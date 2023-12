Karl Blackburn président d’honneur de la 70e édition de la Traversée internationale du lac Saint-Jean

« Pour notre 70e édition, Karl Blackburn était la personne toute désignée pour être président d’honneur. Karl et sa famille ont joué un rôle important dans l’histoire de la Traversée et nous sommes heureux de continuer de travailler avec eux pour que la Traversée rayonne davantage à travers la région, la province et le pays. La prochaine édition de notre événement sera l’occasion de souligner le travail de tous les bénévoles comme Karl, qui ont contribué à faire vivre le rêve fou de Martin Bédard », fait valoir la présidente Jessica Tremblay dans un communiqué.

Même s’il ne demeure plus au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le natif de Chicoutimi demeure très attaché à ses racines, lui qui se retrouve à la tête du Conseil du patronat depuis juin 2020. Après son mandat de député de 2003 à 2007, il a également occupé le poste de directeur principal, affaires publiques et relations gouvernementales pour le Canada chez Produits forestiers Résolu pendant de nombreuses années. « J’ai quitté la région il y a déjà plusieurs années, mais l’eau du lac Saint-Jean coule encore dans mes veines. C’est avec grande fierté que j’ai accepté la présidence d’honneur. J’ai toujours conservé d’excellents souvenirs de mes années au sein de l’organisation de la Traversée et je suis heureux de pouvoir ainsi redonner à un événement qui brille depuis maintenant 70 ans », d’exprimer Karl Blackburn.

Campagne de financement

La campagne annuelle de financement débutera en mars prochain, sous la responsabilité de Denis Taillon et du comité local de financement. Une activité-bénéfice y mettra un terme avec le dévoilement des résultats le 19 juillet, en marge des festivités de la traversée qui seront lancées le 20 juillet et qui culmineront avec l’épreuve reine du 32 kilomètres le 27 juillet.