Tentative de meurtre: il se croyait un «policier civil» chargé de faire «du nettoyage»

En raison de son état mental, l’homme de 22 ans a été déclaré non criminellement responsable d’une tentative de meurtre, jeudi, au palais de justice de Québec.

Le 19 juillet, peu avant minuit, Simon Lachance a fait feu sur la victime alors qu’elle était immobilisée à la lumière rouge, sur sa moto, sur le boulevard Sainte-Anne dans le quartier Beauport.

L’accusé est retrouvé peu de temps après par les policiers. Une arme à feu de marque Remington modèle 870 Express magnum de calibre 12 modifiée est retrouvée, l’arme correspond aux caractéristiques d’une arme prohibée.

Aveux complets

«Lors de l’interrogatoire, monsieur Lachance fera des aveux complets aux enquêteurs. Il mentionnera notamment avoir tiré sur le plaignant parce que celui-ci lui aurait coupé la route, et qu’il avait une attitude qu’il n’appréciait pas», peut-on lire dans un exposé des faits déposé en cour.

La victime a subi des blessures qui ne mettaient pas sa vie en danger. L’homme est resté hospitalisé pendant quatre semaines.

Pas de la rage au volant

Les enquêteurs croyaient d’abord à un cas de rage au volant. Toutefois, après un transfert du centre de détention de Québec vers l’Institut universitaire en santé mentale de Québec, l’accusé a été rencontré par le psychiatre Sylvain Faucher.

«L’état mental de monsieur Lachance au moment des événements délictuels, était aux prises avec une psychopathologie majeure, ici une maladie psychotique primaire, qui, certes, ne l’a pas empêché de comprendre la nature des gestes qu’il commettait, mais plutôt de déterminer la qualité de ceux-ci, à savoir s’ils étaient bons ou mauvais», peut-on lire dans le rapport d’expert déposé à la cour.

Simon Lachance, 22 ans, était persuadé «qu’il devait relever le défi qu’on lui imposait pour avoir accès à une formation spéciale qui aurait fait de lui un surhomme qui aurait œuvré pour la bonne cause à l’insu de ses pairs». Habité par des hallucinations auditives, il était carrément «dans un monde parallèle» depuis plusieurs semaines.

«Graduellement et de façon de plus en plus significative, ses pensées, ses actions, ses énergies et ses décisions ont été centrées sur cet objectif. Le reste de ses besoins devenant de plus en plus secondaires», écrit le Dr Faucher.

Le Dr William Pothier a effectué la même analyse pour la Couronne, il en arrive aux mêmes conclusions que le Dr Faucher.

Un monde digital

Au moment où sa victime est tombée au sol, Lachance pensait qu’elle allait disparaître comme un hologramme, parce qu’il croyait être dans un monde digital.

À son arrestation, Lachance croyait être félicité par l’État. Les policiers étaient en fait des hommes spéciaux et la prison d’Orsainville était un établissement gouvernemental qui accueillait les candidats comme lui.

Le jeune homme était certain qu’il pouvait communiquer par télépathie, c’est de cette façon qu’on lui communiquait ses missions.

Juste avant de tirer sur le motocycliste, Lachance avait un autre homme comme cible, un piéton. Mais il n’a finalement pas tiré parce que l’homme «avait l’air d’une trop bonne personne».

Comme le motocycliste zigzaguait sur la route, Lachance le trouvait «baveux». C’était donc clair pour lui qu’il fallait l’éliminer.

Le juge Carl Thibault a ordonné la détention de l’accusé à l’hôpital psychiatrique pour qu’il puisse continuer à obtenir les soins dont il a besoin. L’avocat de la poursuite, Me Fabien Villemaire, entend déposer une requête afin d’évaluer la dangerosité du délinquant. Le dossier reviendra devant la Cour supérieure au mois de février 2024.

La victime dans ce dossier a été avisée des développements des procédures judiciaires. L’homme ne souhaitait pas assister à l’audience.