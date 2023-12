Les Fêtes, une période appréhendée pour les dépendants: «C’est sûr que c’est difficile», dit-elle.

Alors que l’arrivée du temps des Fêtes est un moment magique dans la plupart des foyers, elle est souvent appréhendée par les membres de Narcotiques Anonymes (NA).

Bien souvent, cette période de l’année rime avec alcool. Pour des personnes qui cheminent vers la sobriété, cette proximité avec la substance est un risque important de rechute. «D’avoir cette accessibilité-là, si tu n’es pas bien entouré, ça peut être difficile», concède Andrée-Anne, une ex-toxicomane qui s’implique au sein de NA.

«Il y en a qui se vendent l’idée qu’ils sont capables de prendre juste un verre. Par expérience, ça finit toujours mal.» — Andrée-Anne, ex-toxicomane

En voyant ses proches consommer de l’alcool ou des drogues et savoir s’arrêter, il est tentant pour les ex-toxicomanes de réessayer ces substances. Le sujet est souvent abordé dans les rencontres de NA, témoigne Andrée-Anne. «Ceux qui ont des gros partys de Noël, ils ont peur. Des fois, ils choisissent de pas y aller», ajoute-t-elle.

Lorsque ce n’est pas les réunions de famille qui sont difficiles, c’est parfois la solitude. Plusieurs tombent en vacances, perdent leur hygiène de vie et se retrouvent seuls avec eux-mêmes. «Il y en a que leur famille les a complètement mis de côté», affirme Andrée-Anne.

«On réalise qu’on a beaucoup besoin des autres pour maintenir cette force tranquille qui nous permet de rester abstinent.» — Andrée-Anne, ex-toxicomane

Et la solitude n’augure rien de bon pour les gens qui souffrent de dépendance. «C’est dangereux pour un dépendant. On s’isole, on ne travaille plus, on se couche tard, on se lève tard. On n’a plus de structure», mentionne-t-elle. Pour plusieurs, l’encadrement qu’exige le marché du travail contribue au maintien de la sobriété. Lorsque les vacances arrivent, il est facile de perdre tous ses repères.

Mais le temps des Fêtes n’est pas une fatalité chez les Narcotiques Anonymes. Comme le reste de l’année, des rencontres ont lieu plusieurs fois par jour.

«Dans les NA, on a toujours un party du jour de l’An», souligne Andrée-Anne. Tous les membres sont invités à défoncer l’année dans un endroit sécuritaire et respectueux de leur sobriété.

Le 3 novembre 2017, tout a changé

Andrée-Anne s’implique au sein de Narcotiques Anonymes pour redonner au suivant. Elle consommait depuis 32 ans avant de faire le grand saut, le 3 novembre 2017. Cette journée-là, Andrée-Anne a mis les pieds pour la première fois dans une rencontre des NA et n’a plus jamais regardé derrière.

Andrée-Anne a consommé pendant 32 ans avant de devenir sobre. (La Tribune, archives/La Tribune, archives)

La consommation est arrivée dans sa vie à l’âge de 12 ans seulement. D’abord l’alcool et le cannabis, puis la cocaïne. Mais c’est au «crack» qu’elle a été dépendante pendant plus de trente ans.

Ses relations avec ses proches en ont souffert, sa propre fille est née avec de la drogue dans le sang, et elle n’a jamais pu intégrer le marché du travail.

En 2017, après avoir perdu beaucoup d’amis, c’était «la mort ou le rétablissement» pour Andrée-Anne. Elle a finalement atteint un point où elle n’avait d’autre choix que de demander de l’aide.

Heureusement pour elle, elle n’a pas connu de rechute ou même eu envie de retomber dans sa dépendance, ce qui n’est pas le cas de tous.

Depuis, elle a été capable de se trouver un emploi, de remplir des responsabilités et de se pardonner son passé. «Le plus beau move que j’ai fait de toute ma vie pour moi, c’est de pousser la porte des Narcotiques Anonymes cette journée-là», note Andrée-Anne.

Une vie après la consommation

Si Andrée-Anne raconte son histoire, c’est avant tout dans l’espoir d’aider des personnes comme elle. «J’aimerais ça que tout le monde qui a des problèmes de consommation, qui sont seuls chez eux, entendent parler de Narcotiques Anonymes.» Les NA lui ont donné de l’espoir, alors qu’elle n’en avait plus.

L’organisme a complètement changé sa vie, comme pour bien d’autres personnes.

«Sans Narcotiques Anonymes, je serais jamais allée travailler. Juste de m’impliquer, ça m’a donné assez d’estime et de guts pour aller sur le marché du travail», raconte-t-elle.

Les Narcotiques Anonymes ont permis à Andrée-Anne de garder le cap. (Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

Dans un monde idéal, tout le monde connaîtrait les NA, selon Andrée-Anne. Elle aimerait notamment que les intervenants du réseau de la santé parlent davantage de cet organisme, puisque l’urgence ou les CLSC sont souvent un premier point de chute des personnes toxicomanes.

À Québec seulement, plusieurs rencontres ont lieu chaque jour, dans différents quartiers de la ville. Certaines rencontres sont restreintes aux personnes dépendantes, d’autres accueillent les accompagnateurs et les proches.