Négociations: le «ping-pong» est l’option à privilégier, selon des experts

«Sur le plan de la négociation, ce que ça montre (la série d’offres et contre-offres depuis quelques semaines) d’une certaine façon, c’est que les grèves sont efficaces. L’objet d’une grève n’est pas de bloquer la négociation, c’est de l’accélérer. Le match de ping-pong auquel on assiste veut dire que ça s’active, qu’un sentiment d’urgence anime les deux parties», s’exclame le professeur agrégé en sciences politiques à l’Université du Québec en Outaouais (UQO), Thomas Collombat.

Malgré la longueur du conflit – dans le monde de l’éducation, plusieurs écoles sont par exemple fermées depuis plus de trois semaines en Outaouais, à Québec et à Montréal – explorer le plan B qu’est l’imposition d’une loi spéciale ne semble pas dans les cartons de Québec, à son avis, en raison du prix politique à payer. La jurisprudence pèse aussi lourd dans la balance puisque certaines décisions des tribunaux ces dernières années ont jugé la pratique inconstitutionnelle.

«Si on compare avec les négos des dernières décennies, cette option ne semble pas sur la table et ne semble pas l’être pour longtemps. Ça change la dynamique, sans cette épée de Damoclès qui existe. Cette option-là est beaucoup moins à la portée du gouvernement qu’auparavant, explique le spécialiste. C’est dû en grande partie au contexte politique, mais aussi à la popularité (du gouvernement) face à des décisions prises qui n’ont rien à voir avec les négociations. Ça rend le prix politique à payer d’une loi spéciale beaucoup plus élevé.»

Le professeur agrégé de science politique à l’Université du Québec en Outaouais (UQO), Thomas Collombat. (Étienne Ranger/Le Droit)

M. Collombat renchérit en disant qu’une telle décision serait «dure à vendre comme une réussite et ça viendrait ajouter au bilan caquiste», rappelant que l’opinion publique est encore majoritairement en faveur des revendications.

Effet d’entraînement

Avec l’inflation et le coût de la vie en forte hausse, il ne faut pas s’étonner ni de l’augmentation du nombre de grèves ni de l’appui populaire envers celles-ci, pense le politologue.

«La population est tout à fait consciente que les négociations dans le secteur public touchent beaucoup plus que le secteur public. C’est un employeur qui a des effets d’entraînement sur les autres milieux de travail, dit-il. Il y a une recrudescence des conflits de travail, en Amérique du Nord, et plusieurs débouchent sur des compensations assez substantielles au privé. Au public, les gens voient ça et se disent qu’il est quand même normal qu’on leur accorde cela à eux aussi, auprès autant de travail et dans le contexte post-pandémie.»

Selon M. Collombat, ce qui se trame présentement pour des centaines de milliers de travailleurs en éducation et en santé doit permettre de réaliser qu’on ne doit pas les percevoir comme «des anges gardiens» comme on les surnommait en 2020 et 2021 mais bien «des êtres humains qui ont des besoins financiers à combler».

François Legault, premier ministre du Québec. (Patrick Woodbury/Le Droit)

Dans le contexte actuel, le spécialiste estime qu’un commentaire comme celui lancé par le premier ministre Legault il y a une dizaine de jours – il avait alors dit qu’on «ne peut pas faire mal à nos enfants, c’est ce qu’on a de plus précieux» – est très contre-productif. Si l’image de «bon père de famille» a souvent été positive pour M. Legault, cette fois c’était loin d’être le cas, pense-t-il.

«De blâmer des grévistes pour l’impact d’un débrayage alors que par définition ça existe pour déranger, c’est un discours relativement normal. Mais là, la façon de le dire, avec les sacrifices que ça impose (pour les travailleurs), ç'a mis de l’huile sur le feu et cela a eu un effet boomerang, nuance-t-il. [...] Il pensait peut-être que ça allait réorienter l’opinion publique. C’est un discours qui tient parfois quand ce sont des (gens) privilégiés, mais il n’y a pas grand-monde qui peut dire que les enseignants sont des privilégiés en ce moment au Québec. C’était extrêmement maladroit.»

Si l’issue des négociations aura des conséquences pour la suite du mandat de la CAQ, elle ne scellera toutefois «incontestablement pas» son avenir pour un troisième mandat, estime Thomas Collombat.

«Le contexte de la négociation peut contribuer à l’impopularité de ce gouvernement-là, plus ils descendent, plus la côte sera dure à remonter, mais ça ne gèle pas les choses», analyse-t-il, rappelant que bien de l’eau peut couler sous les ponts d’ici octobre 2026.

