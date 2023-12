Coupe Memorial 2025: les Cataractes perdent la course face à l'Océanic

«On avait fait nos devoirs à tous les niveaux. Notre feuille de route pour organiser de gros événements depuis 2009 militait pour nous, aussi. Le comité de sélection a plutôt choisi la proposition de l’Océanic. On se doit de respecter la décision, mais nous sommes néanmoins déçus», a réagi via communiqué le président des Cataractes, Roger Lavergne.

Au cours des derniers mois, la candidature shawiniganaise, menée par Éric Piché, a eu la chance de compter sur l’appui de plusieurs personnalités fortes dans sa démarche pour obtenir le fameux tournoi. Bob Hartley, Danièle Sauvageau, Pascal Dupuis et Constant Awashish étaient notamment impliqués. Daniel Lamarre, vice-président exécutif du conseil d’administration du Cirque du Soleil, a également fait sa large part d’efforts dans cette entreprise.

«Il a joué un rôle bien plus grand que celui de président d’honneur. Daniel s’est impliqué activement, malgré son horaire très chargé, et il a même offert de placer le génie créatif du Cirque au service du comité organisateur. La Ligue canadienne rate une opportunité en or de profiter d’une telle expertise pour amener sa mise en marché à un autre niveau», a ajouté Lavergne.

Chez la LCH, les regards se tournent déjà vers l’édition 2025 qui sera tenue dans le Bas-Saint-Laurent.

«Nous sommes très heureux de revenir au Québec pour la 105e édition de la Coupe Memorial. Je veux exprimer ma reconnaissance envers notre comité pour son travail et son dévouement alors que deux excellentes candidatures leur ont été présentées. Je veux remercier également les Cataractes d’avoir mis sur pied une candidature exceptionnelle, ce qui a rendu la décision du comité très difficile. Nous avons hâte de travailler avec l’Océanic et la Ville de Rimouski pour rendre l’événement de 2025 mémorable», a fait valoir le président de la LCH, Dan MacKenzie.

Le comité de sélection de la LCH était composé de plusieurs personnalités du monde du sport, dont Colin Campbell, vice-président des opérations hockey de la LNH, France Margaret Bélanger, présidente du Groupe CH, Neil Glasberg, président de Pinnacle Business Inc., Donald Beauchamp, conseiller spécial de TACT, et Charles Perreault, directeur général de RDS.