Le piano qui avait deux propriétaires

Un policier de la Sûreté du Québec s’est présenté devant le tribunal pour demander au juge de mettre le dossier au rôle afin de trancher le litige et de remettre l’objet à son propriétaire légitime. Un dossier, disait-il, qui traînait depuis trop longtemps.

Deux femmes se disputaient un piano. Celle qui ne l’avait pas en sa possession avait cependant une facture et était présente à la cour. L’autre brillait par son absence.

La première a raconté qu’elle avait acheté ledit piano chez Ivonick Desbiens. Lors de son déménagement en juillet dernier entre Saguenay et Alma, elle a constaté, à son arrivée, que le piano n’était plus dans la camionnette. Était-il tombé en chemin? Avait-il été volé pendant le chargement du pick up? Elle ne l’a jamais su. Toutefois, en épluchant les annonces sur Internet, elle en a trouvé un semblable quatre jours plus tard à vendre pour 550 $, soit la moitié du prix qu’elle avait payé.

«Il était facile à reconnaître, a dit la jeune femme au juge Boudreault, car c’était un modèle spécial blanc avec une ligne rouge. De plus, la vendeuse disait qu’elle n’avait pas les pédales ni l’adapteur et moi je les avais en ma possession, car je ne les avais pas remis dans la boîte du piano pour le déménager.»

Elle a dit s’être présentée chez la vendeuse en se montrant intéressée à l’acheter, mais en constatant qu’il s’agissait de son bien, malgré le fait que le numéro de série avait été arraché, un conflit a éclaté et on en est venu aux coups.

«Quand je lui ai demandé pourquoi elle n’avait plus les pédales, elle m’a répondu que son chat les avait mangées, a dit la femme, faisant sursauter le juge Boudreault. Quand je lui ai dit que c’est le piano que j’avais perdu dans le déménagement, elle s’est complètement désorganisée.»

Des plaintes de voies de fait et de vol ont été déposées auprès de la police, mais il n’y a pas eu d’accusations portées par le DPCP. Il ne restait qu’à déterminer à qui appartenait le piano.

Les explications et la preuve d’achat ont permis au juge Boudreault de déterminer qu’il avait devant lui la véritable propriétaire. Il a ainsi ordonné que la Sûreté du Québec lui remette le piano. Il l’a ensuite informée qu’elle pouvait entreprendre un recours devant un tribunal civil lorsqu’elle a déploré le fait que son instrument avait perdu toute sa valeur, car le numéro de série avait été arraché.