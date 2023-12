Le profilage racial toujours bien présent, dénonce un organisme

Les interpellations policières sont dénoncées depuis longtemps par les groupes de défense des minorités. Aussi appelées «contrôles d’identité», «contrôles de routine» ou «street checks», ces interpellations surviennent lorsqu’un policier tente d’obtenir le nom, l’adresse et la date de naissance d’une personne qui n’est pas légalement obligée de s’identifier.

Selon plusieurs rapports, les contrôles d’identité visent de façon disproportionnée les personnes autochtones, noires et arabes.

La Ligue des droits et libertés (LDL) attendait avec impatience la nouvelle ligne directrice du ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, qu’il devait rendre publique avant le 5 décembre. À la fin du mois de novembre, 36 organisations d’un peu partout au Québec avaient signé une lettre ouverte sur la question.

En vertu de la loi 14, la nouvelle ligne directrice sur les interpellations policières a été ajoutée au site Web du ministère. Elle n’a toutefois pas répondu aux attentes des organisations militantes.

Des critères à changer

«La ligne directrice maintient la pratique arbitraire de l’interpellation dans l’espace public, alors que les policiers n’ont pas le pouvoir au Québec de faire des interpellations en vertu de la loi ou de la common law», dénonce Lynda Khelil, porte-parole de la LDL.

Dans leur lettre ouverte, les organisations demandaient d’abolir le critère de «faits observables» pour permettre une interpellation. Selon elles, le critère laisse la porte ouverte à l’arbitraire policier. La ligne directrice devrait plutôt adopter la norme juridique du motif raisonnable de soupçonner.

«En l’absence d’un motif raisonnable de soupçonner un lien clair entre une personne et une infraction criminelle récente ou en cours, un policier ne devrait pas tenter de collecter les renseignements d’identité de cette personne», explique Mme Khelil.

De plus, la Ligue des droits et libertés aimerait que les policiers informent les citoyens ciblés par des contrôles d’identité qu’ils ont le droit de ne pas répondre.

«Il est essentiel que le gouvernement du Québec prenne des mesures concrètes pour lutter contre le profilage racial et social. Cette ligne directrice actuelle montre un manque d’engagement sérieux dans cette lutte, et cela doit être rectifié pour assurer une société juste et équitable pour tous», déclare Pierre Richard Thomas, président de Lakay.

Selon Lynda Khelil, le ministre Bonnardel dit publiquement vouloir s’attaquer au problème du profilage racial, mais ne le fait pas concrètement. Elle espère que la ligne directrice sera modifiée rapidement.