Maintenant plus facile d’être chauffeur de minibus scolaire

Au début de l’année 2023, le transport scolaire québécois était fragile. Dans les quatre coins de la province, de multiples parcours étaient annulés à la dernière minute laissant ainsi les parents dans l’embarras. Ils devaient s’improviser chauffeurs d’autobus et aller porter les enfants du voisinage à l’école.

Il a nul doute, pour les différents intervenants scolaires interrogés par le Soleil, que la pénurie de main-d’œuvre était au cœur du problème. Mais cette situation aurait pu être bien moins sérieuse si ce n’était pas d’une petite subtilité technique méconnue du grand public.

Des minibus affectés au transport d’écoliers ont une capacité maximale de 36 passagers et peuvent être équipés de 6 rangées de sièges et de doubles roues. Mais un permis de conduire de la classe 4B, un permis pour minibus classique, autorise la conduite d’un véhicule à roues simples équipé d’au plus cinq rangées de sièges et aménagé pour le transport de 24 passagers ou moins.

Ce qui veut dire qu’un détenteur d’un permis pour minibus ne pouvait conduire certains minibus scolaires alors que les dimensions sont similaires, affirme la directrice adjointe de la Fédération des transporteurs par autobus, Chantale Dugas.

«On regarde les deux véhicules et on ne voit pas vraiment une différence. On a fait plusieurs représentations auprès des autorités pour prouver que c’était pratiquement le même véhicule, mais avec des doubles roues et un peu plus d’espace à l’intérieur.»

Des candidatures refusées

Les chauffeurs de ces minibus scolaires devaient alors avoir un permis de classe 2 qui permet la conduite de véhicule lourd comme les gros autobus jaunes. Mais plusieurs ne l’avaient pas.

Mme Dugas a remarqué que des candidats, qui souhaitaient conduire les petits autobus scolaires, ont vu leur candidature disqualifiée à cause de cela. Une pilule difficile à avaler quand on manque de bras.

«Les gens se présentaient pour passer l’examen pour devenir chauffeurs de minibus scolaire avec un permis de classe 4B, mais ils devaient plutôt avoir un permis de classe 2 selon l’autobus. Ils se faisaient alors refuser. Ce n’était pas vraiment logique d’exiger ce permis. Il y avait certainement une histoire technique derrière tout ça, mais ça reste un minibus», dit-elle.

C’est toutefois chose du passé. La ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guibault, en a fait la modification dans un arrêté ministériel rendu public le 6 décembre. L’obligation d’être titulaire d’un permis de conduire de la classe 2 pour le conducteur de certains autobus affectés au transport d’écoliers est suspendue, peut-on lire dans la Gazette officielle du Québec.

«Le conducteur doit, pour se prévaloir de cette suspension, être titulaire d’un permis de conduire de la classe 4B. Il est alors autorisé à conduire l’autobus.» — Arrêté ministériel de la ministre des Transports et de la Mobilité durable

La porte-parole de la SAAQ, Geneviève Côté, mentionne qu’il «s’agit d’une modification cohérente, puisque leur conduite n’est pas estimée plus complexe. Dans ce contexte, autoriser la conduite de ces véhicules avec un permis de conduire de la classe 4B ne présente pas d’enjeux supplémentaires en matière de sécurité routière».

Cette réglementation facilitera l’accès au permis de conducteur de minibus scolaire, croit la directrice adjointe de la Fédération des transporteurs par autobus.«Parfois, des chauffeurs devaient retourner sur les bancs de la SAAQ afin de faire leur classe 2 parce qu’ils avaient un véhicule à doubles roues. C’est un long processus», explique Chantale Dugas.

L’arrêté ministériel va dans le même sens et ajoute que «les formalités d’obtention d’un permis de conduire de la classe 2 sont plus contraignantes que celles requises pour l’obtention d’un permis de conduire de la classe 4B». En effet, selon les informations disponibles sur le site web de la SAAQ, le cours pour un permis de classe 2 demande davantage de préalables, de temps et d’argent.

Cette mesure a aussi été prise «considérant que le recrutement de conducteurs d’autobus affectés au transport d’écoliers, titulaires d’un permis de conduire de la classe 2, est difficile et que cela accentue le risque d’un bris de service pour le transport des élèves dès l’automne 2023.»

Il est toutefois important de mentionner que la flotte scolaire est majoritairement composée des gros autobus jaunes. Les plus petits véhicules sont davantage utilisés pour le transport adapté ou dans les municipalités moins densément peuplées. Malgré tout, cette décision de la ministre des Transports et de la Mobilité durable est saluée par la Fédération des transporteurs par autobus.

Tombe à point

Après avoir perdu une grande partie des chauffeurs d’autobus scolaire durant la pandémie, la Fédération des transporteurs par autobus a établi des plans d’action avec les différents centres de service scolaire pour assurer un transport scolaire aujourd’hui plus stable qu’auparavant, mentionne Chantale Dugas.

Cependant, les grèves des professeurs pourraient toutefois dérégler cet équilibre. En raison de la suspension des classes, des chauffeurs pourraient se voir mettre à pied. La CSN a avancé, au Soleil à la fin novembre, que cette situation pourrait réduire la capacité des transporteurs à assurer un service viable et sécuritaire dès la fin des conflits.

«Ce secteur vit déjà une crise, qui a un impact direct sur l’attraction et la rétention des chauffeuses et chauffeurs de véhicules scolaires. Nous avons donc des routes qui, chaque jour, ne sont pas couvertes par ce service pourtant garanti aux parents et aux élèves par les centres de services scolaires», déplorait Frédéric Brun, président par intérim de la Fédération des employées et employés de services publics–CSN.

La nouvelle réglementation tombe donc à point. Ce n’est pas une recette miracle, comme l’explique la SAAQ, mais cet arrêté permettra une plus grande flexibilité en termes de main-d’œuvre. Chantale Dugas ajoute que ça facilitera certainement le recrutement de potentiels candidats si la demande devient de plus en plus forte à la suite de la grève.