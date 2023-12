Pas de «Gestapo» des chats à Québec

La SPA de Québec consacre 80% de son temps et de son travail à gérer des chats, selon le maire Bruno Marchand. (Archives Le Soleil, Pascal Ratthé/Archives Le Soleil, Pascal Ratthé)

«On n’est pas en train d’établir une police pour venir dire: est-ce que tu en as un et que ton voisin t’a dénoncé. Ce n’est pas la Gestapo du chat. On invite les gens à s’enregistrer», a tempéré le maire de Québec, jeudi, au lendemain de la présentation du budget 2024.

Les documents budgétaires prévoient que l’enregistrement des chats devienne obligatoire à compter de 2024. Les propriétaires de félins devront débourser annuellement 11$ pour chaque animal.

Mais aucun inspecteur ne viendra vérifier la présence de chats dans les résidences, afin de veiller à cette nouvelle obligation, assure le maire Bruno Marchand. «Si, à un moment donné, on voit qu’il faut aller vers le bâton, on ira, mais pour l’instant, on est à travailler avec les citoyens.»

145 000$ en revenus

L’administration municipale estime qu’elle tirera 145 000$ en revenus l’an prochain grâce à l’enregistrement de 12 000 chats, une mesure jusqu’ici facultative.

La licence imposée permettra de couvrir une partie des coûts engendrés par les chats à la Ville de Québec, justifie le maire.

«Un chat produit 33 kilos de litière par année», détaille-t-il, citant des frais en matière de gestion de déchets. «Ça coûte au minimum, juste cette gestion, 5$ par chat à la Ville par année. Quand on pense qu’on a un chat et qu’on n’a pas de coûts sur la communauté, ce n’est pas vrai.»

Selon lui, le 11$ chargé aux propriétaires suivant le principe d’«utilisateur-payeur» ne couvrira pas l’ensemble des dépenses encourues par la Ville.

Seulement pour 2024, Québec planifie débourser 600 000$ de plus pour financer les activités de la Société protectrice des animaux (SPA), qui consacre «80% de son temps et de son travail à gérer les chats».