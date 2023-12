L’équivalent de trois Everest en moins d’un an

Après son exploit, la jeune femme s’est renseignée auprès de la Fondation sur le prix que coûtait une expédition du genre pour un seul enfant. «C’est à peu près 7500 $, j’ai donc presque payé une expédition pour deux enfants, ça me rend encore plus fière, et je suis capable de dire que j’ai fait une réelle différence pour au moins un enfant », a confié Ariane Martel-Bouchard au Quotidien, au lendemain de son Everesting.

Elle avait le droit de prendre quelques pauses, notamment pour masser ses jambes et ses pieds ou manger des repas chauds. (Courtoisie)

Son défi a commencé samedi matin, dès 7h20, au Complexe fitness santé de Jonquière, et a pris fin dimanche, aux alentours de 15h. En près de 32 h, le tapis roulant réglé sur une pente à 15 %, elle a parcouru pas moins de 118 kilomètres à une vitesse moyenne de 5 km/h pour un dénivelé de 17 696 mètres. Elle avait calculé, dans le pire des cas, pouvoir le faire en 40 heures, comme lors de son précédent défi au mont Lac-Vert.

«Quand j’ai commencé à 5 km/h, je me disais que ça allait bien, et que, dans le meilleur des mondes, je pouvais le faire en 36 heures. Honnêtement, finir à 15h hier, ça a été une belle surprise, un beau cadeau, parce que j’étais tellement fatiguée», a-t-elle mentionné.

À deux doigts de l’abandon

La journée de samedi s’est plutôt déroulée sous les meilleurs auspices pour l’athlète, qui, en près de 15 heures, n’a fait qu’une seule pause. Elle pense d’ailleurs qu’elle a pu finir plus tôt que ses prédictions le disaient, justement parce qu’elle a pris moins de pauses que prévu.

«Ce n’était pas trop ennuyant, je m’attendais à pire que ça. Les gens sont venus m’encourager, et ça a vraiment fait une différence, ils prenaient le temps de me parler, ça me motivait, ça me changeait les idées», raconte-t-elle.

En près de 32 h, le tapis roulant réglé sur une pente à 15 %, Ariane Martel-Bouchard a parcouru pas moins de 118 kilomètres à une vitesse moyenne de 5 km/h pour un dénivelé de 17696 mètres. (Courtoisie)

Le moment le plus critique a été durant la nuit, lorsqu’elle s’est retrouvée seule dans la salle de sport avec sa conjointe. «À partir de 23h, ton corps est en mode sommeil, donc tout est plus difficile la nuit. C’était difficile pour avancer au même rythme, j’ai dû descendre à 2 km/h, c’est difficile de manger, j’avais des besoins énergétiques, mais je n’avais pas faim. C’était compliqué à gérer, surtout vers la fin de la nuit.»

«J’ai vraiment failli abandonner. À ce moment-là, si tu m’avais pris à part, j’aurais sûrement dit : ‘‘Ok, on arrête tout ça là'’. Je suis contente d’avoir pu écourter, si ça avait pris 40 heures, je ne sais pas si je me serais rendue au bout.» — Ariane Martel-Bouchard

Ce qui l’a faite tenir, après la cause pour laquelle elle se battait, c’est de voir tout le chemin qu’elle avait parcouru, et de prendre ce double Everesting un pas à la fois.

«J’avais déjà fait la moitié, j’avais au moins accompli ça, donc ça n’aurait pas été une défaite, parce que j’ai quand même accompli quelque chose de gros. Dans ces périodes, faut vraiment prendre des petites bouchées au lieu de voir l’ensemble du défi qu’il nous reste à faire et se décourager encore plus», indique-t-elle.

Le soutien de ceux venus l'encourager a fait toute la différence dans la motivation d'Ariane Martel-Bouchard. (Courtoisie)

Elle pensait aussi aux personnes qui allaient venir l’encourager le lendemain. « Imagine qu’ils se déplacent, ils arrivent, et moi je ne suis plus là, ça fait pas de sens », lance-t-elle à la blague.

Différent du mont Lac-Vert

La jeune femme a réalisé l’exploit de gravir 39 fois le mont Lac-Vert en près de 40 heures en mars dernier et elle s’est battue contre le froid, le vent, les douleurs aux jambes. Son deuxième défi sur tapis roulant n’en était pourtant pas moins fatigant.

«Il y a une fatigue plus importante qu’au premier Everest. Après mon 32 heures, même si c’est moins long que la première fois, quand j’ai terminé, mon cerveau était complètement déconnecté. Je ne savais plus où j’étais, dans quelle pièce, j’avais perdu mes repères», se souvient-elle.

En revanche, la fatigue au niveau de son corps est moins importante que lors de sa précédente ascension. «Je m’attendais à être plus fatiguée que ça, a-t-elle indiqué en entrevue, au retour d’une petite promenade. J’ai quand même des courbatures et des douleurs par-ci, par-là, mais c’est une réaction au niveau de mon corps différente que pour le Mont Lac-Vert. Le lendemain je me sentais beaucoup plus fatiguée parce que j’avais fini à minuit.»

Ariane Bouchard Martel a gravi 39 fois le Mont Lac-Vert en près de 40 heures en mars dernier. (Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

Grâce à ce défi, Ariane Martel-Bouchard a pu récolter 2350 $ au profit de la Fondation Sur la pointe des pieds. «Je suis très contente! Je n’avais pas d’objectif, mais juste pour l’année 2023, j’ai ramené 12000 $ à la Fondation, grâce à mon autre défi, explique-t-elle. Je ne m’attendais pas à un aussi gros montant. Ça finit bien la boucle de l’année.»

Après son premier défi, une jeune fille en rémission lui a envoyé une vidéo pour lui dire que ce qu’elle faisait avait un impact sur eux. «C’est venu me chercher et ça m’a rendue émotive. Cette vidéo m’a donné le goût de me surpasser encore. Normalement, les fondations ramassent des sous pour la recherche, il en faut, mais ce n’est pas concret pour les gens malades. Là, ça a vraiment un impact direct sur quelqu’un», de conclure la sportive.