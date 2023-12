Un Estrien remporte un lot de 400 000$

Jesse Royer a vécu «une expérience riche en émotion» lors d’une visite récente au Casino de Montréal. Billet gagnant en main, il était invité à faire tomber un disque sur un plateau de jeu Plinko. Résultat: un gain de 400 000$.

Cette loterie est inspirée de l’émission télévisée The price is right. Le billet à gratter met en jeu des lots instantanés allant jusqu’à 100 000 $ et donne la chance à des gagnants de remporter un gros lot de 500 000 $ en jouant sur un tableau de jeu au Casino de Montréal.

M. Royer a acheté son billet gagnant au kiosque de loterie des Galeries de Granby, situé rue Évangéline.

Grâce au lot remporté, le gagnant souhaite entreprendre des projets de rénovations.