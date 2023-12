5$ par jour: un Gatinois lance un mouvement «symbolique» en soutien aux enseignants

Papa de deux enfants au primaire, François Marchand souhaitait poser, avec sa conjointe, un geste – aussi minime soit-il mais plus concret que d’aller porter du café sur les piquets de grève – qui permettrait de soutenir les enseignants affiliés à la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), qui sont à l’extérieur des écoles depuis le 21 novembre.

L’idée qu’il a retenue est que chaque parent qui appuie le mouvement et a bien sûr la capacité financière de le faire effectue un versement symbolique de 5$ par jour, par le biais d’un virement, à l’enseignant de son enfant. Le geste, dit-il, permettrait d’assumer une part du fardeau qui repose sur leurs épaules jusqu’à ce qu’elles obtiennent gain de cause avec leurs revendications.

«Quand j’ai appris que les enseignants n’avaient pas de fonds de grève, je me suis dit comme tout le monde: ayoye, alors que nous sommes tous un peu dépendants de notre salaire et que beaucoup de gens attendent chaque prochaine paie. Si une paie n’entre pas, ça devient déjà plus compliqué, explique-t-il. J’étais empathique envers leur situation, surtout en voyant le fort vote en faveur de la grève.»

L’équivalent du paiement du service de garde

Selon M. Marchand, lorsqu’on y réfléchit sous un autre angle, cette somme équivaut à la totalité ou à une partie de la facture quotidienne du service de garde (environ 9$ par jour pour une fréquentation à temps plein) que des milliers de parents paient pour les enfants du primaire lorsque les écoles sont ouvertes.

«Au fond, ce petit montant-là pourrait est redirigé, ça ne coûte pas plus cher aux parents. Si tout le monde le fait, ça constitue un petit fonds de grève, même si c’est loin d’être le salaire complet. C’est un soutien, ça permet de mettre du pain sur la table», dit celui qui croit que «l’avenir d’un bon système d’éducation passe entre autres par des conditions de travail qui témoignent de l’importance que la société québécoise accorde à l’éducation de ses propres enfants».

Chargé de cours à l’Université du Québec en Outaouais (UQO), M. Marchand privilégiait un tel concept parce qu’il est simple et peut facilement se multiplier, tout en contribuant autant à la mobilisation qu’aux préoccupations d’ordre personnel et financier des grévistes. Un tel mouvement de grève est, rappelons-le, une première depuis 1983.

«Je considère que ça va ensemble, parce que si les enseignants commencent à avoir que leurs préoccupations financières commencent à prendre le dessus sur leur désir de changer les choses, la mobilisation va reculer. On essaie de contribuer à notre façon, soutient le Gatinois. Je dis à la blague que pour moi, c’est une perte nette, car je ne paie pas (de service de garde), je vais plutôt me priver de mon café au restaurant. Je le fais de bon coeur et de bon compte.»

Autorisation

Ce dernier, qui souligne que plusieurs amis et parents autour de lui aiment l’idée, se dit conscient que cette initiative pourra évidemment se concrétiser seulement si l’enseignant accepte de fournir ses coordonnées à un parent. Il admet que certains enseignants sont réticents ou hésitants face à ce concept.

Des enseignants manifestant lundi dans les rues de Gatineau. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

D’ailleurs, le Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais (SEO) indique qu’au sujet des multiples initiatives visant à donner un coup de pouce à ses membres en grève, il se doit d’un côté de demeurer impartial et ne peut également pas donner de consignes à cet égard.

Pour un enseignant en début de carrière, à titre d’exemple, les 10 jours de grève cumulés jusqu’ici, soit l’équivalent d’une période de paie, représentent des revenus en moins d’approximativement 1200$.

«Rôle crucial»

Interrogé sur le fait que la décision de ne pas se munir d’un fonds de grève relève d’une orientation choisie par des syndiqués, François Marchand n’ose pas trop s’avancer dans le débat. Il affirme que son objectif est avant tout d’épauler les enseignants, qui, dit-il, jouent un rôle crucial dans notre communauté.

«De savoir quelles sont les raisons pourquoi un syndicat constitue ou non un fonds de grève et si c’est une bonne ou une mauvaise décision, je suis très mal placé pour juger parce que je ne sais pas quels sont les enjeux. Ils ont pris cette décision-là en toute connaissance de cause, je respecte cela, commente-t-il. Mais ce que je sais, par contre, c’est que la grève est longue et se prolonge.»

En Outaouais, les milliers d’enseignants de trois centres de services scolaires (au Coeur-des-Vallées, des Draveurs et des Portages-de-l’Outaouais) sont, comme plusieurs de leurs collègues de Montréal, Québec et de l’Estrie, entre autres, en grève générale illimitée depuis deux semaines. Plus de 45 000 élèves sont affectés dans la région.