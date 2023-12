Paraxion fait le don d’un véhicule ambulancier au Cégep de Chicoutimi

C’est Sarah Jourde-Guy, chef des communications de Paraxion, regroupement de services préhospitaliers en région, qui en a fait l’annonce devant les médias et les étudiants rassemblés devant le Cégep de Chicoutimi. Elle a réitéré le désir de l’entreprise de miser sur la relève des jeunes, alors que comme bien des domaines, les services préhospitaliers d’urgence sont frappés par la pénurie de main-d’œuvre.

Investir dans la relève, c’est une façon d’assurer une réponse aux besoins grandissants de la société en évolution, mais également de contribuer à la formation de paramédicaux compétents pour les années à venir. — Sarah Jourde-Guy, chef des communications de Paraxion

L’entreprise veut ainsi consolider ses liens avec le Cégep de Chicoutimi et collaborer avec les institutions scolaires.

Des représentants du Cégep et de Paraxion se sont présentés à l'annonce. (Michel Tremblay, Le Quotidien)

Le Cégep de Chicoutimi économisera environ 12 000 $ par année, puisqu’il devait se tourner vers la location de véhicule selon ses besoins.

Pour Martin Beauseigle, coordinateur du programme de Soins préhospitaliers d’urgence du Cégep de Chicoutimi, c’est un ajout profitable qui permettra d’optimiser la formation offerte aux futurs ambulanciers. Le véhicule ambulancier permettra à son département de faire de nouvelles activités pédagogiques avec les étudiants.

Martin Beauseigle est coordinateur du programme de Soins préhospitaliers d’urgence du Cégep de Chicoutimi. (Michel Tremblay, Le Quotidien)

Ces derniers, qui se sont présentés à l’annonce en grand nombre malgré le froid, se sont montrés très heureux de cette nouvelle.

Des étudiantes se sentent choyées que cet ajout se fasse dans le programme de leur école et se sentent plus préparées face à leur futur emploi. « Quand on conduit, on a la sécurité de notre collègue, la nôtre, mais aussi celle du patient entre nos mains. De pouvoir se pratiquer d’avance, ça va vraiment nous mettre plus en confiance », explique Megan Tremblay, étudiante de deuxième année, rencontrée au collège. Sa collègue de classe, Maude Pichette, est du même avis.