Poupée érotique d’enfant: Junjie Yan condamné à des travaux communautaires

En rendant sa décision lundi matin, la juge Sonia Rouleau a affirmé que la suggestion de deux ans de détention de la poursuite était une peine beaucoup trop sévère et s’est plutôt rangée du côté de la défense qui demandait le maximum permis de travaux communautaire, soit 240 heures, comme alternative à l’emprisonnement. Dans le jugement dont elle a égrené les phrases pour permettre au traducteur de tout répéter en mandarin, l’accusé ayant une connaissance limitée du français, la juge Rouleau a rappelé qu’on peut rencontrer l’objectif de protéger les enfants comme le demande la Cour suprême dans l’arrêt Friesen par autre chose qu’une peine de prison.

En outre, même si l’utilisation d’une poupée érotique d’enfant encourage une industrie favorisant «la déviance sexuelle», Sonia Rouleau a souligné que cette affaire se distingue des autres crimes de violence sexuelle contre des enfants «pas tant par sa singularité que par l’absence de victime (...) et parce que la possession de l’objet fut brève sans qu’il y ait de preuve de son utilisation à des fins sexuelles».

En effet, comme le plaidait Me Nicolas Gagnon, s’il est vrai que la pornographie juvénile victimise sans cesse les enfants car les images des sévices qu’ils subissent continuent de circuler sur Internet à l’infini, dans le cas de la poupée érotique, il n’y a aucun enfant qui a été abusé. «On peut trouver ça de mauvais goût, mais il n’y a aucun enfant derrière la fabrication de la poupée»; il faut donc une peine qui reflète l’offense. De plus Junjie Yan a toujours nié avoir utilisé sa poupée à des fins sexuelles. Il lui avait plutôt fabriqué des vêtements traditionnels chinois, une activité ancestrale, pour la prendre en photo. Lors de son procès, il a d’ailleurs été démontré qu’il n’y avait aucune trace de l’ADN de l’accusé sur l’objet et les vêtements ont été déposés en preuve par la défense.

Me Nicolas Gagnon (ARCHIVES LE QUOTIDIEN, ROCKET LAVOIE/ARCHIVES LE QUOTIDIEN, ROCKET LAVOIE)

En évaluant les principes devant guider la sentence, la juge a aussi mentionné qu’il ne faut pas infliger à un individu une peine disproportionnée dans le seul but de dissuader ses concitoyens de ne pas contrevenir aux lois et que la recherche de l’exemplarité ne doit pas se faire au détriment des éléments de preuve démontrant qu’elle est incompatible avec la réhabilitation. Car selon la littérature judiciaire, la réhabilitation «constitue la solution à long terme la plus économique et la peine la plus humaine et c’est ce qui distingue le Canada d’autres pays dans le monde».

Dans la détermination de la peine, la juge Rouleau a aussi tenu compte des conséquences que les accusations ont eues sur le jeune homme sans antécédent judiciaire qui rêvait de s’établir au Québec en apprenant le français et en suivant des cours de mécanique automobile. Depuis sa mise en accusation en juillet 2020, il a perdu son permis d’étudiant étranger et sa vie est sur pause dans un pays où il n’a pas eu le temps d’apprendre la langue, et il n’attend plus que la fin des procédures pour être extradé, ce qui ne devrait pas tarder.