Des chauves-souris secourues par le Zoo de Granby

Les 22 chiroptères se sont réveillés en raison d’une perturbation et se sont retrouvés à l’extérieur d’un édifice. Le Zoo les héberge donc dans son refuge, ouvert il y a cinq ans, le Lab Nature. Durant la saison hivernale, ces mammifères à l’image de Batman recevront des soins dispensés par les membres de l’équipe menée par le biologiste Louis Lazure.

Vingt-deux chiroptères ont été accueillis au refuge du Zoo. Leur hibernation a été interrompue en raison d'une perturbation. (Fournie)

Le Zoo accompagne également deux autres refuges en Mauricie et dans la région de Québec.

Si les chiroptères ne sont pas secourus et traités par le personnel du Zoo, ils risquent d’avoir froid et de décéder. Les chauves-souris seront hébergées et traitées aux petits oignons jusqu’à leur remise en liberté au printemps.

Le Zoo rappelle que la survie des chauves-souris est menacée, notamment par le syndrome du museau blanc qui se transmet par contact direct entre elles, mais qui est sans danger pour les humains. Sept des huit espèces répertoriées au Québec sont en péril.

Les citoyens qui découvrent une chauve-souris peuvent contacter l’équipe de biologistes au 1 877 472-6299 poste 2176. Des conseils seront prodigués pour capturer sécuritairement le mammifère pour le transporter jusqu’au refuge. Il ne faut surtout pas toucher à mains nues une chauve-souris, rappellent les spécialistes.