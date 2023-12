Tentative de sauvetage d’un chevreuil: la glace cède sous les deux sauveteurs

Un chevreuil pris sur les glaces du Piekougami a semé l’émoi dimanche à proximité de la marina de Saint-Prime. Le message du cervidé incapable de se mouvoir sur la glace a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook « Saint-Prime, mon p’tit village ».

Une photo prise lors de la tentative de sauvetage. (Courtoisie)

Pierre-Luc Painchaud et Kevin (qui préfère ne pas dévoiler son nom de famille) ont vu l’information passer. « Le chevreuil était sur la glace et il s’est débattu toute la journée, soutient Pierre-Luc Painchaud. Des gens ont fait les vérifications avec les gardes-chasses, la police et les pompiers, mais personne n’allait intervenir pour le sauver. Ça nous faisait mal au cœur de voir ça. Plusieurs personnes proposaient des choses, mais ils changeaient d’idée ensuite ».

Les deux hommes ont alors cherché une embarcation la plus sécuritaire possible. Après avoir refusé des bateaux gonflables et une chaloupe avec une quille centrale, une dame a proposé de leur prêter un canot.

Ces derniers ont accepté la proposition du canot et ils ont enfilé leur veste de sauvetage et des vêtements en laine de mérinos pour aller à la rescousse du cerf de Virginie.

Vers 16h, ils sont partis en canot sur la glace, alors qu’une quinzaine de personnes assistent à la scène sur le quai. Pour garder le contact avec la rive, ils ont amené leur téléphone au cas où les choses iraient mal.

« On a avancé avec un pied dans le canot et un autre sur la glace, comme dans les courses de canot à glace », explique Pierre-Luc Painchaud. En se rendant au chevreuil, la glace était solide et les deux hommes ont pu se rendre près de l’animal sans difficulté. Le parcours d’environ 500 mètres pour se rendre à la bête a pris près de 30 minutes, estiment-ils.

« On voyait la glace qui était fragile avec des craques, mais on est arrivé au chevreuil et Kevin l’a attaché », poursuit Pierre-Luc.

«On est reparti avec. Il se débattait un peu et on l’a perdu deux fois, mais il a fini par comprendre qu’on l’aidait et il s’est laissé faire. » — Kevin

Avancer avec la bête attachée n’est pas une tâche facile, d’autant plus que le vent souffle très fort, faisant dévier le canot de sa route.

À ce moment, il est près de 17 heures et la nuit est tombée. La visibilité est très mauvaise et le groupe reprend la route vers le quai de la marina. Sans le savoir, ils bifurquent un peu trop vers le chenal. C’est alors que la glace cède sous le poids de Pierre-Luc. « La glace a défoncé en dessous de mon pied et la glace s’est mise à casser, puis Kevin est tombé à l’eau », dit-il. « Je me suis retrouvé avec de l’eau un peu plus haut que la taille », remarque Kevin, en ajoutant qu’il touchait au fond de l’eau.

Bien que l’eau fût très froide, les deux hommes ont gardé le contrôle.

« On avait vraiment chaud à cause qu’on avait travaillé comme des cochons pour se rendre là-bas et avec l’adrénaline, je n’ai pas senti le froid. » — Pierre-Luc Painchaud

(Courtoisie)

Ils tentent ensuite de remonter le canot sur la glace, mais comme il est à moitié rempli d’eau, la tâche s’avère impossible. « À un moment donné on s’est dit fuck le canot et on pensait juste à sortir de là », dit-il. Au passage, le chevreuil est aussi resté derrière. Personne ne l’a revu par la suite. Les deux hommes ont téléphoné à un contact sur le bord de l’eau, au cas où ils n’arriveraient pas à se sortir de là par eux même.

En rampant tranquillement sur la glace, ils ont réussi à se hisser sur la banquise. « Après avoir fait plusieurs mètres sur la glace, on a rappelé pour annuler les secours », remarque Pierre-Luc.

De retour sur la rive, les deux hommes sont allés se réchauffer chez eux. Les policiers et ambulanciers sont venus leur rendre visite pour voir s’ils étaient en sécurité. Kevin a finalement dû se rendre à l’hôpital avec des signes d’hypothermie légère, alors que sa température corporelle a atteint 34°C.

Connaissant la topographie du secteur, les deux primois estimaient que les risques étaient «gérables», étant donné que l’eau est peu profonde à cet endroit.

« On savait qu’il y avait peu de risque de noyade et que le danger le plus grand était l’hypothermie », note Pierre-Luc, ajoutant que plusieurs personnes les regardaient du quai et qu’ils pouvaient appeler les secours si la situation tournait au vinaigre.

Malgré la péripétie, Kevin n’a pas eu peur pour leur vie. « Je suis entraîné pour ça », remarque Kevin. « Je suis un vétéran de l’armée et j’ai déjà vécu des situations du genre pendant des entraînements en hiver », dit-il, ajoutant que sa conjointe a pour sa part eu très peur.

Pierre-Luc admet pour sa part avoir eu une petite frousse avec la température qui frisait le -15°C dans la noirceur totale. « On voyait les lumières du quai, mais c’était quand même un peu stressant », dit-il.

« Je ne regrette pas d’y avoir été, je regrette de ne pas l’avoir sauvé » — Pierre-Luc

Le canot est resté sur place et les deux hommes comptent aller le récupérer lorsque la glace sera bien prise.

Le canot se trouve toujours entre Saint-Prime et la pointe de Saint-Méthode.

Un animal gravement blessé

Après la tentative de sauvetage ratée, les deux hommes ont appris que l’animal était probablement blessé gravement. « Une amie vétérinaire nous a dit que l’animal avait sûrement eu des luxations et que même si on le sauvait, c’était fini quand même », souligne Kevin.

Laisser la nature suivre son cours

Sur une page web du Gouvernement du Québec, on suggère de ne pas intervenir lorsqu’un animal est blessé, à moins que l’animal ne pose un risque pour la sécurité des personnes ou des animaux domestiques. « La mort d’un animal blessé ou malade fait partie d’un processus naturel dans lequel l’humain ne devrait pas interférer », peut-on y lire. On y apprend même qu’il est interdit de capturer un animal à déclaration obligatoire, comme le cerf de Virginie, car seul un agent de protection de la faune peut le faire.