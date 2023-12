Exode des enseignants: «C’est inquiétant depuis longtemps»

«Si on n’avait pas été là les unes pour les autres, on serait tombées au combat», confie Catherine, une enseignante de première année qui mise sur l’entraide entre collègues pour garder la force de continuer. Les enseignants qui quittent le métier sont monnaie courante, et ça commence très tôt en carrière. «On forme les stagiaires et on sait quelques temps après qu’ils ne sont plus dans le réseau», renchérit sa collègue Karine.

Environ 2000 enseignants étaient rassemblés au Parc de la Francophonie lundi. (Yan Doublet/Le Soleil)

«Qui va enseigner à nos enfants plus tard?», se demande Jacinthe Gauthier-Bergeron, une enseignante qui voit ses collègues quitter le réseau public.

Jacinthe Gauthier-Bergeron enseigne depuis 2008. En 15 ans, elle a vu le système se détériorer et ses collègues se fatiguer. «Le gouvernement arrête pas de couper. Et ce que je constate, c’est que tout le monde est fatigué : les directions, les secrétaires, les concierges, les orthopédagogues, les orthophonistes, les éducatrices en service de garde... Tout le monde est brûlé, le monde s’en va en burnout», raconte tristement l’enseignante.

Elle enseigne avec des maternelles 4 ans, où son plus grand défi est le ratio d’élèves. «Être toute seule avec 17 enfants ça marche pas, et même quand on est deux, on n’y arrive pas. Ils ont tellement de besoins à 4 ans, je pense qu’ils devraient baisser les ratios et mettre toujours deux personnes.»

Jacinthe Gauthier-Bergeron dénonce également la centralisation des pouvoirs en éducation et la perte d'autonomie des professionnels. (Juliette Nadeau-Besse/Le Soleil)

Au-delà de la pénurie de main-d’œuvre, Jacinthe constate que bon nombre d’employés de soutien préfèrent quitter le réseau public pour trouver de meilleures conditions de travail au privé. «Les éducatrices spécialisées ont des postes de 20-25 heures par semaine. Donnez leur des 35 heures, on a tellement besoin d’aide!»

Marylène Saint-Cyr est enseignante en orthopédagogie, elle travaille avec les élèves en difficulté. L’exode des enseignants ne la surprend pas, mais la préoccupe depuis des années.

«C’est inquiétant depuis longtemps. On a vu venir certaines de ces choses là, comme la pénurie et la surcharge d’élèves avec la fermeture de classes spéciales.» — Marylène Saint-Cyr, enseignante en orthopédagogie

Et lorsque des enseignants quittent le bateau, ils sont souvent remplacés par des personnes non qualifiées. «J’ai accompagné l’année passée des enseignantes qui commençaient, qui n’étaient pas qualifiées. Ça aussi ça devient lourd, parce qu’en plus de notre tâche on veut accompagner ces profs-là», raconte-t-elle.

La moitié de la classe en difficulté

Le rassemblement de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE) avait pour thème la composition des classes, qui «un des plus gros problèmes» en éducation. Des enseignants ont pris place sur scène en portant des chandails de couleur rouge, jaune ou verte afin de représenter une classe typique selon le niveau de difficulté des élèves.

Sur une classe de 21 élèves, 4 sont en grande difficulté (rouge), 6 ont des difficultés modérées (jaunes) et les 11 autres fonctionnent normalement (vert).

«Ce qui a détérioré notre système scolaire dans les dernières années, c’est cette composition de la classe qui est arrivée», assure la président de la FSE, Josée Scalabrini. Les besoins sont criants dans chacune des classe, ce qui demande beaucoup de temps aux enseignants.

La manifestation avait pour thème la composition des classes. Des enseignants en rouge, en jaune et en vert illustraient les différents besoins au sein d'une classe typique. (Yan Doublet/Le Soleil)

Selon un sondage réalisé au printemps auprès de 10 000 enseignants, les répondants ont indiqué que 48% de leurs élèves étaient en difficulté. Ces enfants nécessitent des mesures d’adaptation supplémentaires de toutes sortes.

Le même sondage révèle que les enseignants passent 37 % de leur temps à faire autre chose qu’enseigner, et que 100 % des enseignants affirment qu’il manque de ressources à l’école.

Amélie est enseignante de musique au primaire et s’occupe de 200 élèves. Elle doit elle aussi appliquer les mesures d’adaptation pour près de la moitié des enfants de ses classes.

«La quantité d’élèves ajoute une grosse lourdeur d’ajouter ces mesures d’adaptation pour chacun des petits cocos dans notre classe. On le fait, parce que c’est nécessaire, mais ça amène vraiment une grosse charge sur nos épaules.» — Amélie, enseignante en musique au primaire

Résultat : il lui reste très peu de temps à accorder aux élèves qui fonctionnent normalement en classe. «Si je divise 26 élèves par 60 minutes, j’arrive à 2 minutes par élève. Mais les élèves qui sont en adaptation, je dois leur donner plus de temps. Ça fait en sorte que certains enfants avec les chandails verts, j’ai zéro temps à leur accorder parce qu’ils passent sous le radar. C’est tellement injuste», déplore l’enseignante.

Pas de «réelles négociations»

La présidente de la FSE, Josée Scalabrini, dénonce la lenteur des négociations. (Yan Doublet/Le Soleil)

La présidente de la FSE, Josée Scalabrini, dénonce la stagnation des négociations avec le gouvernement Legault. Aucune rencontre n’a eu lieu au courant de la fin de semaine avec les syndicats de l’enseignement, alors que les équipes syndicales étaient prêtes, assure Mme Scalabrini.

Elle souligne par ailleurs qu’aucune proposition outre «des banalités» n’a été faite par le gouvernement pour le «sectoriel» qui fait notamment référence à la charge de travail et à la composition des classe. «C’est ça qui ne se négocie pas présentement», dit le présidente de la FSE. «La vraie négociation qui viendrait donner de l’air aux enseignants, il n’y en a pas eu».