Gatineau : des coups de feu tirés sur la résidence d’une famille

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a indiqué dans une publication mercredi soir que l’appartement visé était auparavant habité par les deux hommes — deux frères — victimes de l’attentat qui a eu lieu le 27 novembre dans le secteur des rues Eddy et Papineau.

Le logement ciblé est aujourd’hui loué par une famille qui n’a rien à voir avec cette affaire, a précisé la police.

«Plusieurs balles ont pénétré à l’intérieur du logement où vit une famille avec de jeunes enfants depuis quelques mois à peine. Cette famille n’a aucun lien avec le milieu criminel. La famille a été relocalisée par mesure de sécurité. Fort heureusement, personne n’a été blessé», a indiqué le SPVG dans un communiqué.

Un homme de 30 ans de Gatineau, Domenic James Edward Fortune, a été arrêté en lien avec la fusillade du 27 novembre. Une vidéo publiée sur la page Caméra de nuit sur Facebook montre un homme qui a fait feu sur une fourgonnette sur la rue Papineau. Un homme dans la quarantaine a été blessé par au moins un projectile d’arme à feu tandis que l’autre homme, dans la cinquantaine, a été blessé durant les événements.

Fortune fait face à plusieurs accusations dans cette affaire, dont tentative de meurtre.

La police de Gatineau dit avoir des raisons de croire que les coups de feu tirés au 94, rue Saint-Hyacinthe, la nuit dernière, sont liés à l’attentat, mais qu’il y a erreur sur la cible.

Aucun suspect n’a encore été arrêté en lien avec cette fusillade.

«Le Service de police de la Ville de Gatineau tient à envoyer un message très clair aux personnes impliquées dans ces deux événements : nous ne ménagerons aucun effort pour traduire en justice les criminels impliqués de près ou de loin dans ces événements. Nous collaborons avec tous les partenaires régionaux et provinciaux pertinents. Les deux événements ont mis en danger des enfants, des citoyens et des citoyennes sans aucune histoire qui n’ont rien à voir avec le milieu criminel. Lors de la tentative de meurtre de la semaine passée, pour laquelle un homme est derrière les barreaux, une mère et ses enfants marchaient dans la rue à proximité. Cette fois, c’est une famille qui a été mise en danger dans sa résidence. Attendez-vous à ce que le Service de police soit très visible et présent dans le secteur», a déclaré l’agent Patrick Kenney, porte-parole du SPVG.

Fortune a aussi été inculpé d’avoir déchargé une arme à feu avec insouciance, d’avoir braqué une arme à feu et d’extorsion.