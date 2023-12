AlertEnfant + : un outil pour retracer les enfants disparus lancé par la Fondation Cédrika Provencher

On retrouve René Nditangiye, développeur de l'application et directeur de Vision Tech consulting, aux côtés d'Henri Provencher, grand-père de Cédrika Provencher, qui présentent la nouvelle application mobile AlertEnfant +. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

Pour Henri Provencher, grand-père de la petite Cédrika Provencher disparue en 2007, cet outil est l’aboutissement de plusieurs années de réflexion. «Quand un enfant disparaît, on veut une action illico presto! Je ne peux m’empêcher de penser à ce qui aurait pu arriver si cette technologie avait existé quand ma petite fille a été enlevée», a soutenu l’homme à la barre de la Fondation.

Pour lui, cette offre s’inscrit comme un outil en soutien à ce qui existe déjà comme l’Alerte Amber. «C’est clair que si on est devant un enlèvement par exemple, on va composer directement le 911!», rappelle celui qui souhaite toutefois offrir une option plus accessible au public qui pourrait aussi être utile en cas de disparition de personnes vulnérables comme des personnes avec des conditions de santé mentale.

Conçue par Vision Tech consulting, l’application a été réalisée de façon bénévole et a nécessité environ sept mois de travail. Encore en phase de projet-pilote, les usagers pourront retrouver AlertEnfant + facilement sur les plateformes de téléchargement en début d’année. «Monsieur Provencher nous a approchés et on a été sensible à son projet porteur d’espoir», a indiqué René Nditangiye, à la direction de l’entreprise technologique basée à Trois-Rivières.

Plus de détails à venir.