il est un bon ami de sa mère.

Il lui propose alors de venir la chercher pour qu’elle passe la journée au travail avec lui. La conversation prend rapidement une tournure sexuelle.

«As-tu commencé à faire des cochonneries, petite coquine? Je vais te montrer des trucs. Je vais te dire comment faire, tu vas voir», écrit l’accusé.

Il dit vouloir se promener avec elle et lui suggère de mettre une robe. La jeune fille ne se présentera jamais au rendez-vous.

«La mère de la victime a un accès en direct sur l’application Messenger de sa fille. Le 2 juillet, elle vérifie les conversations et constate que l’accusé a échangé des messages écrits et vocaux avec sa ville, elle constate la nature sexuelle des messages et va immédiatement porter plainte aux autorités policières», explique Me Coulombe.

Villeneuve avait aussi envoyé une photo de lui torse nu en faisant une grimace.

Le 19 juillet, il prend contact avec une autre adolescente, elle aussi la fille d’une de ses bonnes amies.

L’accusé demande à la fille de 15 ans si elle a un «p’tit chum». Il lui écrit : «je sortirais avec toi, tu es belle, mais avec l’expérience que j’ai. Je sais comment bien faire les choses doucement.»

La conversation prend fin immédiatement puisqu’elle l’ado montre les échanges à sa mère. Le jour même, une autre plainte est déposée à l’endroit de Villeneuve.

L’homme de 38 ans est arrêté le 27 juillet par la police de Lévis.

Déjà en enquête

L’accusé était déjà dans la mire des autorités au moment de son arrestation. Les deux cas de leurre informatique se sont ajoutés à une enquête pour contacts sexuels.

Au mois de janvier 2023, Villeneuve raccompagne une ado de 12 ans après une journée de ski au Mont-Orignal. Il la ramène à la maison comme il est un ami très proche de la famille.

Dans la voiture, il met sa main sur la cuisse de la jeune fille. Mal à l’aise, elle se tasse vers la portière pour le reste du trajet. Ensuite, elle s’assoupit pour le reste du voyage.

Une fois à la maison, Villeneuve la prend dans ses bras pour l’amener à sa chambre.

L’ado se couche alors en sous-vêtements dans son lit. Villeneuve s’étend à ses côtés, habillé.

«Il va la chatouiller dans le dos jusqu’à ses fesses. Il entre sa main dans ses bobettes pour lui toucher le haut des fesses», note Me Coulombe.

Très mal à l’aise, la jeune fille racontera immédiatement les gestes à ses parents, qui porteront plainte dans les jours suivant l’événement.