Avec espoir et crainte, les profs sortent leur drapeau

«Pour les élèves, ce sont 12 jours sans classe. Pour nous, ce sont dix jours sans salaire dans la rue à manifester», soutient Marie-Hélène Laverdière, enseignante à l’école secondaire Jean-de-Brébeuf à Québec.

Lors du passage du Soleil, mercredi, une fanfare constituée d’élèves venait de terminer son spectacle. Plus loin, une cuisine extérieure distribuent des crêpes aux membres de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE). L’ambiance festive permet de garder les enseignants ralliés et motivés, dit-on.

Accompagnée de son fils qu’elle appelle son «petit soldat», Mme Laverdière compte être là jusqu’au bout, malgré le froid, la fatigue et les émotions, énumère-t-elle. «Il faut avoir des conditions qui vont faire que les gens n’auront pas le goût de lâcher après deux ou trois ans», ajoute celle qui a déjà pensé quitter le métier plus d’une fois en 20 ans.

Une pensée qui plane toujours dans sa tête. Et dans celle de ses collègues aussi. «Il y en a plusieurs que cette négociation-là va faire la différence entre s’ils continuent dans la profession ou s’ils font autre chose.»

À l'école secondaire Jean-de-Brébeuf, les enseignants cherchent à garder le moral à son plus haut. (Chloé Pouliot/Chlo)

Si les conditions salariales restent parmi les préoccupations des membres de la FAE, il ne s’agit pas de la priorité en tête de liste.

Groupes surchargés, incapacité de répondre aux besoins particuliers des élèves et temps de planification qui n’est pas reconnu pèsent lourd dans la balance. «On oublie souvent qu’enseigner, ce n’est pas juste être devant les jeunes. Il y a tout un travail aux alentours qui, lui aussi, devient de plus en plus lourd, parce qu’on nous demande plein d’autres tâches», explique Mme Laverdière.

«C’est notre santé mentale qu’on veut préserver à travers tout cela.» — Marie-Hélène Laverdière, enseignante à l'école Jean-de-Brébeuf

À savoir si les enseignants en grève illimités se sentent contraints de mettre un point final aux négociations, Mme Laverdière répond que «la pression n’est pas sur nous. Elle doit être sur le gouvernement qui laisse les enfants à la maison, qui laissent les profs dans la rue sans salaire à l’approche des Fêtes.»

Les professeurs en «arrachent», les élèves aussi

Pour Simone Parent-Lebourdais, enseignante en mathématiques depuis un an, les élèves «écopent» encore de la pandémie. Ça se ressent dans les classes, dit-elle, tant à travers les interactions sociales que le parcours scolaire. «D’avoir une deuxième réintroduction, d’avoir un deuxième début. On ne sait pas ce qui va arriver. C’est anxiogène», laisse-t-elle tomber.

La décision de voter pour une grève générale illimitée était le «dernier recours», dit-elle. «Il le fallait, c’est ce qu’on a fait. On vit tous avec l’anxiété du retour.»

«En ce moment, on n’est pas capable d’arriver. Les profs en arrachent et les élèves en arrachent.» — Simone Parent-Lebourdais, enseignante à l'école Jean-de-Brébeuf

À quelques pas, Mélissa Dumontier, qui accompagne des élèves en francisation depuis 20 ans, s’inquiète pour sa classe. Elle espère que les retrouvailles se feront dans de toutes autres conditions. «J’aimerais ne pas avoir à me battre pour avoir des services pour mes élèves, que ça vienne d’emblée.»

«Il aurait fallu que le changement soit fait hier. Mais là, c’est aujourd’hui», lance Maïté Bélanger (à droite), aux côté de sa collègue Mélissa Dumontier (à gauche). (Chloé Pouliot)

D’une classe de 17 jeunes, elle aimerait n’en avoir qu’une douzaine afin de bien pouvoir les accompagner. «On le sait qu’avec leur parcours migratoire difficile, ce n’est pas toujours évident», admet Mme Dumontier, qui voudrait avoir le soutien plus régulier de techniciens en éducation spécialisée, d’orthopédagogues ou encore, de psychologues.

Se serrer la ceinture

La FAQ n’a pas de fonds de grève, ce qui implique qu’une compensation financière n’est versée aux syndiqués durant la grève.

Les plus anciens présents à l’école secondaire Jean-de-Brébeuf disent avoir un coussin. Ils s’inquiètent plutôt pour les jeunes qui commencent.

C’est d’ailleurs le cas de Judith Aucoin qui en est à sa première année à enseigner l’éthique et la culture religieuse. «On savait que ça s’en venait, on a pu se préparer un peu à l’avance. Ce n’est pas une situation idéale, surtout qu’en début de carrière, je suis à l’échelon deux. C’est déjà serré comme salaire.»

«On se sert la ceinture. On fait des compromis. On sait que c’est pour une cause plus grande que soi.» — Judith Aucoin, enseignante à l'école Jean-de-Brébeuf

«On ne chôme pas. On travaille sans relâche, mais la tête est hors de l’eau. On espère que ça va continuer comme cela», souffle Judith Aucoin (à gauche). (Chloé Pouliot)

Pour sa part, le passage sur le terrain a été parsemé de difficultés. Elle garde la tête hors de l’eau. «Ce qu’on retire en retour des jeunes avec les collègues, ça finit par compenser. Mais ça ne devrait pas avoir à compenser.»

À la table des négociations

Le 23 novembre, la FAE, qui représente 66 000 syndiqués, a déclenché une grève générale illimitée.

Depuis, plusieurs points achoppent à la table de négociation, plus particulièrement en lien avec le fardeau de tâches des enseignants et l’intégration des élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage dans les classes régulières.

Lundi soir, Québec a présenté une «proposition verbale exploratoire». Les délégués provenant des neuf syndicats affiliés à la FAE se sont réunis, dans la journée de mercredi, pour faire son analyse. Une contre-offre au gouvernement sera déposée «dès que possible», indique la FAE dans un communiqué publié en soirée.

L’objectif demeure de «parvenir à une entente satisfaisante avant les Fêtes», a-t-on laissé savoir.