Il battait ses enfants pour leurs résultats scolaires

L’homme a reçu sa peine le 29 novembre dernier. Pour protéger l’identité des victimes, trois enfants d’âge mineur, son identité ne peut être dévoilée.

L’accusé est père de cinq enfants : un fils aîné de 14 ans, des jumeaux de 12 ans et d’autres jumeaux nés en septembre 2023.

Arrivé à Québec en juillet 2021, le mécanicien a obtenu un visa de travail grâce auquel sa famille a pu le rejoindre un an plus tard. À ce jour, il n’a toujours pas sa résidence canadienne. Son état d’immigration s’avère donc précaire.

Le premier épisode de violence rapporté aux autorités est survenu en août 2022. Selon la déclaration de sa femme aux autorités, l’homme lui a asséné «plusieurs coups de poing un peu partout sur son corps», notamment au visage, parce qu’elle ne lui avait pas préparé de la nourriture.

Plus tard dans l’année, l’accusé s’en est pris à ses enfants.

Armé d’un câble d’ordinateur

En janvier 2023, le père examine les résultats scolaires de son fils aîné. Insatisfait, il saisit un câble d’ordinateur, le «plie en deux» et frappe son garçon.

Le scénario se répète le mois suivant, alors que l’homme, toujours insatisfait des notes de son garçon, le punit encore à coup de câble d’ordinateur.

Le 10 mars 2023, l’aîné et un des jumeaux se chamaillent lors d’un jeu. Toujours armé de son câble d’ordinateur plié en deux, le père frappe son fils aîné «à plus d’une vingtaine de reprises». En plus de coups de poing, la victime «reçoit des coups sur les mains, les pieds, les épaules et dans le ventre».

Pendant l’épisode, la père insulte son fils «en lui mentionnant qu’il est un chien, un fils de pute, qu’il ne peut pas être un homme, qu’il est un animal», détaille la décision du juge Sébastien Proulx.

Des photos déposées en preuve consultées par Le Soleil montrent les blessures du fils aîné. Chaque centimètre de ses bras est recouvert de marques de fouet rouges. Le garçon a également des ecchymoses sur les cuisses, le visage et le ventre.

«Les photographies révèlent que le corps de l’enfant a été atteint à de nombreuses reprises avec une force qui n’était certainement pas bénigne. Les blessures nombreuses ne sont pas passagères et sans importance», affirme le juge Proulx.

Arrestation

En mars 2023, le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) ouvre une enquête sur la famille. En interrogatoire, le père admet les trois épisodes de violence mentionnés précédemment.

Les trois enfants, également rencontrés par les enquêteurs, racontent que leur père est très violent, surtout lorsqu’il est question de leurs résultats scolaires.

La jumelle révèle qu’elle et ses frères sont fréquemment frappés par leur père et qu’il le fait «à porte close» en l’absence de leur mère. «La violence peut survenir lorsqu’ils n’ont pas complété leurs apprentissages concernant des versets du Coran, lorsqu’il n’y a plus de jus d’orange ou pour toute raison liée à l’école», rapporte le juge Proulx.

À un certain moment, l’homme aurait même saisit la jumelle par la gorge.

Le père de 42 ans a été arrêté le 10 mars 2023. Il est détenu depuis. En septembre, le mécanicien de 42 ans a plaidé coupable à des accusations de voies de fait et menaces à l’égard de sa femme, voies de fait armées à l’égard de ses trois enfants et voies de fait causant des lésions corporelles à l’égard de son fils aîné.

La culture marocaine au cœur du litige

Étant donné son statut d’immigration très précaire, le père de famille risque d’être expulsé du Canada. Le dossier est entre les mains d’Immigration Canada.

Pendant le procès, l’origine marocaine du père a été source de désaccord entre la défense et la poursuite. Selon la défense, la violence serait présente pour la correction de personnes mineures dans les coutumes marocaines. Ces considérations culturelles devraient être retenues comme une circonstance atténuante. La poursuite plaidait le contraire.

Le juge a finalement tranché en faveur de la poursuite, accordant une peine de 24 mois à l’accusé, alors que la défense suggérait douze mois de détention.

«Toute personne se présentant au Canada doit bien comprendre les règles et connaitre les valeurs de son nouveau pays d’adoption ou de passage. Elle ne peut bénéficier d’un amoindrissement de sa responsabilité par son ignorance», explique le juge Proulx.

Ayant déjà purgé une partie de sa peine, il reste un peu plus de dix mois de détention pour le père délinquant.