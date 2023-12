KNLO: entre la musique et le basket-ball

«438, théoriquement, c’est Montréal», mentionne KNLO en entrevue avec Le Soleil.

Toutefois, comme la majorité des gens utilisent un cellulaire plutôt qu’une ligne fixe, des personnes de partout au Québec se retrouvent avec cet indicatif régional. C’est le cas du rappeur de Québec qui a déjà vécu dans la métropole.

«Ça représente un endroit non physique. Je suis toujours, jusqu’à aujourd’hui, entre les deux villes», déclare l’artiste.

En fait, KNLO se promène entre plusieurs villes cet automne. Quand ce n’est pas pour un concert avec ses complices d’Alaclair Ensemble, il accompagne ses joueuses de basket-ball dans leurs tournois.

«Ma mission principale est de coacher du basket primaire féminin» — KNLO, alias Akena Okoko

«Je suis dans le gym minimum 5 jours semaine. Je fais un show à Chicoutimi, je redescends le soir même et je suis dans l’gym à 8h le matin», affirme-t-il.

Depuis la victoire des Raptors en 2019, le basket-ball est devenu très populaire au Québec et, du même coup, très compétitif, soutient le coach pour qui la victoire n’est pas tout.

«Ultimement, l’objectif, ce n’est pas le basket. J’ai toujours traité la musique comme ça aussi. La finalité n’est pas la musique en soi. Le but c’est plus de développer de l’assiduité, de la discipline et de la persévérance», explique-t-il.

Suivre l’humain

Comme sa musique, les numéros qu’on retrouve dans le téléphone de KNLO nous font voyager de la Côte-de-Beaupré à la Côte d’Ivoire.

«Le fil conducteur [de l’album], c’est les gens qui participent à la musique», déclare le rappeur qui a toujours eu des goûts éclectiques.

Puisqu’il aime tout, l’artiste se laisse souvent guider par les propositions de ses collaborateurs.

«J’ai toujours été dans différents vibes : trainer avec des gangsters le soir et le lendemain matin aller à l’église. Je peux me faufiler partout», soutient-il.

Avec Anselme Yapo-Norris, alias Micro, KNLO nous balance de l’afro-trap à saveur ivoirienne. D’ailleurs, le coach de basket invite le public à succomber aux rythmes dansants de TANNANCE et à inonder TikTok de «vidéos tannants».

«Je pense que TANNANCE va être un gros vibe en show. J’ai beaucoup d’amis dans [le monde de] la danse, c’est un peu dédié à eux», mentionne-t-il.

Puis, on tombe dans le pur reggae avec BIDIBUM, composée à partir d’un riddim traditionnel. Dans la culture reggae, les riddims sont l’équivalent des standards en jazz, c’est-à-dire des thèmes musicaux qui ont une importance particulière et qui sont repris et détournés par d’autres artistes.

«On a repris un riddim qui s’appelle le Real Rock Riddim. Il doit y avoir des milliers de chansons sur cette même musique», explique le rappeur qui utilise l’alias Craqnuques quand il s’installe derrière la console.

La grande famille du rap québ

Il y a aussi Ronto Beats, «un Suisse qui aime beaucoup collaborer avec les Québécois», avec qui KNLO a produit GLACE. Le vidéoclip de cette chanson, où il invite le rappeur Youngin, a été tourné en République dominicaine.

«Youngin, c’est un vieux de la vieille. C’est un des deux rappeurs de Sans Pression. J’ai grandi sur leur musique», s’enthousiasme KNLO.

Connu comme Ti-Kid au sein de Sans Pression, Jean-Philippe Guillaume a fait son retour sous l’alias Le Youngin en 2020.

«C’était un honneur de link up avec lui! D’ailleurs, c’est rare qu’il sort des trucs. Un peu comme moi, on relate sur le fait qu’on ne fait pas juste de la musique dans la vie», fait valoir le coach de basket-ball.

Actif depuis 1997, les membres de Sans Pression font parti des vétérans du rap québ qui fête justement ses 40 ans cette année.

À Québec, le Musée de la civilisation a inauguré une exposition en l’honneur de cet anniversaire.

«C’est 50 ans de hip-hop et 40 ans de hip-hop québécois», précise KNLO.

«On dit que le hip-hop est né en 1973 avec DJ Kool Herc à New York. […] Puis, ç'a pris 10 ans avant qu’il y ait des groupes de rap à Montréal. Butcher T et Shawnwan sont considérés comme les premiers en 1983 et ils sont toujours actifs aujourd’hui», rapporte-t-il.

Malgré les nouveaux collaborateurs qui viennent enrichir l’univers de KNLO, la famille continue de prendre une place important dans son projet musical. Sa conjointe Caro Dupont et ses complices d’Alaclair Ensemble sont omniprésents sur 438. En fait, il ne manque qu’Ogden pour que la famille soit complète.

«Ogden est beaucoup sur l’escalade ces temps-ci. C’est un vrai maniaque. J’ai fait le gros de mes chansons au moment où il était en dehors du pays pendant six mois [pour faire de l’escalade]», explique son ami.

Lait Paternel

Aucun spectacle de lancement n’est prévu pour 438 pour l’instant. L’automne est principalement dédié à Lait Paternel, le dernier album d’Alaclair Ensemble, explique KNLO.

Cet album devait être le premier depuis l’exclusion de Maybe Watson du groupe en 2020. Au final, le collectif a tout de même inclus une Carte Postale du membre exclu sur Lait Paternel.

Selon le rappeur, le public aurait bien accueilli cette proposition et Alaclair Ensemble remplirait des salles qu’il ne remplissait pas avant.

«Les gens sont contents et nous remercient d’avoir pris la démarche qu’on a prise, c’est libérateur pour plusieurs personnes», affirme-t-il.

«Les gens qui ne sont pas contents se cachent derrière des posts Internet», conclut-il.