Sonia St-Arnaud chez EVLO: pilier de la transition énergétique

Sonia St-Arnaud s’étonne encore de la portée de cette entrevue accordée au média Newsweek: «Ça démontre l’importance du stockage d’énergie dans cette volonté de transition énergétique», indique-t-elle. Dans cette collection d’entrevues diffusée à l’échelle internationale, elle voit une convergence des discours: on y parle de cibles, de l’importance de travailler ensemble, et du fait qu’on peut être exigeant face à nos dirigeants.

Sonia St-Arnaud fait partie d'une centaine de personnes identifiées comme «piliers de la transition» énergétique. (Courtoisie)

En peu de mots, EVLO est une filiale d’innovation spécialisée dans les systèmes de stockage de l’énergie par batterie. Sonia St-Arnaud en a été nommée PDG en mai 2022, alors que Sophie Brochu dirigeait encore la société d’État.

Dans sa vision de l’avenir énergétique, la transition vers les énergies vertes n’est pas une option: «Il faut que ça marche», dit-elle avec conviction. Afin de mettre en place des approvisionnements fiables en énergies renouvelables et sans émission de gaz à effet de serre, le stockage de l’énergie est un maillon-clé de la chaîne de production et de distribution de l’énergie.

«Dans toute la filière batterie, on parle souvent du volet véhicule électrique. Mais c’est important aussi de parler de tout le volet stationnaire.» Elle est catégorique: «Pas d’énergie verte s’il n’y a pas de système de stockage.» — Sonia St-Arnaud

La femme d’affaires donne l’exemple des énergies éolienne ou solaire qui connaissent certaines intermittences dans leurs flux de production. Un système de stockage installé sur leur ligne de transport permet de réguler la distribution de l’énergie que ces parcs solaires ou éoliens produisent. «C’est un peu comme notre réservoir, sur un barrage hydroélectrique», illustre-t-elle.

C’est dans le sillage de son mandat initial comme cheffe d’exploitation, alors qu’on lui confiait la commercialisation et l’industrialisation d’un prototype créé par le secteur de l’innovation, chez Hydro Québec, qu’EVLO est né. «En 2018, et même avant, on voyait que le volet stockage était pour jouer un rôle important dans l’évolution du réseau électrique de demain», dit-elle.

Résilience énergétique

Cinq ans plus tard, cette vision du développement énergétique est couronnée de succès à l’échelle planétaire. L’une des installations d’EVLO, à Parent en Haute-Mauricie, a d’ailleurs reçu le prix Landmark Application of Energy Storage Award 2023 d’Energy Storage Canada.

À Parent, le projet de stockage d'énergie sécurise la résilience énergétique d'une communauté éloignée. (Courtoisie Courtoisie/Le Nouvelliste)

L’enjeu du projet: sécuriser l’approvisionnement énergétique d’une communauté éloignée pendant des travaux de maintenance d’Hydro-Québec sur la seule ligne de transport électrique qui la dessert. Grâce au système de stockage par batterie, la communauté évite d’avoir recours aux génératrices alimentées au diesel. À plus long terme, le système restera en place pour gérer les pointes sur le réseau et servir de source d’appoint en cas de pannes de courant, fréquentes dans ce secteur.

Mais le marché d’EVLO n’est pas restreint au Québec: il est mondial. Tout comme sa chaîne d’approvisionnement. Son plus gros projet à ce jour, le projet Tonnerre, a été acquis par la société française de transport d’énergie, RTE. La plus forte demande pour sa technologie de stockage vient toutefois des États-Unis, selon Sonia St-Arnaud; mais elle s’étend aussi au Canada d’ouest en est, pour une grande portée des technologies développées par EVLO sur le territoire nord-américain.

Le projet Tonnerre, développé avec RTE en France, permet le stockage de l'énergie éolienne pour en faciliter le transport en temps opportun.

Techniquement, le système développé par EVLO est constitué de conteneurs remplis de modules de batteries, eux-mêmes équipés d’un système de gestion des batteries (BMS). Un convertisseur permet à l’énergie stockée d’être distribuée, le tout étant géré par un système de gestion de l’énergie (EMS), une suite logicielle détenue par EVLO. «C’est un produit totalement intégré», indique Sonia St-Arnaud ou, autrement dit, un système clé en main pour ses clients producteurs et distributeurs d’énergie.

«Quand on a sorti notre EVLO 1000, notre conteneur avait une capacité de 1 MWh d’emmagasinement. Présentement, pour notre EVLOFLEX, on a travaillé à densifier autant le volet module de batterie que le volet conteneur. Maintenant, chaque unité de stockage a une capacité de 2,5 MWh» explique Sonia St-Arnaud qui, faut-il le souligner, est comptable. Pas ingénieure. Mais elle connaît son produit.

Dans cette volonté de densifier les systèmes de stockage, la sécurité reste un enjeu de taille: il s’agit de trouver l’équilibre pour obtenir une densité optimale qui n’est pas susceptible de provoquer un échauffement des cellules.

Profession: comptable

Pour accéder à ces sphères d’innovation et de développement industriel, Sonia St-Arnaud a tablé sur ses forces: «Au départ, c’est les chiffres qui m’attiraient, mais une fois à l’université, j’ai compris que ça pouvait être beaucoup plus que ça», revoit-elle en reconnaissant la vision de certains mentors, comme le professeur Daniel McMahon, à l’Université du Québec à Trois-Rivières.

