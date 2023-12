Nombreux départs à la retraite d’ici 2030: le CSS du Pays-des-Bleuets recrute déjà

D’ici 2030, 241 enseignants du CSSPB prendront leur retraite, soit près de 40% du personnel enseignant, souligne le directeur général Patrice Boivin. «Si on veut que nos élèves réussissent, ça nous prend du personnel compétent et qualifié», a-t-il souligné lors de la présentation du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 2023-2027.

Pour combler ces départs à la retraite, le centre de service scolaire compte notamment sur le recrutement international. Six enseignants et un psychologue français ont déjà intégré les rangs des écoles du milieu et ce n’est qu’un début. «D’ici deux ans, on pense avoir une trentaine de professionnels de France, de Tunisie et de Colombie», indique Patrice Boivin, ajoutant que son organisation repartira en mission de recrutement cette année. Bien que la langue principale en Colombie soit l’espagnol, on y retrouve plusieurs écoles et universités francophones, ce qui explique la présence de personnel qualifié pour enseigner au Québec.

«Au nord du Lac-Saint-Jean, on se rend compte qu’on vit les défis d’une région éloignée, comme Sept-Îles ou en Abitibi, alors qu’avant, on vivait moins ça, soutient le directeur général. Notre clientèle a baissé rapidement, passant d’environ 12 000 en 1997 à près de 9000 dix ans plus tard, tandis que le renouvellement de personnel ne s’est pas fait aussi vite qu’ailleurs.»

Le CSSPB suit ainsi le chemin tracé par d’autres institutions publiques du nord du Lac-Saint-Jean, comme ce fut le cas au Cégep de Saint-Félicien, qui a été dans les premiers à se tourner vers le recrutement international pour combler la baisse de clientèle. C’est aussi le cas au CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a formé à Saint-Félicien une des premières cohortes d’infirmières recrutées à l’international.

Améliorer les conditions de travail

«On doit aussi prendre soin des gens qui sont là pour favoriser leur rétention et c’est pourquoi on a implanté un programme de télémédecine pour nos employés», note le directeur général.

De plus, tous les employés ont désormais l’opportunité d’avoir une tâche complète, en ajoutant des heures de suppléance. En plus de garantir un salaire complet aux employés, cette mesure permet une plus grande flexibilité, offrant notamment des tâches réduites aux enseignants qui le désirent.

Pour favoriser la réussite scolaire, le nombre d’employés a crû de 1248 en 2016 à 1477 en 2022. «Il y avait 35 techniciens en éducation spécialisés en 2002 et on en compte maintenant plus de 250 dans nos écoles», soutient Patrice Boivin.

Le centre de service scolaire souhaite aussi mieux encadrer, accompagner et soutenir le personnel non légalement qualifié (NLQ) dans ses rangs. Ce personnel sera en croissance, au cours des prochaines années, passant de 15,4% à l’heure actuelle à près de 35% en 2026-2027 pour tous les corps d’emplois.

Accueillir des jeunes qui ne parlent pas français

Le portrait des 9065 jeunes qui étudient au CSSPB, dont 6813 en formation générale, se transforme tranquillement.

Par exemple, la clientèle immigrante est en forte hausse. «En près d’un an, on a reçu 150 jeunes sur l’ensemble du territoire, dont environ 70 ne parlent pas français», note Patrice Boivin. Deux ressources en francisation à plein temps travaillent dans les écoles pour aider les professeurs avec ces élèves.

Aussi, les écoles accueillent de plus en plus de jeunes Atikamekw en provenance d’Obejiwan, notamment à Roberval.

«On s’aperçoit qu’on a plus de vulnérabilité, parce que les indices de dévalorisation sont plus élevés», avance Patrice Boivin.

Plus de projets particuliers

Pour favoriser la réussite scolaire et le sentiment d’appartenance à son école, le CSSPB souhaite mettre en place plus de projets pédagogiques particuliers, comme la musique, la danse, le théâtre ou le multisport. D’ici 2026-2027, le centre de service scolaire espère faire passer de 44 à 65% la proportion des élèves qui participent à de tels projets pédagogiques. «On veut que les élèves aient accès à plus d’options à l’intérieur de leur école», mentionne Patrice Boivin.

«On pourrait penser qu’avec ces enjeux, on fait face aux plus importants défis qu’on a eus depuis longtemps, mais les gens sont mobilisés parce qu’ils sont conscients que les jeunes doivent avoir la meilleure qualité de service possible, ajoute-t-il. De plus, on n’a jamais eu autant d’outils pédagogiques et de ressources psychosociales, alors il faut aussi voir le positif, sans nier les problèmes.»