Un premier «Patine-Don» pour donner au suivant

Granby Multi-Sports (GMS) a annoncé mardi les détails de son premier «Patine-Don». Sur la photo: Alex Thibodeau-Dépatie, coordonnateur du complexe sportif Artopex et adjoint aux événements, Marc-André Morency, directeur de bureau de circonscription du député de Granby, François Bonnardel, Marie-Pier Painchaud, directrice générale de GMS, Valérie Morin, cheffe aux événements et développement sportif de GMS, Julie Bourdon, mairesse, et François Lemay, conseiller municipal responsable des activités sportives et de plein air. (Alain Dion/La Voix de l'Est)