Des cadeaux qui auront un impact sur vos proches, mais moindre sur la planète

Des jouets recyclés

Les produits Green Toys sont disponibles dans quelques magasins spécialisés pour les enfants. (Green Toys)

Peu importe ce qui se passe avec l’environnement, les enfants auront toujours envie de jouer. Une compagnie, Green Toys, se démarque dans le rayon des jouets avec des produits faits de bouteilles de plastique recyclées. De plus, ses jouets sont tous produits aux États-Unis, et non pas en Chine!

15 à 50 $

Benjo et Clément

Des articles de cuisine réutilisables

Les sacs réutilisables sont vendus sous plusieurs formats et degrés de qualité. Et oui, ils vont au lave-vaisseille! (Joie)

On a tous un membre de notre famille qui cuisine plus que les autres et qui se fait un plaisir de nous offrir des gourmandises. Aidez cette personne attentionnée à réduire son empreinte écologique avec des accessoires de silicone. Des papiers à muffins aux papiers parchemins, en passant par les sacs ziplocs : il existe de multiples solutions de remplacement réutilisables.

10 à 40$

Dans tous les magasins grandes surfaces

Des lunettes et des articles de bois

GoWood est une entreprise québécoise, établie dans les Laurentides.

Le bois est toujours plus résistant et, bien souvent, est plus durable d’un point de vue environnemental que le plastique. La compagnie québécoise GoWood mise sur ces deux arguments et vend plusieurs articles en partie fait de bois, comme des lunettes de soleil, des montres et des étuis pour téléphones cellulaires.

50 à 120 $

GoWood

Des vêtements recyclés et des accessoires véganes

Les sacs à main en cuir végane de Ela sont vendus à un prix raisonnable. (Ela)

Un des membres de votre famille est adepte de la mode? Il existe maintenant plusieurs compagnies qui produisent des vêtements en partie ou entièrement faits à base de matériaux recyclés. Votre cousine est maintenant végane? Quelques marques d’accessoire en cuir végane sont aussi plus accessibles que jamais.

Des souliers mieux pensés

Les bottes La Canadienne sont relativement dispendieuses, mais fabriquées dans une usine écoresponsable située à Montréal. (La Canadienne)

Avec les nombreux matériaux qui entrent dans leur conception, il est difficile de concevoir des souliers avec une empreinte écologique moindre. Toutefois, quelques marques produisent encore leurs chaussures ici, ce qui permet de limiter la pollution liée au transport du produit.

Abonnement à un panier bio

Plusieurs fermiers locaux offrent maintenant le service de paniers hebdomadaires. (123RF/123RF)

Qui n’utilise pas de légumes dans ses plats? Et qui n’aime pas ceux bios et locaux? Gâtez un proche en lui procurant un abonnement à un panier bio de fermiers d’ici. Il pourra profiter de bons produits frais et locaux tout l’été, pour un prix réduit!

Un article de seconde main!

Votre meilleur choix pour donner un coup de pouce à l’environnement est toujours de préférer un article usagé. Pas obligé de passer par une plateforme de petites annonces peu rassurantes : plusieurs magasins se spécialisent dans les articles de seconde main, et quelques-uns offrent même un service après-vente.

Pour tous les budgets

Comptoir Emmaüs et autres

Un article fait par un artisan d’ici

Vous êtes d’avis que les articles de seconde main manquent de prestige et de raffinement? Alors, faites appel à un artisan local, qui saura fabriquer l’objet ou l’article dont votre proche a tant besoin.