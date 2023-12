Mort d’un étudiant guinéen: le corps rapatrié

C’est l’association Solidarité Tougué Canada qui a tout organisé. Son président, Bella Diallo a lui-même payé les frais, le temps que tout soit réglé avec la compagnie d’assurance de la famille de l’étudiant. L’UQAC a aussi offert un soutien financier au besoin.

« C’est vraiment important de rapatrier le corps du défunt dans sa ville, à Tougé. C’est un endroit où tous les gens se connaissent et cet événement a secoué toutes les familles », souligne l’homme qui est établi à Montréal.

Bella Diallo a d’ailleurs reçu de nombreux courriels et appels téléphoniques de parents inquiets depuis la semaine dernière. « Il y a la famille proche qui a subi l’événement, mais il y a aussi tous les autres parents qui ont besoin d’être rassurés. Il y a beaucoup de jeunes qui étudient à Chicoutimi. On essaie de comprendre, mais c’est très inquiétant. Ils sont secoués et je crois que le rapatriement du corps va permettre de les rassurer. »

De la sensibilisation sera par ailleurs faite à Tougué pour rassurer la population sur la sécurité à Chicoutimi ainsi qu’au Canada.

Retour sur l’événement

Mamadou Saliou Balde marchait sur la rue des Hospitalières, armé d’un couteau lorsque les policiers lui auraient demandé de s’arrêter et de le lâcher. Comme il n’obtempérait pas, un agent aurait utilisé une arme à impulsion électrique pour le maîtriser, ce qui n’aurait pas fonctionné.

L’étudiant a continué d’avancer vers les policiers avec le couteau à la main et c’est à ce moment que l’un d’eux a tiré. Il faut savoir que le duo de policiers répondait à un appel pour une personne blessée à l’arme blanche. L’enquête a été confiée au Bureau d’enquête indépendante.

L’association Solidarité Tougué Canada a par ailleurs lancé une campagne de sociofinancement sur le site gofundme dans l’espoir d’aider la famille à payer les funérailles, indique Bella Diallo.