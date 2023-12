Plus de six ans de prison pour un agresseur fuyard

L’homme de 50 ans a agressé sexuellement une jeune fille proche de sa famille lorsqu’elle avait seulement 13 et 14 ans.

Les agressions ont commencé par plusieurs attouchements aux seins. Il lui massait régulièrement l’un de ses seins, qui était plus petit que l’autre.

«Si tu fais ça régulièrement il va revenir pareil comme l’autre», disait Raymond à sa victime.

Il l’a un jour chevauché tout habillé en frottant son pénis en érection sur elle.

Lors d’un épisode, il est venu la rejoindre dans son lit pendant qu’elle dormait. La jeune fille s’est réveillée et Raymond était en train de la pénétrer.

«Si tu en parles, je vais partir pour 20 ans», lui a dit Raymond.

Ces paroles représentent clairement de la manipulation aux yeux du juge Jean Asselin, qui considère cet élément comme un facteur aggravant.

La victime raconte avoir pris une longue douche de deux heures et avoir vomi, après l’agression subie.

«Pareil comportement est inacceptable. La société ne peut tolérer qu’un homme puisse utiliser sa vulnérabilité afin d’assouvir ses besoins et ses pulsions sexuelles», souligne le magistrat.

Corruption

Stéphane Raymond a visionné des scènes érotiques et fréquenté des sites pornographiques en présence d’une enfant de neuf ans.

Il consommait du cannabis et du Ritalin par voie nasale de façon récurrente devant elle. La jeune fille de neuf ans a même consommé à certaines reprises avec lui.

«Odieux»

Le juge Jean Asselin parle de «crimes odieux» dans sa décision sur la peine rendue mardi.

«Un crime de violence sexuelle à l’égard d’un enfant répugne la communauté canadienne et heurte les valeurs fondamentales communes de notre société.»

Comme facteur aggravant, le magistrat retient le jeune âge des enfants au moment des crimes et leur mauvais traitement, les séquelles qu’elles conservent et l’abus de confiance envers elles. Le juge Asselin note aussi la fréquence et la durée des infractions.

Les excuses exprimées aux victimes et l’implication au sein de programmes pertinents en prison sont retenues comme facteurs atténuants.

La défense avait suggéré une peine de quatre ans alors que la poursuite envisageait une peine de huit ans de pénitencier. Le juge Asselin a tranché entre les deux.

Stéphane Raymond est incarcéré depuis un an et 11 mois puisqu’il avait d’abord fui la province pour éviter son procès. Si on soustrait la détention provisoire, Raymond doit encore purger quatre ans et demi de détention.