Vers de nouveaux sommets pour le 19e Défi ski Leucan

Le 16 mars dès 10 h, et ce jusqu’à 18 h, les amateurs de sports de glisse qui ont récolté des dons pour les enfants atteints de cancer et leur famille dévaleront les pistes de la station de Bromont.

Rappelons que le Défi ski Leucan se déroule dans six montagnes réparties dans cinq régions différentes. Bromont, montagne d’expériences (Estrie), Stoneham et le Mont Adstock (Québec), Vallée du Parc (Mauricie-Centre-du-Québec), Le Valinouët (Saguenay-Lac-Saint-Jean) puis Mont-Vidéo (Abitibi-Témiscamingue). Depuis le début de l’événement, plus de quatre millions $ ont été amassés.

À Bromont, « le Village polaire offrira une expérience festive avec thématique country, animation, musique, concours et divertissement. Des collations seront également offertes», mentionnent les organisateurs.

Places limitées

L’inscription se fait via le site du Défi. Deux choix sont offerts aux participants. Le premier est le volet participatif pour le grand public. Les gens qui souhaitent prendre cette voie doivent créer des équipes de quatre individus. Le groupe doit minimalement amasser 500$ pour la cause.

Le second volet est corporatif. Les entreprises doivent alors créer des équipes de quatre à huit personnes et recueillir des dons totalisant 2500$ ou plus.

Les organisateurs soulignent par ailleurs que le nombre de places est limité.

Porte-parole

La porte-parole du Défi cette année se prénomme Ève-Marie. L’adolescente a appris en février dernier qu’elle était atteinte d’un cancer. Un lymphome de Hodgkin s’enracinait en elle. Un véritable choc pour la jeune fille, qui a notamment dû mettre sur pause sa vie sociale. Elle raconte que sa conseillère Leucan, Anne-Marie, a eu un impact très positif dans son quotidien vers un retour à la santé.

Eve-Marie, jeune porte-parole du Défi ski Leucan 2024. (Leucan)

« Leucan a été là pour moi dès le début. J’ai reçu un sac plein de cadeaux, le sac rouge de Leucan. Ça faisait du bien de voir Anne-Marie. Elle savait qui j’étais. Elle était tout le temps de bonne humeur et elle était présente à toutes les étapes », a confié la porte-parole.

En tant qu’adepte de ski, Ève-Marie sera également sur les pentes le jour du Défi. Un retour aux sources après cette pause forcée.