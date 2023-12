Donner au suivant avec les produits «en attente»

Très répandus en Europe, les «cafés suspendus» se font de plus en plus une place dans les petits cafés indépendants de Saguenay. Le Café Cambio, par exemple, a mis cette tendance en place depuis longtemps, et propose, en plus des cafés, des soupes en attente. Mais il n’est pas le seul.

«Cela fait huit ou neuf ans que j’offre ce service, a mentionné le copropriétaire de La Théière à l’Envers, sur la Racine, Dominic Rouleau. On approche des 300 thés donnés! Je fais ça pour la solidarité, et le partage.»

La Théière à l'Envers, situé sur la rue Racine à Chicoutimi, a donné près de 300 thés en 8 ou 9 ans. (Solveig Beaupuy)

Bien que l’attrait d’avoir une boisson chaude gratuite peut être tentant, il explique qu’il n’y a pas d’abus. «Ce sont vraiment des personnes défavorisées, qui viennent de la rue, qui utilisent ce service. C’est arrivé que l’on dépanne certaines personnes, mais généralement, ils reviennent éponger leur dette et en offrir un à leur tour», explique celui qui fait aussi des gâteaux en attente.

Même constat du côté de l’Érudit Café, à Jonquière, qui s’est mis au café en attente en 2019 et qui peut en passer en moyenne 15 par semaine. «Ça marche super bien, il y a beaucoup de monde qui participe, ça arrive souvent que quand on est rendu à 0 café en attente, je le rajoute moi-même de ma poche», raconte Marc-Olivier Gagné, gérant et copropriétaire, en précisant qu’aussi bien des étudiants, des itinérants, que des personnes âgées dans le besoin peuvent avoir recours à ce service.

«Ça leur donne un petit bonheur de venir prendre une marche et prendre leur café après par exemple. Et généralement, ils le consomment sur place, donc on apprend à les connaître, certains ont besoin de parler, ça fait de belles connaissances. Plus on va parler de cette tendance, et plus ça va se répandre», croit-il.

Depuis plusieurs années maintenant, le Café Cambio offre des cafés, des soupes et parfois des repas en attente. (Michel Tremblay, Le Quotidien)

Quelques débordements peuvent se produire avec les personnes en situation d’itinérance sous l’influence de substances illicites, mais cela reste minime, et il n’y a jamais eu de gestes violents envers les employés, selon lui.

Le même principe s’applique chez BIZZ coop, mais pour les fruits cette fois. L’épicerie propose à ses clients de payer un fruit en plus pour le mettre en attente et que ça puisse servir aux personnes en situation précaire.

«Ce sont souvent des itinérants qui viennent, mais on en propose aussi aux étudiants, et on limite à un fruit par jour, parce qu’on n’a pas beaucoup de dons, de mentionner pour sa part la gérante des opérations, Emma Poligné. Ça marchait bien, mais on dirait qu’avec les Fêtes, ça s’est un peu oublié.»

Un peu d’histoire

Le café suspendu, ou caffè sospeso en italien, est une tendance qui apparaît en Italie dans les années 1950, à Naples. Selon l’écrivain Riccardo Pazzaglia, cette tradition serait née des disputes de fin de repas, où les convives ne savent plus qui a payé quoi. Le restaurateur se retrouvait alors avec des cafés payés, mais non consommés, qui restaient alors à disposition de ceux qui en auraient besoin.

Une autre théorie avance que ce serait plutôt le manque de nourriture à la fin de la Seconde Guerre mondiale qui a poussé à l’émergence de ce geste de solidarité. Quoi qu’il en soit, la tradition s’est exportée à l’échelle européenne, et a même traversé l’océan Atlantique pour se rendre jusqu’au Québec.

L'Érudit Café, à Jonquière, peut passer en moyenne une quinzaine de cafés en attente par semaine. (Jeannot Lévesque/Le Quotidien)

Une journée du café suspendu a même été instauré en Italie à partir de 2011, il s’agit du 10 décembre, qui est également la Journée internationale des droits de l’Homme.

Paniers solidaires

L’épicerie BIZZ coop a aussi mis en place, il y a quelques années, un principe de panier solidaire pour des étudiants de l’UQAC un peu plus défavorisés et qui souhaiteraient manger plus sain et local. L’objectif est d’atteindre 10 000 $ afin que la coopérative soit en mesure de remettre entre six et dix paniers à des étudiants triés sur le volet par l’université elle-même. Actuellement, un peu plus de 5000 $ ont été amassés.

«Très peu savent qu’on fait cette initiative, alors que ça aide énormément les étudiants, indique Emma Poligné. On va y mettre toutes sortes de produits sains et nutritifs, qu’ils ne connaissent pas forcément parce que souvent, ils viennent de l’international, on y met aussi des produits de notre jardin solidaire, des recettes de cuisine, etc.»

La collecte se termine le 31 décembre. Pour participer, rendez-vous ici. Tous les dons effectués pour le projet jeunesse BIZZ coop donnent droit à un crédit d’impôt, pour don de charité, de 35 à 53 %.