Un grand terrain à couvrir dès le début

Pour Jean-François Tremblay, professeur au département de relations industrielles, ces négociations sont «corsées» et s’avèrent assez singulières pour plusieurs raisons, ce qui explique en grande partie la partie de tennis de table qui se dispute depuis novembre.

«Au départ, les positions (des parties) étaient quand même très éloignées, alors ça fait plus de terrain (d’entente potentielle) à couvrir. On avait des parties aussi où le rapport de force a changé: on avait un gouvernement qui au début était relativement populaire, mais aussi un front commun dont certains salariés ont beaucoup de sympathie, on pense spontanément aux infirmières et aux enseignant.es, ce qui n’est pas nécessairement le cas pour d’autres professionnels ou fonctionnaires qui sont représentés», explique-t-il.

Jean-François Tremblay, professeur en relations industrielles à l'UQO. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

Cet expert rappelle lui aussi que le recours à une loi spéciale forçant le retour au travail n’est plus une alternative aussi plausible que dans les années 80 ou 90 en raison de l’évolution du contexte législatif.

«Maintenant, les parties se doivent de négocier de bonne foi avant de recourir à des moyens d’exception, il faut s’assurer d’avoir vraiment épuisé tous les recours possibles à la négociation. On n’entend pas parler de loi spéciale dans ce cas-ci, alors que si on faisait une revue de presse, on s’apercevrait qu’à Noël (dans le passé), chaque fois qu’il y a eu des négociations dans le secteur public, le président du Conseil du Trésor sortait et annonçait qu’il y aurait une loi spéciale à l’approche de la fin de la session (parlementaire)», de dire M. Tremblay.

Les parties n’ont d’autre choix que de trouver un terrain d’entente, pense-t-il.

«S’il devait y avoir une impasse, et je ne pense pas qu’il va y en avoir une, si on voulait aller vers une loi spéciale, il faudrait vraiment faire une démonstration très éloquente à cet égard-là. Du côté des syndicats le fait de dire que oui, oui, on fait des offres, démontre qu’ils ne font pas simplement jouer la trappe, c’est-à-dire on attend et on amène les négos vers un cul-de-sac», soutient le professeur.

Des enseignants de l'Outaouais affiliés à la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), en grève générale illimitée depuis le 23 novembre. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

La complexité et la durée des négociations résident aussi beaucoup dans le fait que les parties ont des ambitions très claires, mentionne l’expert.

«D’un côté, le gouvernement veut des changements très importants au niveau des règles de gestion et d’organisation du travail, alors que les syndicats veulent au contraire aller chercher des gains pour mieux protéger les emplois, faciliter la conciliation travail-famille et diminuer la lourdeur des tâches. [...] Ça fait en sorte que les négociations aux tables sectorielles sont très complexes et d’autre part, celles à la table centrale (salaire) le sont aussi», explique-t-il.

L’importance de s’entendre avant les Fêtes

M. Tremblay est catégorique: autant Québec que les différents syndicats ont intérêt à parvenir à un accord avant Noël.

«Il y a évidemment beaucoup de pression. Le gouvernement a eu tous ses déboires qu’on connaît bien et du côté des salariés, le fait de pouvoir dire qu’on a une entente de principe, de passer à des votes, de passer à autre chose et de recommencer sur bonnes bases, c’est ce que tout le monde souhaite, dit-il. Sinon il y a aura beaucoup d’incertitude pour la suite des choses (en janvier). Dans ce cas-là, on serait vraiment dans une optique qui n’est absolument pas réjouissante.»

Du point de vue de M. Tremblay, une entente risque de se conclure d’ici la période des Fêtes sur le plan monétaire, mais c’est sur des demandes spécifiques aux tables sectorielles «où ça risque d’achopper, car des questions de principe assez fondamentales sont en jeu».

L’appui du public envers les travailleurs tiendra-t-il indéfiniment?

«C’est sûr qu’il va s’effriter, car les conséquences vont être de plus en plus visibles. C’est tout à fait normal qu’il y ait un appui et c’est très important, c’est ce qui leur (les grévistes) donne la conviction. [...] Mais c’est comme n’importe quoi. Alors si ça doit continuer et que c’est seulement qu’on ne s’entend pas sur un peu de sous ou d’augmentations (qui protègent le pouvoir d’achat par exemple), pour un peu de rattrapage ou des équivalences, là la population ne va pas continuer à avoir un appui indéfectible comme c’est un peu le cas depuis le début», spécifie l’expert.