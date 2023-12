Mandat d’arrestation: un trafiquant de drogues finalement épinglé... dans un grenier

Jim Villeneuve s’est adressé au juge, émotif. L’homme de 43 ans a souligné qu’il voulait seulement passer Noël avec ses enfants.

«C’est pour ça que je me suis caché. Je n’ai jamais, jamais, jamais refusé de me rendre. Je voulais juste être avec mes enfants à Noël», a-t-il affirmé.

Au mois d’août dernier, Jim Villeneuve avait reconnu avoir eu en sa possession, le 2 juin 2021, de la cocaïne dans le but d’en faire le trafic. Une quantité de 17,39 grammes avait été trouvée dans un boîtier métallique avec une balance, de l’argent et des sacs de plastique lors d’une perquisition à son domicile. Il avait également plaidé coupable à un bris de condition. Un rapport présentenciel avait alors été demandé pour éclairer le tribunal.

Lundi, l’accusé a également reconnu avoir entravé le travail des policiers. Il avait donné une fausse identité aux patrouilleurs lors d’une interception. L’individu était en liberté avec un couvre-feu à son domicile, mais il faisait fait l’objet d’un mandat d’arrestation pour un bris de probation qui a été exécuté le 8 décembre.

Localisé par les policiers, Jim Villeneuve a refusé de collaborer. Les policiers ont dû obtenir un mandat pour entrer à l’intérieur du domicile où il se trouvait. L’accusé était caché dans le grenier de la résidence.

«S’il ne s’était pas caché dans le grenier, il aurait pu passer Noël en famille.» — Le procureur de la Couronne

Ce dernier a souligné certains passages du rapport présentenciel de l’accusé.

«On parle de pensées magiques. […] On dit aussi qu’il a fait le trafic pour sa consommation et par appât du gain aussi. On parle de risque de récidive encore présent aussi», a-t-il précisé.

Les avocats ont présenté une suggestion commune de sentence qui a été entérinée par le juge Simon Ricard. Il a été condamné à 6 mois d’emprisonnement, moins le temps déjà purgé. Il devra également se soumettre à une probation de deux ans, dont 18 mois avec suivi. Il devra respecter plusieurs conditions.

Le juge Simon Ricard a mis l’accusé en garde, s’il récidive, il s’expose à des peines de pénitencier.

«Il faut que le message passe. Vous allez vous souvenir d’avoir manqué Noël 2023. Ça ne me rend pas heureux, mais ça va peut-être vous marquer assez que ça ne vous tentera plus», a affirmé le juge.

Rappelons que Jim Villeneuve avait déjà plaidé coupable en 2018 à une accusation de possession de méthamphétamines en vue de trafic. Il avait été condamné à 90 jours de prison à purger de façon discontinue.

«Monsieur souhaite être un père présent pour ses enfants. […] Je pense qu’il veut donner l’exemple et qu’il ne souhaite pas qu’un de ses enfants marche dans ses traces», a indiqué l’avocat de l’accusé, Me Denis Otis.