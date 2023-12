La Coupe Memorial échappe aux Cataractes: «Nous avons fait le maximum»

«Nous n’avons pas de regret. Je discutais avec Éric Piché, dont c’était la troisième mise en candidature, et il me mentionnait qu’il ne pouvait pas voir ce que nous aurions pu ajouter. Sans aucune prétention, je dirais que la qualité de notre comité était exceptionnelle. Quand tu es capable d’aligner des personnes comme Daniel Lamarre, Constant Awashish, Camille Estephan et André Buisson... Il y avait aussi nos ambassadeurs dont faisaient partie Bob Hartley et Danièle Sauvageau notamment. Je pourrais continuer longtemps. […] Je ressens une déception, mais pas d’amertume. Nous avons fait le maximum», a relaté le président des Cataractes, Roger Lavergne.

Sur le plan de la candidature, tout semblait en place pour offrir un tournoi de qualité au Centre Gervais Auto. La seule chose qui a pu miner les espoirs des Cataractes, c’est possiblement les résultats du club sur la glace, ce qui comptait pour une bonne partie de la candidature.

En effet, cet automne, l’équipe a été aux prises avec d’innombrables blessés et elle a chuté jusqu’à l’avant-dernier rang du classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Les Cataractes sont présentement sur une séquence de trois victoires, mais il était peut-être déjà trop tard pour renverser la vapeur.

Faisant preuve d’une grande prudence, le président shawiniganais semblait pointer dans cette direction pour trouver une explication.

«C’est peut-être l’équipe qui a traversé une période plus difficile. C’est une opinion personnelle. Peut-être que la Ligue canadienne de hockey (LCH) a regardé ça aller et elle n’était pas certaine. Nous avions les infrastructures nécessaires ainsi que les appuis de la Ville et la région.» — Roger Lavergne

Difficile de l’envisager à nouveau

Ce n’était pas la première fois que les Cataractes soumettaient leur candidature pour tenir le tournoi de la Coupe Memorial. Celle-ci se faisait cependant dans un contexte différent de ce qui avait été fait auparavant.

«Il n’y a pas eu de visite (sur place) cette fois. Nous aurions aimé présenter notre amphithéâtre ainsi que la beauté de la région. Éric (Piché) a également travaillé beaucoup, car la présentation devait être faite dans les deux langues. C’était un défi supplémentaire. Je pense aussi aux conférences Zoom qui ajoutaient une autre dimension. L’engagement de tout le monde a été exceptionnel.»

Bien entendu, le coup encaissé était encore frais en mémoire au sein de la plus vieille organisation de la LHJMQ. Cela dit, lorsque questionné afin de savoir si l’équipe allait tenter de nouveau sa chance dans le futur pour obtenir le tournoi à nouveau, Lavergne a fait preuve de réalisme. Si la candidature de 2025 n’était pas à la hauteur, il se demande bien comment la prochaine pourrait être encore meilleure.

«Ce qui m’amène à me poser une question, c’est de savoir ce que nous pourrions présenter de plus par rapport à ce qui a été amené cette année. Pour être honnête, je ne le sais pas. Quand tu parles autour de la table et que tout le monde est du même avis, ça dit un petit peu que nous avons fait le maximum.» — Roger Lavergne

Les Cataractes vont continuer d’organiser leur part d’événements. Ils ont la volonté et les ressources pour y arriver, mais la Coupe Memorial ne sera pas au menu pour le moment. Pour qu’elle revienne à Shawinigan, il faut que le club la gagne à nouveau.