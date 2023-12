Grève du Front commun: «S’ils ne sont pas là, nous sommes démunis»

Line et Antoine*, qui ont pris l’initiative de partager leur histoire et leurs inquiétudes, espèrent un règlement satisfaisant et rapide en faveur des éducatrices et éducateurs spécialisés essentiels au développement de leur enfant.

Alex* a 5 ans et reçoit les services d’une éducatrice spécialisée (TES) qui l’accompagne dans son intégration au sein de son centre de la petite enfance (CPE) trois jours par semaine. De leur côté, ses parents l’emmènent dans une salle de stimulation pour favoriser son développement intégral à raison de deux après-midis par semaine. Tout cela pour la préparer au meilleur de son potentiel à entrer à la maternelle l’an prochain.

«Ils réussissent des miracles», assure la mère de trois enfants âgés de 2 à 7 ans, au sujet des services en éducation spécialisée auxquels Alex a eu droit après de longs mois d’attente. Ayant pu constater le potentiel d’une intervention de qualité et soutenue auprès d’Alex, ses parents appréhendent déjà une régression de ses progrès avec les jours de grèves annoncés.

Des services en dents de scie

Cela fait un peu plus d’un an qu’Alex obtient des services en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme (DI-TSA) assurés par le Centre intégré universitaire en santé et services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS-MCQ). «Les services du CIUSSS, on les aurait pris bien avant», indique Antoine.

Alex reçoit des services du CIUSSS-MCQ depuis un peu plus d'un an, ce qui l'aide beaucoup. (OLIVIER CROTEAU/Le Nouvelliste)

Line et Antoine ont en effet placé une première demande auprès du système de santé dès qu’ils ont soupçonné un retard de développement chez Alex, peu après son deuxième anniversaire. Une première réponse a pris six mois à venir et le verdict de son évaluation est tombé en juin 2022. C’est à l’automne de cette même année que de véritables services ont été mis en place. Alex avait presque 4 ans.

«Il y a un manquement quelque part, parce que les listes d’attentes, c’est plein, plein, plein… Au bout du compte, ils ne réussissent pas à fournir les services assez tôt», plaide Antoine, convaincu que la période du développement de 3 à 6 ans est cruciale pour les enfants autistes.

Entre-temps, ils ne sont pas restés les bras croisés, loin de là. Line et Antoine ont tout fait pour stimuler leur enfant, avec l’aide de spécialistes en ergothérapie et en orthophonie consultés au privé. Mais ce n’est qu’avec l’intervention soutenue des spécialistes en DI-TSA qu’ils ont pu voir Alex faire des progrès significatifs.

«On s’est rendu compte, après avoir eu des services de qualité, que ce n’est pas notre métier et il y a une raison pour ça. Ça prend quelqu’un de qualifié, quelqu’un de compétent. Et quand on perd ça, c’est tout à recommencer», témoigne Line.

Les parents d’Alex en savent quelque chose. Après quelques mois d’intervention, la TES assignée à l’accompagnement de leur enfant a été remplacée par une personne peu expérimentée dans ce domaine.

«On était vraiment sur une belle lancée», disent les parents. Pour Alex qui ne parle toujours pas à 5 ans, ça voulait dire la maîtrise de quelques mots pour s’exprimer et – Alex y était presque – l’acquisition de la propreté.

Mais à la suite de cette transition et après les vacances d’été, tout était à refaire. Heureusement, une nouvelle TES est entrée dans le portrait pour aider Alex dans ses apprentissages avec des résultats qui sont de bon augure. «On a été chanceux, on est tombés sur une perle. C’est elle qui est notre roc», assure Line avec reconnaissance.

Craintes et compréhension

Voilà, en gros, pourquoi Line et Antoine s’inquiètent de la grève et de ses conséquences sur les acquis de leur enfant. C’est pourquoi, aussi, ils se rangent derrière les TES pour qu’ils obtiennent de meilleures conditions de travail.

C’est au gouvernement d’entendre leur cri du cœur, croient-ils, car ils ne sont certainement pas les seuls parents qui s’inquiètent de l’issue et de la durée des négociations actuelles pour les services d’éducation spécialisée. De son côté, Line veut se faire entendre de son député, mais sans trop savoir si son témoignage aura un quelconque poids dans la balance.

«On est derrière eux, parce que s’ils ne sont pas là, nous sommes démunis. C’est vraiment un bon service. On a besoin d’eux, on les aime. C’est plus haut qu’il faut que ça bouge. Ils ont besoin de bonnes conditions pour donner de bons services à nos enfants», explique Line.

Pour Antoine, la nécessité de ces services professionnels découle en droite ligne de la volonté de la société québécoise d’intégrer les enfants qui présentent des besoins spéciaux.

«C’est ça qu’on veut, dans le fond, en ayant un enfant comme Alex qui fréquente un CPE; ça fait notre bonheur qu’elle puisse socialiser avec d’autres enfants et apprendre, mais il faut quelqu’un avec elle», considère-t-il. Cela, toujours dans l’espoir que d’ici une dizaine d’années, en ayant le soutien nécessaire, sa fille ait acquis suffisamment d’autonomie pour fonctionner en société et à l’école.

«On se bat pour ça»

Pascal Bastarache, président du Conseil central du Coeur du Québec de la Confédération des syndicats nationaux (CSN). (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

Le président du Conseil central du Cœur du Québec de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), Pascal Bastarache, reconnait le casse-tête des familles dans le cadre de ces négociations. «On ne se cachera pas que la conjoncture actuelle est difficile pour beaucoup de parents. Moi-même, je suis père de trois enfants qui ont besoin de services, non seulement en santé, mais aussi en éducation. Je la vois, la problématique», dit-il.

D’un autre côté, il affirme que le combat mené par ses membres vise entre autres à atténuer la difficulté d’accès aux soins et aux suivis dans le système de santé et de services sociaux. Son message pour cette famille et les autres dans une situation semblable, c’est de ne pas lâcher et de ne pas hésiter à interpeller les élus qui les représentent.

«C’est un moment difficile à passer, mais on veut garder le cap pour avoir de meilleurs services», dit-il. Selon Pascal Bastarache, les conditions de travail ont un impact direct sur l’attraction et la rétention du personnel. «On se bat pour ça», assure-t-il.

*Pour protéger l’identité de l’enfant, nous avons accepté de modifier les noms des parents (Line et Antoine) et de leur enfant (Alex).