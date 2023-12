Le Carnaval veut vibrer aux quatre coins de Québec

Que ce soit les Événements partenaires, les Péchés gourmands, le Patin avec Bonhomme ou le Rallye des Effigies SAIL, ces activités — qui s’ajoutent à la centaine annoncées quelques semaines plus tôt sur cinq sites principaux — ont en effet pour objectif d’étendre la fête bien au-delà du cœur du Carnaval, qui célèbre son 70e anniversaire, du 25 janvier au 11 février.

(Le Soleil, Frédéric Matte)

«Les événements à travers la Ville de Québec font partie à part entière de notre programmation, propageant le Carnaval partout à travers notre grande région. Tout au long du 70e Carnaval, ils feront vibrer notre ville et seront l’occasion de sortir et profiter au maximum de la saison préférée de Bonhomme Carnaval! Nous ne pourrions être plus fiers de nous associer avec tous ces événements à travers la Ville de Québec pour remplir cette importante mission», a déclaré Marie-Eve Jacob, directrice générale du Carnaval.

Marie-Eve Jacob, directrice générale du Carnaval (Frédéric Matte/Le Soleil)

Dans le cadre des Événements partenaires, tous les arrondissements de la Ville de Québec accueilleront au moins une activité, en plus de Saint-Augustin-de-Desmaures, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, l’île d’Orléans, la ville de Lévis et Lotbinière. La liste des événements est disponible ici.

Parmi les activités au menu, les Péchés gourmands du Carnaval mettront en vedette plus d’une quarantaine de restaurants de la région de Québec qui proposeront des plats spéciaux pour cette nouvelle offre carnavalesque. Parmi ceux-ci, notons la Brasserie Les Mordus, Bistro Va Bene, Bistro Bar l’Atelier, Bistro Le Sam du Fairmont Le Château Frontenac, District Saint Joseph, Phil Smoked Meat, Trèfle Limoilou, et les six Cochon Dingue.

Bonhomme Carnaval en action lors de l'annonce de jeudi! (Frédéric Matte/Le Soleil)

Puis, du 6 janvier au 2 février, à l’occasion du Patin avec Bonhomme, les Carnavaleux auront l’occasion de fouler les patinoires des quartiers de la ville en compagnie du roi de la fête.

Enfin, le Rallye des Effigies SAIL, inspiré de l’application Pokémon Go, permettra aux participants de découvrir ou redécouvrir tous les coins de la Vieille Capitale; à l’aide d’un téléphone intelligent, ceux-ci partiront à la quête des 70 Effigies du Carnaval de façon virtuelle, dans le but de remporter un prix.

Tous les détails sur le communiqué de programmation sont disponibles ici. L’Effigie est en prévente jusqu’au 14 janvier au coût de 20 $ (+ taxes) dans les Couche-Tard participants et sur le site Internet du Carnaval. À partir du 15 janvier, le coût sera de 30 $ + taxes. L’Effigie sera également en vente sur les sites durant l’événement. Elle n’est pas requise pour les 12 ans et moins.