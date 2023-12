L’UQAC et le Cégep de Jonquière devraient rendre hommage à Daniel Langlois

En raison de la contribution exceptionnelle de l’artiste et homme d’affaires originaire de Jonquière, Daniel Langlois, à l’industrie mondiale du cinéma, le Cégep de Jonquière et l’UQAC devraient trouver un moyen de lui rendre hommage afin de le faire connaître aux générations futures. (François Roy/Archives La Presse)

C’est la suggestion que fait Nicolas Poteet, professeur en Image de synthèse et production 3D au sein de l’UQAC, rattaché à l’École des arts numériques, des animations et design, mieux connu sous le nom de NAD.

Nicolas Poteet, professeur en Image de synthèse à l'UQAC, souhaite que le Cégep de Jonquière ou l'UQAC rende un hommage particulier à Daniel Langlois, originaire de Jonquière. (Courtoisie)

Un peut plus d’une semaine après le décès tragique de M. Langlois et de sa conjointe l’île de La Dominique, M. Poteet ne tarit pas d’éloges envers M. Langlois en raison de sa contribution à l’industrie du cinéma avec le développement du logiciel Softimage, un outil développé au Québec par une équipe de Québécois visionnaires.

«Dans les années 1990, je travaillais au Cégep de Jonquière. On enseignait le logiciel Softimage pour la création d’images de synthèse. Ce logiciel est devenu une référence en raison de sa facilité d’utilisation et du fait qu’il était conçu pour les artistes. C’était un logiciel intuitif. On n’avait pas besoin d’être un ingénieur pour l’utiliser», mentionne-t-il.

Entre les années 1985 à 1989, le Cégep de Jonquière a commencé à enseigner l’utilisation de Softimage.

«À partir du moment ou M. Langlois a conçu le logiciel, c’est à ce moment là que le Québec et Montréal sont devenus une plaque tournante mondiale de l’image 3D en réussissant à intéresser les grands studio de Los Angeles pour la production des films Jurassic Park, Star Wars et autres.

Dans la foulée de cette initiative, les gouvernements du Québec et d’Ottawa ont commencé à donner des crédits d’impôt aux entreprises œuvrant dans le secteur du numérique. M. Poteet affirme que sans la création de Softimage, la Cité du cinéma de Montréal n’aurait jamais existé et le Québec n’aurait jamais été reconnu comme un leader mondial dans le domaine.

Il en va de même pour le centre NAD, maintenant rattaché à l’UQAC, qui n’aurait jamais existé sans Softimage. «Daniel Langlois a fait connaître beaucoup de prospérité numérique au Québec. On est forts à cause de lui», affirme-t-il.

Le professeur affirme que le logiciel Softimage était un peu comme une religion dans les années 1990 sauf que 30 ans plus tard, il n’est plus enseigné dans les écoles de communication et d’imagerie numérique tout simplement parce qu’il n’est plus utilisé par les grands studios de cinéma.

M. Poteet a mentionné que lors d’un party tenu jeudi soir, les membres de la Société des effets visuels de Montréal ont rendu hommage à M. Langlois en lui accordant un moment de silence.

Le professeur croit qu’il y aurait moyen pour le Cégep de Jonquière ou l’UQAC de rendre un hommage à cet innovateur en affichant une plaque commémorative ou en nommant un lieu à son nom.