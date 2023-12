Mon jardin urbain ferme ses portes

Après 20 ans en affaires à Trois-Rivières, Luc Jutras a pris la décision de fermer boutique chez Mon jardin urbain à cause du ralentissement économique. (Olivier Croteau/Le Nouvelliste)

Les facteurs qui l’ont mené à prendre cette décision sont multiples, mais on pourrait les résumer en deux grands phénomènes découlant de la pandémie de COVID-19: l’augmentation exponentielle de l’achat en ligne et le commerce sous-terrain de plantes ornementales.

«Tu t’amuseras à aller voir sur Marketplace le nombre d’annonces pour des plantes d’intérieur», indique Luc Jutras, pour illustrer le problème.

En tant que distributeur de plantes rares, son entreprise doit obéir à des restrictions sur la vente ou la multiplication de végétaux qui font l’objet de la Protection des obtentions végétales, régie par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada. «On n’a pas le droit de faire ce qu’on veut avec toutes les plantes, parce qu’on a des brevets à respecter», dit-il, alléguant qu’un commerçant qui y contrevient s’expose à des amendes salées.

Pendant ce temps, tout un chacun met en vente des boutures et autres reproductions de différentes plantes, sur des plateformes en ligne; le tout, sans être inquiété par les inspections gouvernementales qui s’appliquent à cette protection.

Pour ce qui est de l’équipement spécialisé pour la culture urbaine (serres d’intérieur, systèmes hydroponiques, éclairage et engrais spécialisés), plusieurs clients se sont tournés récemment vers les plateformes de commerce en ligne, croyant faire des économies. «Pourtant, c’est souvent 20 à 25 pour cent plus cher qu’en magasin», affirme Luc Jutras en évoquant la concurrence d’Amazon.

Après le sommet favorable de la première année de la pandémie, quand plusieurs se sont mis soudainement au jardinage, son commerce horticole s’est mis à piquer du nez, a constaté l’entrepreneur. Luc Jutras et Mon jardin urbain ne sont d’ailleurs pas les seuls à vivre des lendemains difficiles, selon ce que rapportent certains distributeurs qui, eux aussi, tombent les uns après les autres, dit-il.

Celui qui est spécialisé en horticulture ornementale demeure confiant de poursuivre ses activités dans le domaine, comme sous-traitant ou avec d’autres partenaires, puisque les propositions lui arrivent déjà. Son commerce en ligne pourrait aussi survivre à cette fermeture, mais il tient à vivre ce passage une étape à la fois.

Les PME en déroute

Selon Luc Jutras, certaines difficultés financières touchent plus largement le commerce au détail, et pas seulement celui de l’horticulture ornementale.

C’est ce que tendent à démontrer des rapports de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, notamment au sujet des prêts gouvernementaux consentis par l’entremise du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes.

Les prêts offerts durant la pandémie arrivent à échéance le 18 janvier prochain, après un report de 18 jours.

Or, près de la moitié des PME estiment avoir des revenus qui sont toujours sous la normale, et 72 % des propriétaires disent avoir besoin de plus de temps pour rembourser leur dette liée à la COVID. La FCEI estime même que «près de 250 000 PME, soit 19 % du nombre total de PME au Canada, risquent de fermer leurs portes en 2024», s’ils doivent rapidement la rembourser.

Pour Luc Jutras, le remboursement de cette dette ne devrait pas être problématique, parce que son entreprise a connu une forte hausse de ses ventes en début de pandémie, ce qui lui a permis de se constituer un petit coussin. Mais ça n’allait pas suffire à compenser pour les autres facteurs du ralentissement actuel et à prévoir en 2024. C’est pourquoi il a pris la décision de ne pas renouveler son bail commercial qui arrivait à échéance à la fin de janvier.

Les jardineries s’en tirent mieux

«C’est vrai qu’on est dans des années difficiles et les coûts augmentent beaucoup, mais on va être prudents dans nos achats tout en continuant d’offrir une gamme de produits à nos clients», indique Sophie Lamoureux chez Fleuristes Savard à Nicolet.

En usant de la même prudence, notamment en ce qui concerne l’utilisation et le chauffage de la serre en hiver, elle estime que son entreprise horticole devrait s’en sortir plutôt bien.

Chez Fleuriste Savard comme chez Fleuriste Cormier, les arrangements floraux pour toutes les occasions permettent de traverser les mois d'hiver plus tranquilles en jardinerie. (Photo: Ève Guillemette/Photo: Ève Guillemette)

«L’horticulture, ça dépend aussi de la température», indique toutefois Sophie Lamoureux. En raison des mauvaises conditions météo, la saison 2023 avait démarré en lion, mais les affaires ont ensuite ralenti lorsque le temps pluvieux s’est mis à perdurer.

Comme chez Fleuriste Savard, Frédérique Auger bénéficie de l’avantage d’avoir une fleuristerie rattachée à son centre horticole. Chez Fleuriste et pépinière Cormier à Trois-Rivières, les arrangements funéraires et les plantes d’intérieurs permettent à l’entreprise de tenir le coup durant les mois d’hiver.

Par contre, Frédérique Auger le reconnaît: «La compétition est féroce avec les grandes surfaces». Quand les épiceries, quincailleries, pharmacies et autres magasins à rayons offrent des cactus de Noël à prix ridiculement bas, la commerçante spécialisée y perd des plumes. «On ne peut pas se distinguer tant que ça, à part qu’avec les conseils», ce pour quoi peu de clients sont enclins à payer, estime-t-elle.

Et puisqu’on peut absolument tout trouver en ligne, les équipements spécialisés de culture intérieure constituent une gamme de produits qu’elle ne tient plus en inventaire. Propriétaire de l’entreprise depuis deux ans, Frédérique Auger considère que les difficultés des entreprises horticoles peuvent être attribuables à «différents petits enjeux», notamment la réglementation des pesticides et la légalisation du cannabis.

Chez Les jardins André Carbonneau, à Louiseville, les affaires tournent assez rondement et on y fait des constats semblables. «Le marché hydroponique est en déclin assez sévère. Mais pour les centres jardin comme le mien, l’année a été plus difficile, mais ce n’est pas dramatique.»

L'entreprise d'André Carbonneau, à Louiseville, poursuit sa croissance. (STÉPHANE LESSARD/Le Nouvelliste)

Son entreprise a même connu une certaine croissance, grâce à de nouvelles installations en serre, ce qui fait dire à André Carbonneau que «ça n’arrête pas de bien aller»! Les deux années exceptionnelles qu’ont été celles de la pandémie permettent à l’entrepreneur d’envisager l’avenir avec une certaine sérénité.

Selon les échos qu’il en a d’autres horticulteurs de la région, l’inflation actuelle fait quand même craindre une année 2024 difficile pour leur entreprise.

«J’espère que les gens vont manger avant d’acheter des fleurs! C’est ce qui nous fait peur un peu.» — André Carbonneau

En contrepartie, les consommateurs pourraient aussi décider de rester autour de la maison et d’embellir leur environnement, plutôt que d’aller en voyage dans le sud. «En périodes difficiles, l’industrie s’est toujours bien comportée pour cette raison», philosophe-t-il en évoquant les années florissantes de la pandémie pour tous les jardins.