«Quand tu es comptable et que tu as une vue d’ensemble sur les chiffres, une vue d’ensemble sur les opérations, ça te permet de développer certains réflexes et de regarder très large», raconte-t-elle.

Sonia St-Arnaud a fait ses premières armes professionnelles chez PricewaterhouseCoopers, à titre de vérificatrice externe, pendant cinq ans. «Chez Price, mes clients savaient: Sonia ne fait pas juste de la vérif», dit-elle sans fausse modestie. Pour cette visionnaire, «quand il y a un défi, il y a une opportunité». Anticiper où se trouve l’ouverture pour «créer de la valeur» au sein de l’entreprise, c’est son angle d’intervention. «C’était aussi des liens avec des gens, de la stratégie, comment tu réussis à conseiller ton client».

Sa carrière dans l’univers énergétique chez Hydro Québec s’amorce en 1998. Comptabilité, finances et plans stratégiques, elle excelle dans tout ce qu’elle touche. «Vers 2010, j’ai changé de cap. Je suis très portée sur le futur, et c’est ce qui a fait que j’ai évolué vers le développement de projets.»

Quand viendra le temps de confier le développement de l’innovation à une leader de confiance, c’est vers elle qu’on se tournera. La petite équipe d’une vingtaine d’ingénieurs qui avait mis au point le prototype de stockage d’EVLO 1000 a progressé vers une entreprise publique de 150 employés, dont on ne peut obtenir le chiffre d’affaires.

«C’est un marché qui augmente de 30% par année», se contente de dire Sonia St-Arnaud, et la concurrence mondiale est à surveiller. Dans ce marché qu’on nous décrit comme étant «très porteur», le bas de laine des Québécois a tout intérêt à voir EVLO tirer son épingle du jeu: «EVLO est une filiale à 100 % d’Hydro Québec. À la fin, tout est consolidé», assure sa PDG.

Ensemble avec vélocité

Quand elle aborde l’avenir énergétique, Sonia St-Arnaud l’envisage avec un optimisme féroce, considérant qu’elle est aussi la mère de trois enfants âgés de 14 à 21 ans. «Je crois qu’il faut travailler ça ensemble. Et il faut y aller avec vélocité. Quand on parle de vélocité: comment est-ce qu’on peut aller de plus en plus vite? C’est en travaillant ensemble.»

En résumant ainsi sa vision de l’avenir énergétique, Sonia St-Arnaud tient compte des phénomènes météorologiques extrêmes qui ont marqué l’été 2023, révélateurs de l’urgence d’agir: «Ça s’est passé partout à travers le monde. On parle des feux, des températures qui passent d’un extrême à l’autre, les pluies,... Il me semble qu’on a assez de données pour tous converger.»

Et c’est possible, elle n’en démord pas. Les meilleurs moyens de contrer l’écoanxiété ambiante qui affecte notamment la jeunesse de manière endémique: se renseigner, comprendre et agir en conséquence. L’innovation dont sont capables les jeunes générations nourrit aussi son optimisme.

«L’autre chose, on a besoin de “target”. On peut se donner des cibles, mais on a besoin de cibles intermédiaires. Ne parlons pas juste de 2030», relève la gestionnaire de projets. Quant aux obstacles que posent certains gouvernements ou industries polluantes, il faut savoir leur présenter des opportunités de tirer parti de cette transition qui, dans ses mots «n’est pas un souhait, c’est un requis. Et c’est un requis maintenant».

La p’tite fille de Saint-Maurice

Si Sonia St-Arnaud a fait son nid dans la banlieue montréalaise, carrière oblige, elle n’en est pas moins un fier produit de la Mauricie. Originaire de Saint-Maurice, l’aînée de trois enfants a fait ses études à Trois-Rivières, dès l’école secondaire et jusqu’à l’université.

C’est d’ailleurs à l’Université du Québec à Trois-Rivières qu’elle s’est qualifiée au baccalauréat en administration des affaires pour accéder à la profession de comptable agréée, aujourd’hui représentée par l’acronyme CPA. Et si elle a dû faire faux bond au conventum général de l’Institut secondaire Keranna, le 10 juin dernier, c’est qu’elle recevait le même jour la mention honorifique de fellow décernée par ses pairs, au sein de son ordre professionnel.

«Reconnue pour sa vision stratégique et son habileté à créer de la valeur économique, humaine et environnementale dans les projets qu’elle développe, Sonia est une leader inspirante et estimée que l’on peut maintenant appelée fellow en toute confiance», a-t-on dit d’elle, lors de la présentation de ce titre.

Ce qui la touche le plus, dans cette désignation, c’est qu’elle ne tient pas compte que des réalisations professionnelles; elle exige aussi qu’un membre de l’ordre ait su mettre ses compétences au service de son prochain, faisant du bien autour de soi. Environ 1% des membres de l’ordre des comptables professionnels agréés reçoivent cette distinction.

Désormais, la signature professionnelle Sonia St-Arnaud est donc suivie des lettres FCPA, pour «fellow comptable professionnelle agréée».