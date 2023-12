Le Saguenay-Lac-Saint-Jean aura des mégawatts, assure Fitzgibbon

De passage à Port de Saguenay, lundi, le ministre a été questionné sur les entreprises qui pourraient s’installer dans la zone industrialo-portuaire, mais surtout, sur les mégawatts disponibles pour accueillir de tels projets. M. Fitzgibbon s’est fait rassurant.

«Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, en terme de mégawatts, d’énergie, est très bien positionné. Je suis très confiant.» — Le ministre Pierre Fitzgibbon

Selon lui, il y a actuellement un «enjeu important» d’offre et de demande en lien avec l’électricité. Mais il reconnaît qu’il n’y a «pas beaucoup de places dans le monde» où les terrains sont déjà zonés, avec de l’énergie verte et un port intermodal, a-t-il énuméré.

«Il y a présentement une course à travers les grandes entreprises qui cherchent un territoire. Quand on a déjà l’infrastructure de complétée, ça encourage les gens à s’y établir. On a beaucoup appris de Bécancour, a ajouté M. Fitzgibbon. Et l’avantage pour le Saguenay, c’est qu’il y a de l’énergie disponible en ce moment. Il y a des nombres de mégawatts importants. On regarde dans les prochains cinq ans ici au Saguenay et il y a des possibilités.»

Bonification du financement pour le convoyeur

Le ministre était de passage à Port de Saguenay pour confirmer la bonification de l’aide du gouvernement du Québec dans le projet de convoyeur. La participation du provincial passe de 33 à 56 millions $, soit un prêt remboursable sous forme de redevances d’un montant maximal de 36,8 millions $, provenant du MEIE, et une aide financière de 19,2 millions $ du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Quant au gouvernement du Canada, la contribution financière est de 55,2 millions $, pour un financement total du projet qui s’élève à 111,2 millions $.

«Les infrastructures du port sont une porte d’entrée essentielle. On le voit depuis plusieurs années. Quand on est prêts à recevoir des industries, ça les encourage à venir travailler avec nous autres», a expliqué le ministre, ajoutant que la bonification, liée à des hausses de coûts, a pour but «de livrer le projet» pour la région.

La pelletée de terre du convoyeur s'est faite dans la bonne humeur. Dans l'ordre : le président du conseil d'administration et le président-directeur général de Port de Saguenay, Arthur Gobeil et Carl Laberge, la mairesse de Saguenay Julie Dufour, les ministres Andrée Laforest et Pierre Fitzgibbon et le député de Dubuc François Tremblay. (Jeannot Lévesque/Le Quotidien)

Le président-directeur général de Port de Saguenay, Carl Laberge, explique que les dernières estimations de coûts avaient été réalisées en 2019. Après l’octroi des premières sommes, en 2021, une analyse plus détaillée de l’ingénierie a été effectuée, les estimations ont été revues, «et dans le contexte actuel que vous connaissez, au début de 2022, les coûts ont augmenté».

La mise en service du convoyeur devrait avoir lieu en 2025.

Grands projets

Carl Laberge ne le cache pas : il sent «une certaine impatience» dans la région quant à l’annonce d’un grand projet à venir sur la zone industrialo-portuaire. «Nous, ici, au Port, on la partage aussi», assure-t-il. Mais malgré tout, il demeure confiant.

«Je peux vous assurer, avec beaucoup de conviction, qu’on y touche pratiquement. Les investissements sont des signaux très forts envoyés à notre région, à notre équipe et aux promoteurs, pour rendre le port attrayant et moderne.»

Il y a un mois, le gouvernement du Québec a annoncé une somme de 20 millions $ pour moderniser les infrastructures du quai Marcel-Dionne, un projet de 92 millions $ dont la part du fédéral n’a pas encore été annoncée, et une somme de 105 millions $ a été réservée dans le Plan québécois des infrastructures pour la zone industrialo-portuaire, a rappelé la ministre des Affaires municipales et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest.